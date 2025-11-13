Утвержден перечень предметов, которые можно ввозить религиозным объединениям без уплаты НДС

Фото: Zakon.kz

Постановлением правительства от 10 ноября 2025 года утвержден перечень предметов религиозного назначения, ввозимых религиозными объединениями, зарегистрированными в РК, которые освобождаются от налога на добавленную стоимость, и критериев его формирования, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень вошли следующие товары: киот, шкаф алтарный;

облачение на престол (алтарь), иконостас (включает в себя каркас, набор икон, царские и диаконские врата, киоты навесные и напольные, горнее место с седалищем, сень над престолом), амвон с решеткой на солею, жертвенник, облачение на жертвенник;

хоругви;

евхаристический набор (включает в себя богослужебные сосуды с религиозной символикой, потир, дискос, звездицу, копие, лжица, тарели, дарохранительница, дароносица), купель, оклад на евангелие, панагия;

колокол или комплект колоколов для церковных звонов (богослужебного назначения);

ковчег, посох (богослужебного назначения);

стол панихидный;

предносной крест, накупольный крест, напрестольный крест, надалтарный крест, крест-мощевик (крест-энколпион), венцы, реликварий;

подсвечник церковный (алтарный, напольный);

рака, гробница;

аналой;

церковный трон;

икона (размером не меньше 50*50);

царские или диаконские врата;

кадило, кадильница, ладанка. Формирование перечня предметов религиозного назначения, ввозимых религиозными объединениями, импорт которых освобождается от НДС, осуществляется в соответствии со следующими критериями: предмет используется в культовом здании (сооружении) или помещении для проведения религиозных мероприятий за пределами культового здания и на их территории;

предмет предназначен для совершения богослужения, религиозного обряда, церемоний либо внешнего, внутреннего оформления культового здания (сооружения) или помещения при проведении религиозных мероприятий за пределами культового здания (сооружения);

предмет относится к соответствующему вероисповеданию религиозного объединения;

предмет приобретен соответствующим религиозным объединением;

стоимость одного предмета превышает 1000 МРП (3 932 000 тенге в 2025 году). Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: