На какие импортные товары НДС уплачивается методом зачета: утвержден перечень
В перечень вошло 320 различных товаров, в том числе:
- Крупный рогатый скот, лошади, свиньи, козы и овцы;
- Сборные строительные конструкции из черных металлов: теплицы;
- Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные;
- Различные приборы и оборудование;
- Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок, без механических деталей и сменных фильтров, кроме подлежащих использованию в медицине;
- Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), прочие; негатоскопы;
- Фотокамеры, специально предназначенные для подводной съемки, аэрофотосъемки или для медицинского или хирургического обследования внутренних органов; камеры, позволяющие проводить сличение, для судебных или криминалистических целей;
- Кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или соединительными приспособлениями;
- Аккумуляторы никель-кадмиевые силовые прочие;
- Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели: преобразователи статические: прочие;
- Банкоматы и прочие бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами;
- Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок;
- Различные виды вентиляторов;
- Двигатели различных видов;
- Трубы и трубки, металлоконструкции.
Формирование перечня импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета, осуществляется уполномоченным государственным органом на основании запроса в уполномоченные государственные органы по вопросам управления соответствующей отраслью экономики.
Предложения по внесению изменений и дополнений в перечень направляются заинтересованными государственными органами по курируемым отраслям в уполномоченный государственный орган.
По итогам рассмотрения сведений о необходимости внесения изменений и дополнений в перечень уполномоченный орган на основе полученных сведений уведомляет уполномоченный государственный орган по вопросам управления соответствующей отраслью экономики о согласии/несогласии внесения изменений и дополнений в перечень в течение 10 календарных дней.
В случае согласия с предлагаемыми изменениями в перечень уполномоченный государственный орган по вопросам управления соответствующей отраслью экономики разрабатывает проект постановления правительства о внесении изменений и дополнений в перечень.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.