Право

Минздрав закупит новые лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 12:02 Фото: pexels
Подготовлен приказ министра здравоохранения, которым вносятся изменения в предельные цены на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.

Изменения касаются актуализации предельных цен на отдельные лекарственные средства, которые не закупались ранее Единым дистрибьютором ТОО "СК-Фармация", и будут приобретаться на 2026 год в рамках ГОБМП и ОСМС. 

Принятие проекта позволит:

  • обеспечить доступность и справедливое ценообразование на препараты, необходимые пациентам;
  • повысить эффективность бюджетных расходов на закуп лекарственных средств;
  • создать прозрачные и предсказуемые условия для всех участников фармацевтического рынка.

В Минздраве отметили, что проект направлен на равный доступ к необходимому лечению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 ноября.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
