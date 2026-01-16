#Казахстан в сравнении
Право

Оплата медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС: подготовлены изменения

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 09:28 Фото: freepik
Минздрав подготовил проект приказа, которым вносятся изменения в правила оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.

Изменения направлены:

  • На совершенствование механизмов оплаты медицинских услуг и повышение ее прозрачности и устойчивости.
  • Вводятся новые подходы к оплате протонной терапии с возможностью стационарного наблюдения и комбинированного лечения.
  • Обновляется логика клинико-затратных групп инфекционного профиля.
  • Пересматривается порядок оплаты услуг приемных покоев.
  • Оптимизируется механизм оплаты подготовки посмертного донора с переходом на прямые договоры с Фондом.
  • Реализуются доплаты за особые условия труда работникам скорой медицинской помощи.
  • Увеличивается оплата коронарной артериографии в дневном стационаре.
  • Уточняются нормы по предоставлению Фонду сведений о расходах и вносятся редакционные правки в договорные процедуры.

В Минздраве отмечают, что реализация предлагаемых изменений позволит повысить прозрачность и обоснованность механизмов оплаты медицинских услуг, сократить административные барьеры, минимизировать риски необоснованного потребления медицинской помощи, а также повысить эффективность финансирования медицинской помощи по инфекционному профилю по итогам утверждения приказа.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 января.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Ошибка в тексте: