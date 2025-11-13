#АЭС в Казахстане
Право

Утвержден перечень предметов, которые можно ввозить религиозным объединениям без уплаты НДС

Пасха, пасхальная служба, храм, Вознесенский кафедральный собор, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 09:48 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 10 ноября 2025 года утвержден перечень предметов религиозного назначения, ввозимых религиозными объединениями, зарегистрированными в РК, которые освобождаются от налога на добавленную стоимость, и критериев его формирования, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень вошли следующие товары:

  • киот, шкаф алтарный;
  • облачение на престол (алтарь), иконостас (включает в себя каркас, набор икон, царские и диаконские врата, киоты навесные и напольные, горнее место с седалищем, сень над престолом), амвон с решеткой на солею, жертвенник, облачение на жертвенник;
  • хоругви;
  • евхаристический набор (включает в себя богослужебные сосуды с религиозной символикой, потир, дискос, звездицу, копие, лжица, тарели, дарохранительница, дароносица), купель, оклад на евангелие, панагия;
  • колокол или комплект колоколов для церковных звонов (богослужебного назначения);
  • ковчег, посох (богослужебного назначения);
  • стол панихидный;
  • предносной крест, накупольный крест, напрестольный крест, надалтарный крест, крест-мощевик (крест-энколпион), венцы, реликварий;
  • подсвечник церковный (алтарный, напольный);
  • рака, гробница;
  • аналой;
  • церковный трон;
  • икона (размером не меньше 50*50);
  • царские или диаконские врата;
  • кадило, кадильница, ладанка.

Формирование перечня предметов религиозного назначения, ввозимых религиозными объединениями, импорт которых освобождается от НДС, осуществляется в соответствии со следующими критериями:

  • предмет используется в культовом здании (сооружении) или помещении для проведения религиозных мероприятий за пределами культового здания и на их территории;
  • предмет предназначен для совершения богослужения, религиозного обряда, церемоний либо внешнего, внутреннего оформления культового здания (сооружения) или помещения при проведении религиозных мероприятий за пределами культового здания (сооружения);
  • предмет относится к соответствующему вероисповеданию религиозного объединения;
  • предмет приобретен соответствующим религиозным объединением;
  • стоимость одного предмета превышает 1000 МРП (3 932 000 тенге в 2025 году).

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
