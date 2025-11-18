СНР по упрощенной декларации: под запрет попали 44 вида деятельности

Правительство постановлением от 14 ноября 2025 года утвердило Перечень видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации, сообщает Zakon.kz.

В запретительный список включили 44 вида деятельности с указанием кодов ОКЭД, детализированным по 185 конкретным наименованиям.

В частности, это:

Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции.

Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута.

Деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах.

Проведение лотерей.

Деятельность в сфере игорного бизнеса.

Деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов.

Финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента.

Охранная деятельность.

Деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

Деятельность по цифровому майнингу.

Недропользование (за исключением деятельности по недропользованию, осуществляемой на основании лицензии на старательство).

Сбор (заготовка), хранение, производство, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов.

Деятельность в рамках финансового лизинга.

Аренда и эксплуатация торгового рынка.

Сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категорий 1 и 2, в соответствии с законодательством РК о регулировании торговой деятельности, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания.

Лизинг автомобилей.

Лизинг строительных машин и оборудования.

Лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования.

Строительство жилых и нежилых зданий.

Реализация жилищного фонда.

Консультационные и (или) маркетинговые услуги.

Деятельность в области бухгалтерского учета или аудита.

Деятельность в области права, юстиции и правосудия (адвокатская деятельность, нотариальная деятельность, прочая деятельность в области права, деятельность в области юстиции и правосудия).

Строительство дорог и автомагистралей.

Деятельность грузового железнодорожного транспорта.

Строительство железных дорог и метро.

Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов.

Деятельность в области архитектуры для объектов атомной промышленности и атомной энергетики.

Строительство мостов и туннелей.

Строительство стационарных торговых объектов категории 1.

Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро.

Оптовая торговля рудами черных и цветных металлов.

Оптовая торговля драгоценными металлами.

Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом.

Деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию.

Производство продуктов нефтепереработки.

Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов.

Производство автомобилей, кроме двигателей для автомобилей.

Производство электроэнергии прочими электростанциями.

Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами.

Деятельность ломбардов.

Банковская деятельность.

Деятельность на рынке ценных бумаг.

Таким образом, список включает виды деятельности, которые являются крупномаржинальными или регулируются государством.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Ранее в МНЭ разъясняли, что упрощенный режим сохранится для около 70% налогоплательщиков. Малый бизнес, работающий в сегменте B2C, продолжит применять СНР, а более крупные игроки перейдут на общеустановленный режим. При этом компании с оборотом до 40 млн тенге в год при переходе освобождаются от уплаты НДС.