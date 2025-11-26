По 40 видам деятельности разрешили применять СНР для самозанятых
Фото: unsplash
Постановлением правительства от 21 ноября 2025 года утвержден Перечень видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых, сообщает Zakon.kz.
Перечень включает 40 видов деятельности:
- деятельность, способствующая животноводству.
- производство музыкальных инструментов.
- штукатурные работы.
- столярные и плотницкие работы.
- прокрытие полов и облицовка стен.
- малярные и стекольные работы.
- розничная торговля через сетевой маркетинг.
- деятельность такси.
- прочая почтовая и курьерская деятельность (за исключением прочей почтовой деятельности).
- доставка готовой пищи на заказ.
- аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью.
- деятельность в области фотографии.
- деятельность по устному и письменному переводу.
- ветеринарная деятельность.
- аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров.Общая уборка жилых домов.
- прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не включенная в другие группировки (исключительно по услугам, оказываемым через интернет-платформы).
- образование в области спорта и отдыха.
- образование в области культуры.
- прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки.
- художественное и литературное творчество.
- ремонт компьютеров и периферийного оборудования.
- ремонт коммуникационного оборудования.
- ремонт электронной бытовой техники.
- ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования.
- ремонт обуви.
- ремонт дорожных и галантерейных изделий из натуральной и искусственной кожи.
- ремонт мебели и предметов интерьера.
- ремонт наручных и прочих часов.
- ремонт ювелирных изделий.
- ремонт трикотажных и вязаных изделий.
- ремонт швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи.
- ремонт меховых и кожаных изделий и головных уборов.
- ремонт музыкальных инструментов.
- ремонт ковров и ковровых изделий.
- ремонт велосипедов.
- ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки.
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
- деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу.
- деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления.
Документ разработан в реализацию пп. 1) п. 2 ст. 718 нового Налогового кодекса.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
Мы сообщали, что для специального налогового режима по упрощенной декларации под запрет попали 44 вида деятельности.
