Право

Заявку на соцвыплату по беременности и родам можно будет подать через банк

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 09:08 Фото: unsplash
МТСЗН и МИИЦР готовят пилотный проект по оказанию госуслуги "Назначение социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей)" посредством объектов информатизации банков второго уровня, сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект реализуется в целях автоматизации и оптимизации процессов оказания госуслуг, повышения доступности и удобства получения социальной выплаты, сокращения сроков оказания госуслуг, говорится в пояснении.

Также предусмотрена возможность альтернативного варианта подачи заявления в дистанционном формате, что повысит доступность и удобство процесса получения соцвыплаты по беременности и родам.

Срок ожидаемых результатов – до конца 2026 года

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 декабря 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
