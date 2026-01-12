#Казахстан в сравнении
Право

На какие импортные товары НДС уплачивается методом зачета: утвержден перечень

Баран, бараны, овца, овцы, скотоводство, животноводство , фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 10:02 Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства от 31 декабря 2025 года утвержден перечень импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета, и правил его формирования, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошло 320 различных товаров, в том числе:

  • Крупный рогатый скот, лошади, свиньи, козы и овцы;
  • Сборные строительные конструкции из черных металлов: теплицы;
  • Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные;
  • Различные приборы и оборудование;
  • Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок, без механических деталей и сменных фильтров, кроме подлежащих использованию в медицине;
  • Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), прочие; негатоскопы;
  • Фотокамеры, специально предназначенные для подводной съемки, аэрофотосъемки или для медицинского или хирургического обследования внутренних органов; камеры, позволяющие проводить сличение, для судебных или криминалистических целей;
  • Кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или соединительными приспособлениями;
  • Аккумуляторы никель-кадмиевые силовые прочие;
  • Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели: преобразователи статические: прочие;
  • Банкоматы и прочие бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами;
  • Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок;
  • Различные виды вентиляторов;
  • Двигатели различных видов;
  • Трубы и трубки, металлоконструкции.

Формирование перечня импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета, осуществляется уполномоченным государственным органом на основании запроса в уполномоченные государственные органы по вопросам управления соответствующей отраслью экономики.

Предложения по внесению изменений и дополнений в перечень направляются заинтересованными государственными органами по курируемым отраслям в уполномоченный государственный орган.

По итогам рассмотрения сведений о необходимости внесения изменений и дополнений в перечень уполномоченный орган на основе полученных сведений уведомляет уполномоченный государственный орган по вопросам управления соответствующей отраслью экономики о согласии/несогласии внесения изменений и дополнений в перечень в течение 10 календарных дней.

В случае согласия с предлагаемыми изменениями в перечень уполномоченный государственный орган по вопросам управления соответствующей отраслью экономики разрабатывает проект постановления правительства о внесении изменений и дополнений в перечень.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
