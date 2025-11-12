Выплата пенсионных взносов: что изменится с 1 января 2026 года

Постановлением правительства от 7 ноября 2025 года внесены изменения в Правила осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что при осуществлении обязательных профессиональных пенсионных взносов учитываются все ежемесячные доходы работника, предусмотренные в Налоговом кодексе РК.

При осуществлении обязательных профессиональных пенсионных взносов не учитываются следующие виды выплат:

указанные в статье 365 Налогового кодекса (не являющиеся доходом физлица);

на которые уменьшаются доходы физического лица, подлежащие налогообложению у источника выплаты.

Расходы на уплату обязательных профессиональных пенсионных взносов относятся к фонду оплаты труда агента.

В целом, поправки внесены в части:

определения выплат и доходов, с которых не удерживаются обязательные пенсионные взносы (ОПВ) в ЕНПФ, и которые не учитываются при осуществлении обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР);

установления оператора интернет-платформы агентом по уплате ОПВ за физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ или мобильных приложений платформенной занятости;

введения нового понятия: лица, применяющие специальный налоговый режим (СНР) для самозанятых;

определения объекта для исчисления ОПВ, порядка исчисления, применения ставки и установления срока уплаты ОПВ физическими лицами, применяющими СНР для самозанятых;

определения порядка направления органом госдоходов уведомления о сумме задолженности по ОПВ и ОППВ в случае образования задолженности размером более 6-кратного месячного расчетного показателя, а также принятия мер в случае непогашения задолженности.

Так, говорится, что в случае непогашения задолженности по обязательным пенсионным взносам и обязательным профессиональным пенсионным взносам в размере более 6-кратного месячного расчетного показателя списки физических лиц, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, представляются агентом в орган государственных доходов в течение 15 рабочих дней со дня вручения уведомления.

Орган государственных доходов не позднее пяти рабочих дней со дня образования задолженности размером более 6-кратного МРП направляет агенту уведомление о сумме задолженности по обязательным пенсионным взносам работодателя, подлежащим перечислению, в Государственную корпорацию, для последующего перечисления в ЕНПФ.

Уведомление вручается агенту лично под роспись или одним из нижеперечисленных способов, подтверждающих факт отправки и получения.

Указывается, что при непогашении задолженности в размере более 6-кратного МРП по обязательным пенсионным взносам работодателя орган государственных доходов производит приостановление расходных операций агента по банковским счетам и кассе по истечении десяти рабочих дней со дня вручения ему уведомления.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.