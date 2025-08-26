#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
535.99
626.36
6.64
Право

Конституционный суд проверил норму закона о правоохранительной службе

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 10:48 Фото: Zakon.kz
Конституционный суд рассмотрел обращение казахстанца о проверке на соответствие Конституции подпункта 9 пункта 2 статьи 6 закона "О правоохранительной службе", сообщает Zakon.kz.

Суть дела

К заявителю было применено административное взыскание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За совершение данного проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, он был уволен с правоохранительной службы по отрицательным мотивам.

Однако мужчина считает, что бессрочный запрет на повторное поступление на правоохранительную службу для лиц, ранее уволенных по отрицательным мотивам из правоохранительных органов, предусмотренный подпунктом 9 пункта 2 статьи 6 закона "О правоохранительной службе", ограничивает его конституционное право на доступ к правоохранительной службе.

Что решил суд

Изучив ситуацию и законодательство, Конституционный суд признал конституционность нормы, устанавливающей ограничение на повторное поступление на правоохранительную службу для некоторых бывших сотрудников правоохранительных органов.

Вместе с тем Конституционный суд отметил недостаточную проработанность вопросов отнесения случаев совершения отдельных проступков к основаниям для увольнения по отрицательным мотивам из правоохранительного органа.

Так, сравнительный анализ норм закона "О правоохранительной службе" и закона "О специальных государственных органах РК" показал наличие в них единого запрета зачисления на службу в правоохранительные или специальные государственные органы бывших сотрудников таких органов, уволенных по отрицательным мотивам.

"В отличие от регламентирования правоохранительной службы законодатель не относит управление сотрудником специального государственного органа транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к проступкам, дискредитирующим службу в специальных государственных органах, и данный проступок не является безусловным основанием для увольнения такого сотрудника по отрицательным мотивам (пункт 14 статьи 51 Закона "О специальных государственных органах")", – говорится в нормативном постановлении.

Конституционный суд, отмечая указанное отсутствие взаимной согласованности предметно связанных между собой положений названных законов, полагает, что требуется совершенствование их норм в части отнесения либо убедительного обоснования неотнесения отдельных видов проступков, совершенных сотрудниками, к категории дискредитирующих правоохранительный или специальный государственный орган, а также являющихся основанием для увольнения со службы по отрицательным мотивам.

В результате было рекомендовано правительству РК рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании законодательства в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее Конституционный суд скорректировал границы "крупного ущерба" в правонарушениях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обновлены требования к негосударственным противопожарным службам
Право
11:37, Сегодня
Обновлены требования к негосударственным противопожарным службам
В Казахстане создан штаб по координации работы госорганов по противодействию наркопреступности
Право
10:59, Сегодня
В Казахстане создан штаб по координации работы госорганов по противодействию наркопреступности
У казахстанцев в сентябре появится дополнительный выходной день
Право
10:06, Сегодня
У казахстанцев в сентябре появится дополнительный выходной день
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: