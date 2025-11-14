Минздрав закупит новые лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС

Подготовлен приказ министра здравоохранения, которым вносятся изменения в предельные цены на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.

Изменения касаются актуализации предельных цен на отдельные лекарственные средства, которые не закупались ранее Единым дистрибьютором ТОО "СК-Фармация", и будут приобретаться на 2026 год в рамках ГОБМП и ОСМС.

Принятие проекта позволит:

обеспечить доступность и справедливое ценообразование на препараты, необходимые пациентам;

повысить эффективность бюджетных расходов на закуп лекарственных средств;

создать прозрачные и предсказуемые условия для всех участников фармацевтического рынка.

В Минздраве отметили, что проект направлен на равный доступ к необходимому лечению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 ноября.