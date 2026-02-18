Утверждены новые правила выплаты пенсий из ЕНПФ

Министр труда и социальной защиты населения приказом внес изменения в Правила оказания госуслуги "Осуществление пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Государственная услуга оказывается АО "Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) физическим и юридическим лицам.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через:

НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан";

услугодателя;

посредством веб-портала "электронного правительства";

мобильный телефон.

Указывается, что при оказании проактивной услуги на получение пенсионных выплат из ЕНПФ лицам, достигшим пенсионного возраста, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ и не обратившимся за их получением в ЕНПФ, при этом являющимся получателями пенсионных выплат по возрасту или за выслугу лет и государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, предоставление заявления в Государственную корпорацию не требуется.

Общий срок рассмотрения документов и выдачи результатов оказания государственной услуги со дня приема и регистрации пакета документов услугодателем составляет 10 рабочих дней, за исключением членов семьи умершего лица, имеющего пенсионные накопления, или лиц, осуществивших погребение, которым государственная услуга оказывается в течение пяти рабочих дней со дня приема документов услугодателем.

ЕНПФ ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом, осуществляет сверку с Государственной корпорацией на наличие у лиц назначенных пенсионных выплат по возрасту или за выслугу лет, государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств в ИС МТСЗН "Е-Макет".

По результатам сверки государственная корпорация:

формирует список лиц, являющихся получателями пенсионных выплат по возрасту или за выслугу лет, государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, имеющих телефонные номера абонентского устройства сотовой связи, зарегистрированные на веб-портале "электронного правительства";

посредством ИС МТСЗН "Е-Макет" направляет запрос (sms-сообщение) на телефонный номер абонентского устройства сотовой связи получателя с предложением оказания проактивной услуги по назначению пенсионной выплаты из ЕНПФ;

срок ожидания ответа от услугополучателя составляет двадцать четыре часа с момента получения запроса (sms-сообщения);

при отсутствии ответа на сообщение, в том числе истечения срока ожидания запрос аннулируется и услугополучателю направляется уведомление (sms-сообщение) посредством ИС МТСЗН "Е-Макет" о необходимости обращения в Государственную корпорацию для получения государственной услуги;

по лицам, по которым получено согласие на получение пенсионных выплат из ЕНПФ через проактивную услугу формирует в журнале электронных заявок и уведомлений на каждую государственную услугу отдельно заявку, удостоверенную электронной цифровой подписью уполномоченного государственного органа в сфере информатизации;

по зарегистрированным государственной корпорацией в ИС МТСЗН "Е-Макет" электронным заявкам направляет в ИС ЕНПФ электронные сообщения не позднее одного рабочего дня с даты регистрации в ИС МТСЗН "Е-Макет" электронных заявок.

ЕНПФ переводит в Государственную корпорацию суммы пенсионных выплат в соответствии с графиком пенсионных выплат.

Государственная корпорация перечисляет суммы пенсионных выплат, полученные из ЕНПФ, на банковские счета получателей, ранее представленные получателями в Государственную корпорацию при назначении пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты.

Минтруда, являющееся владельцем ИС МТСЗН "Е-макет", посредством которой оказывается проактивная услуга, обеспечивает полноту, достоверность, актуальность предоставленной услугополучателем информации и защиту данных от несанкционированного доступа на уровне прикладного программного обеспечения, своевременную передачу и неизменность сведений, полученных от услугополучателя.

Также утверждены

Порядок оказания государственной услуги иностранцам и лицам без гражданства, выехавшим на постоянное место жительства за пределы РК.

Порядок оказания государственной услуги в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления.

Приказ вводится в действие с 28 февраля 2026 года.