Выплаты по беременности и родам в Казахстане: где и как подать заявление

Сегодня, 6 марта 2026 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") рассказали о социальной выплате по беременности и родам, а также показали, как претендующим на нее подать заявление через портал электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В НИТ отметили, что будущие мамы могут подать заявление для назначения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) через портал egov.kz и приложение eGov mobile.

"Срок оказания услуги – в течение 8 рабочих дней. Уведомление о назначении выплаты с указанием суммы либо мотивированный ответ об отказе направляются в личный кабинет на портале egov.kz и в раздел Уведомления на eGov mobile", – уточнили в пресс-службе АО.

Как подать заявление на назначение выплаты по беременности и родам на портале eGov.kz?

Как добавили в НИТ, для успешной подачи заявки онлайн важно, чтобы медицинская организация внесла сведения по больничному листу в систему Регистра беременных женщин, а электронные сведения будущей мамы из Единой системы учета трудовых договоров были заполнены кадровой службой работодателя.

2 марта 2026 года в Минтруда рассказали, сколько получают казахстанцы по инвалидности и потере кормильца.