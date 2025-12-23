Конституционный суд не стал рассматривать нормы, регулирующие выборы

В Конституционный суд обратился казахстанец по поводу проверки на соответствие Конституции подпунктов 2 и 3 пункта 3 статьи 20-1 и пункта 2 статьи 39 закона о выборах, а также части первой статьи 84 АППК, сообщает Zakon.kz.

Мужчина сообщил, что в день выборов осуществлял наблюдение за ходом голосования, однако был удален участковой избирательной комиссией на основании акта о нарушении. Он оспорил действия комиссии в судебном порядке, однако суды отказали в удовлетворении его требований. По мнению заявителя, нормы законодательства позволили судам не отменить решение комиссии, что, как он полагал, привело к нарушению его конституционных прав.

В свою очередь Конституционный суд разъяснил, что в соответствии с конституционным законом "О Конституционном суде" обращение гражданина подлежит рассмотрению лишь в том случае, если оспариваемый закон был применен судом либо непосредственно затрагивает права и свободы заявителя в конкретном деле.

Также было отмечено, что Конституционный суд рассматривает исключительно вопросы права и не осуществляет оценку фактических обстоятельств.

Вместе с тем Конституционный суд отметил, что участковая избирательная комиссия является государственным органом, входящим в единую систему избирательных комиссий и наделенным полномочиями принимать решения в случае выявления нарушений законодательства о выборах.

"Решение избирательной комиссии не является нормативным правовым актом. Суд при рассмотрении данного дела оценивал именно фактические действия комиссии, на основе которых был принят соответствующий акт, и не применял по существу оспариваемые заявителем нормы закона", – говорится в ответе.

В итоге Конституционный суд пришел к выводу о неподведомственности данного обращения и подтвердил отсутствие оснований для его рассмотрения в рамках своей компетенции.