Оплата медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС: подготовлены изменения
Фото: freepik
Минздрав подготовил проект приказа, которым вносятся изменения в правила оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.
Изменения направлены:
- На совершенствование механизмов оплаты медицинских услуг и повышение ее прозрачности и устойчивости.
- Вводятся новые подходы к оплате протонной терапии с возможностью стационарного наблюдения и комбинированного лечения.
- Обновляется логика клинико-затратных групп инфекционного профиля.
- Пересматривается порядок оплаты услуг приемных покоев.
- Оптимизируется механизм оплаты подготовки посмертного донора с переходом на прямые договоры с Фондом.
- Реализуются доплаты за особые условия труда работникам скорой медицинской помощи.
- Увеличивается оплата коронарной артериографии в дневном стационаре.
- Уточняются нормы по предоставлению Фонду сведений о расходах и вносятся редакционные правки в договорные процедуры.
В Минздраве отмечают, что реализация предлагаемых изменений позволит повысить прозрачность и обоснованность механизмов оплаты медицинских услуг, сократить административные барьеры, минимизировать риски необоснованного потребления медицинской помощи, а также повысить эффективность финансирования медицинской помощи по инфекционному профилю по итогам утверждения приказа.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 января.
