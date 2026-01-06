#Казахстан в сравнении
Право

Господдержка и стимулирование креативной индустрии: утверждены правила

Ярмарка, ремесло, ремесленники, орнамент, ювелирные изделия, национальные украшения, национальный стиль, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 14:43 Фото: Zakon.kz
Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 29 декабря 2025 года утверждены Правила оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии, сообщает Zakon.kz.

Поддержка и стимулирование креативной индустрии осуществляется посредством финансовых и нефинансовых мер:

Финансовые меры:

  • финансирование и софинансирование креативных проектов;
  • финансирование разработки и реализации пилотных проектов;
  • финансирование проектов совместно с частными инвесторами;
  • поддержка экспорта: маркетинг, переводы, участие в международных выставках и фестивалях;
  • финансирование расходов на регистрацию и правовую защиту объектов интеллектуальной собственности;
  • финансирование участия в международных творческих конкурсах;
  • премии и поощрения за международные достижения в сфере креативных индустрий;
  • целевые стипендии, грантовая поддержка стартапов и инновационных проектов, развитие талантов, в том числе за счет бюджетных средств до 2029 года, в размере от 5 000 000 тенге до 50 000 000 тенге в пределах предусмотренных средств.

Нефинансовые меры:

  • консультации, акселерация, мастер-классы (питчинги), наставничество;
  • образовательные программы и международные стажировки;
  • участие в фестивалях, форумах, выставках, ярмарках;
  • имущественная поддержка;
  • цифровая поддержка – онлайн-платформы, маркетплейсы, информационные технологии;
  • маркетинговое, юридическое и методическое сопровождение;
  • разработка региональных стратегий развития;
  • меры инклюзии – адаптация программ, сурдоперевод, специальные модули для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью;
  • специализированные программы и инфраструктурная поддержка по отдельным направлениям креативной индустрии.

Отдельные направления креативной индустрии по специализированным программам и инфраструктурной поддержке:

  • индустрия моды: поддержка дизайнеров одежды, обуви, аксессуаров, текстиля, участие в неделях моды, международных выставках, развитие производственной базы и брендинга, цифровой рекламы;
  • архитектура и урбанистика: поддержка архитектурных бюро, молодежных мастерских, развитие устойчивых городских решений, участие в конкурсах и архитектурных выставках;
  • цифровое искусство: финансирование разработки и продвижения проектов на блокчейне, защита интеллектуальной собственности, инфраструктура для выпуска и хранения цифровых объектов;
  • новые медиа и интерактивные технологии: проекты в сфере виртуальной реальности, подкастов, интерактивных платформ, видеоигр, анимации, визуальных эффектов;
  • мультимедийные пространства и инсталляции: разработка экспозиций, световых и звуковых шоу, архитектурных интерактивных инсталляций, поддержка сотрудничества с музеями и городскими площадками.

Источники финансирования:

  • республиканский бюджет;
  • взносы спонсоров, международные и частные фонды;
  • собственные доходы организатора услуг;
  • иные источники, не запрещенные законодательством РК.

Приказ вводится в действие с 15 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
