Оплата медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС: подготовлены изменения

Минздрав подготовил проект приказа, которым вносятся изменения в правила оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.

Изменения направлены:

На совершенствование механизмов оплаты медицинских услуг и повышение ее прозрачности и устойчивости.

Вводятся новые подходы к оплате протонной терапии с возможностью стационарного наблюдения и комбинированного лечения.

Обновляется логика клинико-затратных групп инфекционного профиля.

Пересматривается порядок оплаты услуг приемных покоев.

Оптимизируется механизм оплаты подготовки посмертного донора с переходом на прямые договоры с Фондом.

Реализуются доплаты за особые условия труда работникам скорой медицинской помощи.

Увеличивается оплата коронарной артериографии в дневном стационаре.

Уточняются нормы по предоставлению Фонду сведений о расходах и вносятся редакционные правки в договорные процедуры.

В Минздраве отмечают, что реализация предлагаемых изменений позволит повысить прозрачность и обоснованность механизмов оплаты медицинских услуг, сократить административные барьеры, минимизировать риски необоснованного потребления медицинской помощи, а также повысить эффективность финансирования медицинской помощи по инфекционному профилю по итогам утверждения приказа.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 января.