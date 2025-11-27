Заявку на соцвыплату по беременности и родам можно будет подать через банк
МТСЗН и МИИЦР готовят пилотный проект по оказанию госуслуги "Назначение социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей)" посредством объектов информатизации банков второго уровня, сообщает Zakon.kz.
Пилотный проект реализуется в целях автоматизации и оптимизации процессов оказания госуслуг, повышения доступности и удобства получения социальной выплаты, сокращения сроков оказания госуслуг, говорится в пояснении.
Также предусмотрена возможность альтернативного варианта подачи заявления в дистанционном формате, что повысит доступность и удобство процесса получения соцвыплаты по беременности и родам.
Срок ожидаемых результатов – до конца 2026 года
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 декабря 2025 года.
