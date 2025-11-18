#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
524.14
607.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
524.14
607.79
6.46
Право

СНР по упрощенной декларации: под запрет попали 44 вида деятельности

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 08:55 Фото: pexels
Правительство постановлением от 14 ноября 2025 года утвердило Перечень видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации, сообщает Zakon.kz.

В запретительный список включили 44 вида деятельности с указанием кодов ОКЭД, детализированным по 185 конкретным наименованиям.

В частности, это:

  • Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
  • Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции.
  • Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута.
  • Деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах.
  • Проведение лотерей.
  • Деятельность в сфере игорного бизнеса.
  • Деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов.
  • Финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента.
  • Охранная деятельность.
  • Деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему.
  • Деятельность по цифровому майнингу.
  • Недропользование (за исключением деятельности по недропользованию, осуществляемой на основании лицензии на старательство).
  • Сбор (заготовка), хранение, производство, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов.
  • Деятельность в рамках финансового лизинга.
  • Аренда и эксплуатация торгового рынка.
  • Сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категорий 1 и 2, в соответствии с законодательством РК о регулировании торговой деятельности, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания.
  • Лизинг автомобилей.
  • Лизинг строительных машин и оборудования.
  • Лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования.
  • Строительство жилых и нежилых зданий.
  • Реализация жилищного фонда.
  • Консультационные и (или) маркетинговые услуги.
  • Деятельность в области бухгалтерского учета или аудита.
  • Деятельность в области права, юстиции и правосудия (адвокатская деятельность, нотариальная деятельность, прочая деятельность в области права, деятельность в области юстиции и правосудия).
  • Строительство дорог и автомагистралей.
  • Деятельность грузового железнодорожного транспорта.
  • Строительство железных дорог и метро.
  • Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов.
  • Деятельность в области архитектуры для объектов атомной промышленности и атомной энергетики.
  • Строительство мостов и туннелей.
  • Строительство стационарных торговых объектов категории 1.
  • Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро.
  • Оптовая торговля рудами черных и цветных металлов.
  • Оптовая торговля драгоценными металлами.
  • Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом.
  • Деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию.
  • Производство продуктов нефтепереработки.
  • Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов.
  • Производство автомобилей, кроме двигателей для автомобилей.
  • Производство электроэнергии прочими электростанциями.
  • Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами.
  • Деятельность ломбардов.
  • Банковская деятельность.
  • Деятельность на рынке ценных бумаг.

Таким образом, список включает виды деятельности, которые являются крупномаржинальными или регулируются государством.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Ранее в МНЭ разъясняли, что упрощенный режим сохранится для около 70% налогоплательщиков. Малый бизнес, работающий в сегменте B2C, продолжит применять СНР, а более крупные игроки перейдут на общеустановленный режим. При этом компании с оборотом до 40 млн тенге в год при переходе освобождаются от уплаты НДС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Правительство изменило перечень компаний, имеющих стратегическое значение
09:46, Сегодня
Правительство изменило перечень компаний, имеющих стратегическое значение
Правительство утвердило виды деятельности, по которым можно применять СНР розничного налога
09:31, 31 мая 2023
Правительство утвердило виды деятельности, по которым можно применять СНР розничного налога
В Казахстане уточнили перечень видов деятельности для применения розничного налога
08:48, 10 февраля 2025
В Казахстане уточнили перечень видов деятельности для применения розничного налога
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: