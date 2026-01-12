На какие импортные товары НДС уплачивается методом зачета: утвержден перечень

Постановлением правительства от 31 декабря 2025 года утвержден перечень импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета, и правил его формирования, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошло 320 различных товаров, в том числе:

Крупный рогатый скот, лошади, свиньи, козы и овцы;

Сборные строительные конструкции из черных металлов: теплицы;

Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные;

Различные приборы и оборудование;

Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок, без механических деталей и сменных фильтров, кроме подлежащих использованию в медицине;

Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), прочие; негатоскопы;

Фотокамеры, специально предназначенные для подводной съемки, аэрофотосъемки или для медицинского или хирургического обследования внутренних органов; камеры, позволяющие проводить сличение, для судебных или криминалистических целей;

Кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или соединительными приспособлениями;

Аккумуляторы никель-кадмиевые силовые прочие;

Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели: преобразователи статические: прочие;

Банкоматы и прочие бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами;

Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок;

Различные виды вентиляторов;

Двигатели различных видов;

Трубы и трубки, металлоконструкции.

Формирование перечня импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета, осуществляется уполномоченным государственным органом на основании запроса в уполномоченные государственные органы по вопросам управления соответствующей отраслью экономики.

Предложения по внесению изменений и дополнений в перечень направляются заинтересованными государственными органами по курируемым отраслям в уполномоченный государственный орган.

По итогам рассмотрения сведений о необходимости внесения изменений и дополнений в перечень уполномоченный орган на основе полученных сведений уведомляет уполномоченный государственный орган по вопросам управления соответствующей отраслью экономики о согласии/несогласии внесения изменений и дополнений в перечень в течение 10 календарных дней.

В случае согласия с предлагаемыми изменениями в перечень уполномоченный государственный орган по вопросам управления соответствующей отраслью экономики разрабатывает проект постановления правительства о внесении изменений и дополнений в перечень.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.