Господдержка и стимулирование креативной индустрии: утверждены правила
Фото: Zakon.kz
Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 29 декабря 2025 года утверждены Правила оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии, сообщает Zakon.kz.
Поддержка и стимулирование креативной индустрии осуществляется посредством финансовых и нефинансовых мер:
Финансовые меры:
- финансирование и софинансирование креативных проектов;
- финансирование разработки и реализации пилотных проектов;
- финансирование проектов совместно с частными инвесторами;
- поддержка экспорта: маркетинг, переводы, участие в международных выставках и фестивалях;
- финансирование расходов на регистрацию и правовую защиту объектов интеллектуальной собственности;
- финансирование участия в международных творческих конкурсах;
- премии и поощрения за международные достижения в сфере креативных индустрий;
- целевые стипендии, грантовая поддержка стартапов и инновационных проектов, развитие талантов, в том числе за счет бюджетных средств до 2029 года, в размере от 5 000 000 тенге до 50 000 000 тенге в пределах предусмотренных средств.
Нефинансовые меры:
- консультации, акселерация, мастер-классы (питчинги), наставничество;
- образовательные программы и международные стажировки;
- участие в фестивалях, форумах, выставках, ярмарках;
- имущественная поддержка;
- цифровая поддержка – онлайн-платформы, маркетплейсы, информационные технологии;
- маркетинговое, юридическое и методическое сопровождение;
- разработка региональных стратегий развития;
- меры инклюзии – адаптация программ, сурдоперевод, специальные модули для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью;
- специализированные программы и инфраструктурная поддержка по отдельным направлениям креативной индустрии.
Отдельные направления креативной индустрии по специализированным программам и инфраструктурной поддержке:
- индустрия моды: поддержка дизайнеров одежды, обуви, аксессуаров, текстиля, участие в неделях моды, международных выставках, развитие производственной базы и брендинга, цифровой рекламы;
- архитектура и урбанистика: поддержка архитектурных бюро, молодежных мастерских, развитие устойчивых городских решений, участие в конкурсах и архитектурных выставках;
- цифровое искусство: финансирование разработки и продвижения проектов на блокчейне, защита интеллектуальной собственности, инфраструктура для выпуска и хранения цифровых объектов;
- новые медиа и интерактивные технологии: проекты в сфере виртуальной реальности, подкастов, интерактивных платформ, видеоигр, анимации, визуальных эффектов;
- мультимедийные пространства и инсталляции: разработка экспозиций, световых и звуковых шоу, архитектурных интерактивных инсталляций, поддержка сотрудничества с музеями и городскими площадками.
Источники финансирования:
- республиканский бюджет;
- взносы спонсоров, международные и частные фонды;
- собственные доходы организатора услуг;
- иные источники, не запрещенные законодательством РК.
Приказ вводится в действие с 15 января 2026 года.
