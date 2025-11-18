СНР по упрощенной декларации: под запрет попали 44 вида деятельности
Фото: pexels
Правительство постановлением от 14 ноября 2025 года утвердило Перечень видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации, сообщает Zakon.kz.
В запретительный список включили 44 вида деятельности с указанием кодов ОКЭД, детализированным по 185 конкретным наименованиям.
В частности, это:
- Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
- Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции.
- Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута.
- Деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах.
- Проведение лотерей.
- Деятельность в сфере игорного бизнеса.
- Деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов.
- Финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента.
- Охранная деятельность.
- Деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему.
- Деятельность по цифровому майнингу.
- Недропользование (за исключением деятельности по недропользованию, осуществляемой на основании лицензии на старательство).
- Сбор (заготовка), хранение, производство, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов.
- Деятельность в рамках финансового лизинга.
- Аренда и эксплуатация торгового рынка.
- Сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категорий 1 и 2, в соответствии с законодательством РК о регулировании торговой деятельности, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания.
- Лизинг автомобилей.
- Лизинг строительных машин и оборудования.
- Лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования.
- Строительство жилых и нежилых зданий.
- Реализация жилищного фонда.
- Консультационные и (или) маркетинговые услуги.
- Деятельность в области бухгалтерского учета или аудита.
- Деятельность в области права, юстиции и правосудия (адвокатская деятельность, нотариальная деятельность, прочая деятельность в области права, деятельность в области юстиции и правосудия).
- Строительство дорог и автомагистралей.
- Деятельность грузового железнодорожного транспорта.
- Строительство железных дорог и метро.
- Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов.
- Деятельность в области архитектуры для объектов атомной промышленности и атомной энергетики.
- Строительство мостов и туннелей.
- Строительство стационарных торговых объектов категории 1.
- Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро.
- Оптовая торговля рудами черных и цветных металлов.
- Оптовая торговля драгоценными металлами.
- Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом.
- Деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию.
- Производство продуктов нефтепереработки.
- Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов.
- Производство автомобилей, кроме двигателей для автомобилей.
- Производство электроэнергии прочими электростанциями.
- Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами.
- Деятельность ломбардов.
- Банковская деятельность.
- Деятельность на рынке ценных бумаг.
Таким образом, список включает виды деятельности, которые являются крупномаржинальными или регулируются государством.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
Ранее в МНЭ разъясняли, что упрощенный режим сохранится для около 70% налогоплательщиков. Малый бизнес, работающий в сегменте B2C, продолжит применять СНР, а более крупные игроки перейдут на общеустановленный режим. При этом компании с оборотом до 40 млн тенге в год при переходе освобождаются от уплаты НДС.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript