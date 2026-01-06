Господдержка и стимулирование креативной индустрии: утверждены правила

Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 29 декабря 2025 года утверждены Правила оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии, сообщает Zakon.kz.

Поддержка и стимулирование креативной индустрии осуществляется посредством финансовых и нефинансовых мер: Финансовые меры: финансирование и софинансирование креативных проектов;

финансирование разработки и реализации пилотных проектов;

финансирование проектов совместно с частными инвесторами;

поддержка экспорта: маркетинг, переводы, участие в международных выставках и фестивалях;

финансирование расходов на регистрацию и правовую защиту объектов интеллектуальной собственности;

финансирование участия в международных творческих конкурсах;

премии и поощрения за международные достижения в сфере креативных индустрий;

целевые стипендии, грантовая поддержка стартапов и инновационных проектов, развитие талантов, в том числе за счет бюджетных средств до 2029 года, в размере от 5 000 000 тенге до 50 000 000 тенге в пределах предусмотренных средств. Нефинансовые меры: консультации, акселерация, мастер-классы (питчинги), наставничество;

образовательные программы и международные стажировки;

участие в фестивалях, форумах, выставках, ярмарках;

имущественная поддержка;

цифровая поддержка – онлайн-платформы, маркетплейсы, информационные технологии;

маркетинговое, юридическое и методическое сопровождение;

разработка региональных стратегий развития;

меры инклюзии – адаптация программ, сурдоперевод, специальные модули для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью;

специализированные программы и инфраструктурная поддержка по отдельным направлениям креативной индустрии. Отдельные направления креативной индустрии по специализированным программам и инфраструктурной поддержке: индустрия моды: поддержка дизайнеров одежды, обуви, аксессуаров, текстиля, участие в неделях моды, международных выставках, развитие производственной базы и брендинга, цифровой рекламы;

поддержка дизайнеров одежды, обуви, аксессуаров, текстиля, участие в неделях моды, международных выставках, развитие производственной базы и брендинга, цифровой рекламы; архитектура и урбанистика: поддержка архитектурных бюро, молодежных мастерских, развитие устойчивых городских решений, участие в конкурсах и архитектурных выставках;

поддержка архитектурных бюро, молодежных мастерских, развитие устойчивых городских решений, участие в конкурсах и архитектурных выставках; цифровое искусство: финансирование разработки и продвижения проектов на блокчейне, защита интеллектуальной собственности, инфраструктура для выпуска и хранения цифровых объектов;

финансирование разработки и продвижения проектов на блокчейне, защита интеллектуальной собственности, инфраструктура для выпуска и хранения цифровых объектов; новые медиа и интерактивные технологии: проекты в сфере виртуальной реальности, подкастов, интерактивных платформ, видеоигр, анимации, визуальных эффектов;

проекты в сфере виртуальной реальности, подкастов, интерактивных платформ, видеоигр, анимации, визуальных эффектов; мультимедийные пространства и инсталляции: разработка экспозиций, световых и звуковых шоу, архитектурных интерактивных инсталляций, поддержка сотрудничества с музеями и городскими площадками. Источники финансирования: республиканский бюджет;

взносы спонсоров, международные и частные фонды;

собственные доходы организатора услуг;

иные источники, не запрещенные законодательством РК. Приказ вводится в действие с 15 января 2026 года.

