#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Общество

Выплаты по беременности и родам в Казахстане: где и как подать заявление

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 14:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 6 марта 2026 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") рассказали о социальной выплате по беременности и родам, а также показали, как претендующим на нее подать заявление через портал электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В НИТ отметили, что будущие мамы могут подать заявление для назначения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) через портал egov.kz и приложение eGov mobile.

"Срок оказания услуги – в течение 8 рабочих дней. Уведомление о назначении выплаты с указанием суммы либо мотивированный ответ об отказе направляются в личный кабинет на портале egov.kz и в раздел Уведомления на eGov mobile", – уточнили в пресс-службе АО.

Как подать заявление на назначение выплаты по беременности и родам на портале eGov.kz?

Как добавили в НИТ, для успешной подачи заявки онлайн важно, чтобы медицинская организация внесла сведения по больничному листу в систему Регистра беременных женщин, а электронные сведения будущей мамы из Единой системы учета трудовых договоров были заполнены кадровой службой работодателя.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 14:02
Сколько могут получить столичные роженицы: власти назвали средний размер выплат

2 марта 2026 года в Минтруда рассказали, сколько получают казахстанцы по инвалидности и потере кормильца.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Как и куда подать заявление, чтобы получить выплату по беременности и родам в Казахстане
17:35, 12 июня 2025
Как и куда подать заявление, чтобы получить выплату по беременности и родам в Казахстане
Получить кредитный отчет в Казахстане стало проще: зачем он нужен и что важно знать
17:39, 21 января 2026
Получить кредитный отчет в Казахстане стало проще: зачем он нужен и что важно знать
Казахстанцам напомнили о важной проверке перед поездкой за рубеж
16:32, 02 марта 2026
Казахстанцам напомнили о важной проверке перед поездкой за рубеж
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
13:51, Сегодня
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
13:36, Сегодня
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
13:07, Сегодня
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
Владимир Чебурин назначен новым главным тренером "Атырау"
12:47, Сегодня
Владимир Чебурин назначен новым главным тренером "Атырау"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: