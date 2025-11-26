#АЭС в Казахстане
Право

По 40 видам деятельности разрешили применять СНР для самозанятых

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 09:07 Фото: unsplash
Постановлением правительства от 21 ноября 2025 года утвержден Перечень видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых, сообщает Zakon.kz.

Перечень включает 40 видов деятельности:

  • деятельность, способствующая животноводству.
  • производство музыкальных инструментов.
  • штукатурные работы.
  • столярные и плотницкие работы.
  • прокрытие полов и облицовка стен.
  • малярные и стекольные работы.
  • розничная торговля через сетевой маркетинг.
  • деятельность такси.
  • прочая почтовая и курьерская деятельность (за исключением прочей почтовой деятельности).
  • доставка готовой пищи на заказ.
  • аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью.
  • деятельность в области фотографии.
  • деятельность по устному и письменному переводу.
  • ветеринарная деятельность.
  • аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров.Общая уборка жилых домов.
  • прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не включенная в другие группировки (исключительно по услугам, оказываемым через интернет-платформы).
  • образование в области спорта и отдыха.
  • образование в области культуры.
  • прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки.
  • художественное и литературное творчество.
  • ремонт компьютеров и периферийного оборудования.
  • ремонт коммуникационного оборудования.
  • ремонт электронной бытовой техники.
  • ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования.
  • ремонт обуви.
  • ремонт дорожных и галантерейных изделий из натуральной и искусственной кожи.
  • ремонт мебели и предметов интерьера.
  • ремонт наручных и прочих часов.
  • ремонт ювелирных изделий.
  • ремонт трикотажных и вязаных изделий.
  • ремонт швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи.
  • ремонт меховых и кожаных изделий и головных уборов.
  • ремонт музыкальных инструментов.
  • ремонт ковров и ковровых изделий.
  • ремонт велосипедов.
  • ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки.
  • предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
  • деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу.
  • деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления.

Документ разработан в реализацию пп. 1) п. 2 ст. 718 нового Налогового кодекса.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Мы сообщали, что для специального налогового режима по упрощенной декларации под запрет попали 44 вида деятельности.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
