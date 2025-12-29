Что изменится в жизни казахстанцев с января 2026 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательств в январе 2026 года, сообщает Zakon.kz.

МРП, МЗП и другие расчетные показатели

С 1 января 2026 года установлены:

минимальный размер заработной платы (МЗП) – 85 000 тенге ;

; месячный расчетный показатель – 4 325 тенге ;

; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге ;

; минимальный размер пенсии – 69 049 тенге ;

; размер прожиточного минимума – 50 851 тенге.

Введен в действие Закон РК "О республиканском бюджете на 2026 – 2028 годы".

Средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров на 10%.

Также установлен размер взносов государства на ОСМС – 2% от объекта исчисления взносов государства.

Новый Налоговый кодекс

С 1 января в Казахстане действует новый Налоговый кодекс

Налоговый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования: на 30% сокращается объем налоговой отчетности, на 20% уменьшается количество налогов, оптимизируются льготы и сборы. Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений – от КПН и ИПН до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки.

Установлена новая базовая ставка НДС – 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС – 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.

Освобождаются от уплаты НДС услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, определяемому правительством, услуги по изданию книг в печатном виде, археологические работы.

Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС – 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП.

От ИПН освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью – с 882 до 5000 МРП.

Сокращено количество налогов: упраздняется единый земельный налог, по отдельным платам сокращено число ставок и сборов.

Оптимизированы специальные налоговые режимы – теперь их всего три: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств.

По 40 видам деятельности разрешили применять СНР для самозанятых

В перечень вошли, в частности: услуги такси, доставка еды, розничная торговля через сетевой маркетинг, столярные, плотницкие работы, ремонт компьютеров и бытовой техники, аренда жилой недвижимости, фотография, ветеринария, уборка жилых домов, услуги парикмахерских и салонов красоты и др.

Самозанятые смогут рассчитывать и уплачивать платежи через мобильное приложение. С правилами использования мобильного приложения можно ознакомиться по ссылке.

По 44 видам деятельности запрещено применение СНР на основе упрощенной декларации

В запретительный список включено 44 вида деятельности с указанием кодов ОКЭД, детализированным по 185 конкретным наименованиям.

Список включает виды деятельности, которые являются крупномаржинальными или регулируются государством.

Среди них: реализация нефтепродуктов, игорный бизнес, охранная деятельность, цифровой майнинг, лизинг, бухучет и аудит, деятельность в области права, юстиции и правосудия, строительство дорог, мостов, банковская деятельность, деятельность на рынке ценных бумаг, ломбарды и др.

В Казахстане повышают пороги по взысканию налоговой задолженности

Если раньше налоговая задолженность начинала взыскиваться с порядка 26 тыс. тенге или 6 МРП, а по социальным отчислениям фактически порога не было, то теперь, по налоговой задолженности порог повышается до 87 тыс. тенге или 20 МРП, по социальным платежам – до порядка 26 тыс. тенге или 6 МРП.

Какие меры применяют к должникам:

до 87 тыс. тенге или 20 МРП – направляется извещение, начисляется только пеня, без иных мер;

– направляется извещение, начисляется только пеня, без иных мер; от 87 тыс. до 195 тыс. тенге или 20 до 45 МРП , соответственно – направляется уведомление; при непогашении приостанавливаются расходные операции в пределах суммы долга, и только затем возможно выставление инкассовых распоряжений;

, соответственно – направляется уведомление; при непогашении приостанавливаются расходные операции в пределах суммы долга, и только затем возможно выставление инкассовых распоряжений; свыше 195 тыс. тенге или 45 МРП – применяются более строгие меры: опись и реализация имущества, взыскание за счет дебиторов.

Паспорт налогоплательщика: утвержден перечень сведений и правила формирования с 1 января 2026 года

Паспорт налогоплательщика должны иметь налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сферах общественного питания и торговли.

В перечень сведений паспорта входят:

ИИН индивидуального предпринимателя или БИН юридического лица.

Наименование ИП или юридического лица.

ФИО (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) ИП, руководителя юридического лица.

Статус налогоплательщика (действующий, приостановивший представление налоговой отчетности, включенный в реестр бездействующих налогоплательщиков).

Дата включения сведений об ИП или о юридическом лице в государственной базе данных налогоплательщиков или постановки на регистрационный учет.

Регистрационный номер контрольно-кассовой машины в органе государственных доходов.

Место использования контрольно-кассовой машины.

Наличие или отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции (есть исключение).

Паспорт налогоплательщика формируется органом государственных доходов в виде информационной карты субъекта предпринимательства, содержащейся в штрих-коде, который не является налоговой тайной.

Сведения паспорта налогоплательщика формируются в автоматическом режиме 1 раз в месяц в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем, и подлежат опубликованию на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Налогоплательщик получает паспорт налогоплательщика в виде штрих-кода посредством веб-портала Комитета государственных доходов МФ РК (https://kgd.gov.kz) путем ввода в активном окне идентификационного номера налогоплательщика, регистрационного номера контрольно-кассовой машины, и активации окна "создать код".

Контроль мобильных переводов

С начала 2026 года вступят в силу обновленные правила налогового контроля мобильных переводов физических лиц.

Переводы будут отслеживаться по следующим критериям:

получение денежных средств от 100 различных отправителей в течение трех последовательных;

общая сумма полученных переводов должна превышать 12 МЗП (или 1 млн 20 тыс. тенге).

При одновременном выполнении всех указанных условий лицо попадает под налоговую проверку.

Банки второго уровня обязаны передавать соответствующую информацию в органы госдоходов.

Какие сведения будут передаваться:

ИИН получателя денежных переводов;

итоговая сумма, поступившая за 3 месяца.

Социальная защита населения

С 1 января вводится новый перечень отдельных категорий физических лиц, имеющих право на социальную поддержку

К категориям граждан, имеющих право на социальную поддержку, относятся:

получатели специального государственного пособия;

получатели государственных социальных пособий;

получатели специальных социальных услуг;

лица с инвалидностью, получающие пенсионные выплаты;

ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, не достигший восемнадцати лет;

получатель государственной адресной социальной помощи;

лицо, имеющее заболевание, входящее в перечень социально значимых заболеваний;

лицо, имеющее заболевание, входящее в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

лицо, имеющее заболевание, входящее в перечень заболеваний, для которых установлен срок временной нетрудоспособности более двух месяцев;

лицо, имеющее заболевание, входящее в список тяжелых форм некоторых хронических заболеваний.

С 1 января 2026 года размеры социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенные до 1 января 2026 года, повысят на 10% от размера получаемых социальных выплат.

Стоимость документов

С 1 января казахстанцы могут получать удостоверение личности бесплатно

С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока. Соответствующая норма содержится в пп. 8 п.1 ст. 664 нового Налогового кодекса.

Если удостоверение потеряно, то нужно будет заплатить 0,2 МРП (865 тенге в 2026 году) для его восстановления. Если утеряно дважды, то заплатить придется 1 МРП.

Из-за увеличения размера МРП вырастет стоимость оформления других документов:

паспорт (36 страниц) будет стоить 8 МРП (34 600 тенге вместо 31 456 тенге).

вместо 31 456 тенге). паспорт с 48 страницами будет стоить 12 МРП (51 900 тенге вместо 47 184 тенге).

вместо 47 184 тенге). детский паспорт – 4 МРП (17 300 тенге вместо 15 728 тенге.

Оформление водительских прав и техпаспорта на автомобиль составит 1,25 МРП (5 406 тенге).

Обычные госномера на авто обойдутся в 2,8 МРП (12 110 тенге).

За госномера повышенного спроса придется заплатить от 10 до 285 МРП (от 43250 до 1 232 625 тенге).

Искусственный интеллект

С 18 января вводится в действие Закон "Об искусственном интеллекте"

Законом введены основополагающие принципы функционирования систем ИИ.

Системы ИИ определены в качестве объекта информатизации. Теперь ИИ будет признаваться в качестве инструмента достижения человеком определенных задач.

Закреплен принцип ответственности и подконтрольности, в соответствии с которым собственники, владельцы, пользователи несут ответственность исходя из их роли в эксплуатации систем ИИ.

Закреплены принципы законности, справедливости, равенства, прозрачности и объяснимости, приоритета благополучия человека, свободы воли в принятии им решений, защиты данных и конфиденциальности, безопасности и защищенности.

Для защиты прав физических, юридических лиц, обеспечения правопорядка установлен запрет на создание и эксплуатацию на территории РК систем ИИ, обладающих рядом возможностей (использование подсознательных, манипулятивных или иных методов; сбор и обработка персональных данных с нарушением законодательства о персональных данных и их защите; другие возможности).

Для обеспечения осведомленности о результатах, созданных с применением ИИ, введено требование о маркировке таких товаров, работ, услуг.

Также введены законодательные основы функционирования национальной платформы ИИ. Платформа будет использоваться для разработки, обучения, опытной эксплуатации платформенных программных продуктов, моделей ИИ в течение ограниченного периода времени.

Кроме того, вводятся сопутствующие поправки по вопросам ИИ и цифровизации

Закон регламентирует оборот необеспеченных цифровых активов на территории РК. До этого оборот необеспеченных цифровых активов был разрешен только на территории МФЦА.

Для усиления защиты персональных данных граждан введено требование по сроку действия согласия на обработку персональных данных. Теперь этот срок не может превышать срок, необходимый для достижения целей сбора и обработки персональных данных. Субъект или его законный представитель имеют право отозвать согласие на сбор, обработку персональных данных, уведомив об этом собственника, оператора, третье лицо.

Усовершенствован механизм маркировки товаров путем введения для субъектов внутренней розничной торговли требования по учету операций через контрольно-кассовые машины путем считывания средств идентификации.

Распространение продукции масс-медиа, созданной с использованием системы искусственного интеллекта, допускается только в случае обеспечения информирования о такой продукции.

Цифровизация, электронный документооборот

Внесены дополнения в Закон "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

Закрытые ключи ЭЦП используются физическим или юридическим лицом, подписывающим документ или электронный документ, правомерно владеющим закрытым ключом ЭЦП и использующим его в рамках своих полномочий, либо информационной системой, на которую было выдано соответствующее регистрационное свидетельство для автоматизированного процесса подписания результатов оказания государственных услуг, справок, документов или электронных документов.

ЭЦП, полученная с регистрационного свидетельства, выданного удостоверяющим центром на информационную систему, приравнивается к подписи первого руководителя юридического лица – владельца информационной системы или физического лица – владельца информационной системы.

С 1 января 2026 года вводится мораторий на создание новых объектов информатизации госорганов и субъектов квазигоссектора вне платформы "электронного правительства" QazTech.

Правительству при невозможности разработки новых объектов информатизации госорганов и субъектов квазигоссектора на платформе QazTech поручено обеспечить вынесение каждого конкретного случая на рассмотрение Комиссии при Президенте по вопросам внедрения цифровизации в РК.

Реестр казахстанских товаропроизводителей

Вводятся Правила подтверждения казахстанского производителя программного обеспечения для включения в реестр казахстанских товаропроизводителей

Подтверждать нужно каждое ПО, претендующее на включение в реестр.

Для подтверждения казахстанского производителя ПО для включения в реестр казахстанских товаропроизводителей заявитель осуществляет расчет доли локализации программного обеспечения (ДЛПО).

Предельная норма ДЛПО для целей подтверждения казахстанского производителя программного обеспечения составляет не менее 80%.

Какие документы потребуются:

отчет о расчете ДЛПО;

копии договоров, подтверждающие выплаты и доходы заявителя за отчетный период;

документы, подтверждающие факт производства программного обеспечения;

документы, подтверждающие наличие у заявителя исключительных прав на ПО;

перечень сотрудников, задействованных в разработке, модификации и адаптации заявляемого программного обеспечения.

Жилье, строительство

Со 2 января приобрести жилье в новостройке можно за безнал

Платежи по сделкам по приобретению доли в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов по договорам о долевом участии в жилищном строительстве осуществляются в безналичном порядке, в том числе путем внесения наличных денег на банковский счет уполномоченной компании.

Основанием для осуществления банком отправителя денег платежей по таким сделкам является наличие зарегистрированного договора о долевом участии в жилищном строительстве с уполномоченной компанией в единой информационной системе долевого участия в жилищном строительстве.

С 2026 года в Казахстане будут проводить постпроектный анализ на соответствие требованиям класса энергоэффективности зданий, строений и сооружений

Постпроектный анализ на соответствие требованиям класса энергоэффективности зданий, строений и сооружений (далее – постпроектный анализ) проводится в целях подтверждения соответствия реализованной деятельности по проектам строительства новых зданий, строений и сооружений или изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта) существующих зданий, строений и сооружений в порядке, определенном уполномоченным органом.

Постпроектный анализ проводится в течение 18 месяцев после ввода в эксплуатацию соответствующего здания, строения и сооружения.

Не позднее этого срока, подготавливается заключение по результатам постпроектного анализа, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной деятельности по проектам строительства новых зданий, строений и сооружений или изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта) существующих зданий, строений и сооружений.

В случае выявления по итогам постпроектного анализа несоответствия требованиям класса энергоэффективности зданий, строений и сооружений заказчику и застройщику соответствующего здания, строения и сооружения направляется заключение для устранения ими такого несоответствия в течение срока, определенного гражданским законодательством РК.

Методику построения "умных" городов начали применять в Казахстане

Одной из целей "умного" города является обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни граждан.

Целями "умного" города являются:

обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни граждан;

формирование эффективной системы управления городом;

повышение конкурентоспособности города.

Ключевыми принципами "умного" города являются:

человекоцентричность и повышение качества жизни;

устойчивость и экологическая ответственность;

прозрачность, безопасность и вовлечение граждан;

инклюзия и цифровое равенство;

инновации и технологическая адаптация;

интеграция и взаимосвязанность систем.

Основные сферы "умного" города:

управление городом;

безопасность;

транспорт и логистика;

социальная сфера (образование, культура, здравоохранение и социальные услуги);

экология;

жилищно-коммунальное хозяйство;

экономика и бизнес;

инфраструктура.

Методика разработана с целью оценки уровня цифровизации в населенных пунктах и предусматривает классификацию населенных пунктов на 3 группы:

города республиканского значения, включающие города Астана, Алматы и Шымкент;

города областного значения;

города районного значения, включающие города и посёлки, являющиеся райцентрами.

Медицина, здравоохранение

С 1 января 2026 года граждане, уплачивавшие взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) не менее 5 лет, смогут сохранять статус застрахованного в течение 6 месяцев при временном перерыве в платежах

Согласно поправкам, внесенным в Правила исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов на ОСМС, взносы физических лиц, применяющих специальный налоговый режим для самозанятых, определены в размере 1% от объекта исчислений взносов. Удержание и перечисление таких взносов будет осуществляться оператором интернет-платформы.

Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов физлиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, ограничен 20-кратным размером минимальной заработной платы.

В случае неуплаты отчислений или взносов лица получают медицинскую помощь в системе ОСМС не более 3 месяцев с момента прекращения уплаты таких отчислений или взносов.

Лица, которые непрерывно уплачивали взносы или за них уплачивали отчисления в течение 60 месяцев (за исключением лиц, за которых взносы уплачивает государство), в случае неуплаты отчислений или взносов сохраняют право на получение медицинской помощи в системе ОСМС на срок не более 6 месяцев с момента прекращения уплаты отчислений и (или) взносов.

При этом, указанные лица не освобождаются от уплаты взносов в фонд за неуплаченный период.

Поправки также внесены по взносам, уплачиваемым государством.

Обновлен Перечень медицинской помощи в системе ОСМС.

В него входят:

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях (за исключением случаев профилактики, диагностики заболеваний и скрининговых исследований в рамках ГОБМП)

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарозамещающих условиях (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП), а также услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, и в случаях подозрения на них (с 29 декабря 2025 года).

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарных условиях:

- в плановой форме, включая реконструктивные, пластические хирургические операции детям с врожденными анатомическими дефектами лицевого скелета и головы, за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП;

- в экстренной форме, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара, за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП (с 29 декабря 2025 года).

Медицинская реабилитация (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП) по перечню заболеваний, определяемому уполномоченным органом.

Патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях (с 29 декабря 2025 г.).

Подготовка посмертного донора к изъятию органов (части органа) или тканей (части ткани), изъятие, консервация, заготовка, хранение, транспортировка органов (части органа) или тканей (части ткани) с целью трансплантации органов (части органа) или тканей (части ткани) (с 29 декабря 2025 г.).

Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими препаратами при оказании (с 29 декабря 2025 г.):

- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения;

- первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных средств, медицинских изделий для отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями).

Также внесены корректировки в Перечень медицинской помощи в рамках ГОБМП.

В частности, специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях будет включать скрининговые исследования на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, глаукомы, сахарного диабета, вирусных гепатитов В и С и других заболеваний по перечню и в порядке, определяемых уполномоченным органом.

Медицинская реабилитация будет доступна больным туберкулезом, лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями).

Вводится Программа гарантий оказания медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС на 2026 – 2028 годы

Программа содержит перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), порядок закупа и оплаты медицинских услуг, источники финансирования, критерии доступности медицинской помощи.

ГОБМП предоставляется гражданам РК, кандасам, беженцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РК, за счет бюджетных средств, включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью, а также лекарственное обеспечение.

Право на медицинскую помощь в системе ОСМС имеют лица, за которых осуществлялась уплата отчислений или взносов в Фонд социального медицинского страхования, а также освобожденные от уплаты взносов в Фонд.

Семья, дети

Усилены правовые механизмы защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Приоритетное право на усыновление ребенка и установление опеки или попечительства над несовершеннолетними предоставлено родственникам ребенка, а при их отсутствии – лицам, состоящим в зарегистрированном браке.

Уточнено, что усыновителями могут быть совершеннолетние лица, за исключением:

лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании пунктов 1 и 2 части первой статьи 35 УПК РК);

лиц, находящихся на динамическом наблюдении в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;

Если лица, желающие усыновить ребенка, состоят в браке (супружестве) либо совместно проживают с иными лицами, на супруга (супругу) либо на совместно проживающих лиц распространяются требования, установленные подпунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 13 пункта 2 настоящей статьи.

К иным лицам, совместно проживающим с лицами, желающими усыновить ребенка, относятся совместно проживающие члены семьи, связанные имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия ребенка на воспитание, а также совместно проживающие лица, фактически сожительствующие, но не состоящие в браке (супружестве).

Также изменены требования к опекунам и попечителям.

Опекуны или попечители, являющиеся гражданами РК, постоянно проживающими на территории РК, а также постоянно проживающими за пределами РК, или иностранными гражданами, обязаны соответствовать требованиям, установленным подпунктами 5, 6, 7, 10 и 11 части первой пункта 1 статьи 122 настоящего Кодекса, на протяжении всего периода исполнения ими обязанностей по воспитанию ребенка.

В данных подпунктах говорится, что опекунами и попечителями не могут быть:

лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности опекуна или попечителя;

лица, не имеющие постоянного места жительства;

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании пунктов 1) и 2) части первой статьи 35 УПК РК);

лица, которые на момент установления опеки или попечительства не имеют дохода, обеспечивающего подопечному прожиточный минимум, установленный законодательством РК;

лица, находящиеся на динамическом наблюдении в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;

Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, в сроки, установленные правительством РК, проверяет опекунов или попечителей, являющихся гражданами РК, постоянно проживающими на территории РК, на соответствие требованиям, установленным подпунктами 5, 6, 7, 10 и 11 части первой пункта 1 статьи 122 настоящего Кодекса, путем получения документов и сведений из информационных систем или сервиса цифровых документов.

При невозможности получения документов и сведений, указанных в части третьей настоящего пункта, из информационных систем или сервиса цифровых документов опекуны или попечители, являющиеся гражданами РК, постоянно проживающими на территории РК, обязаны представлять их в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству.

Интеллектуальная собственность

Единая цифровая платформа в сфере коллективного управления правами появится в Казахстане.

Вводятся в действие поправки по вопросам интеллектуальной собственности.

Документ принят в целях усиления защиты права интеллектуальной собственности и предусматривает принятие ряда мер, в том числе направленных на:

обеспечение возможности доступа людей с нарушениями зрения к обнародованным произведениям без разрешения авторов и без выплаты им вознаграждения путем публичного исполнения, распространения, доведения до всеобщего сведения;

введение ускоренной регистрации товарных знаков. В настоящее время регистрация осуществляется в течение 7 месяцев, Законом вводится "платная" возможность ускорения до 3 месяцев;

увеличение срока подачи возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака. В настоящее время срок для подачи возражений составляет 1 месяц, Законом этот срок увеличен до 2 месяцев;

введение госконтроля за использованием объектов авторского права и смежных прав путем проведения внеплановых проверок органами юстиции по заявлениям авторов и правообладателей;

внедрение единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами.

Единая цифровая платформа будет включать в себя:

реестр произведений;

реестр авторов и правообладателей;

реестр организаций по коллективному управлению правами;

реестр пользователей;

реестр договоров;

иные реестры, необходимые для функционирования единой цифровой платформы.

Платформа позволит фиксировать использование произведений, договоры и начисление вознаграждений в единой системе, обеспечивая прозрачность и удобство как для авторов, так и для пользователей.

Также вводится специализация патентных поверенных по средствам индивидуализации и объектам промышленной собственности.

Нотариальная деятельность

Размеры ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами утверждает Министерство юстиции РК.

К примеру, вот некоторые размеры ставок:

за удостоверение договоров ипотечного жилищного займа – 4 МРП;

за удостоверение завещаний – 3 МРП ;

; за выдачу свидетельств о праве на наследство – 4 МРП за каждое выданное свидетельство;

за каждое выданное свидетельство; за удостоверение доверенностей на право пользования и управления автомобильными транспортными средствами без права продажи – 4 МРП и т.д.;

Также, статье 30 Закона о нотариате дополнена новым пунктом, согласно которому от оплаты за совершение нотариальных действий и иных услуг частного нотариуса освобождаются:

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью – по всем нотариальным действиям;

многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күмiс алқа", – по всем нотариальным действиям;

престарелые лица, проживающие в центрах оказания специальных социальных услуг, – по всем нотариальным действиям;

физические лица, страдающие хронической душевной болезнью, над которыми учреждена опека в установленном законодательством РК порядке, – за получение свидетельств о наследовании ими имущества;

пенсионеры по возрасту – по всем нотариальным действиям, за исключением нотариальных действий, касающихся распоряжения имуществом;

кандасы – по всем нотариальным действиям, связанным с приобретением гражданства РК;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста – в размере 50 процентов от установленного тарифа;

союз "Добровольное общество лиц с инвалидностью Казахстана", Казахское общество глухих, Казахское общество слепых, а также их производственные предприятия – в размере 50 процентов от установленного тарифа.

Борьба с наркотиками

С 1 января вводится уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров, сильнодействующих веществ.

Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка прекурсоров, сильнодействующих, а также ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для производства, изготовления или переработки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ, – наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же деяния, совершенные:

с целью сбыта;

в отношении прекурсоров в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

лицом с использованием своего служебного положения;

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

посредством электронных информационных ресурсов,

в отношении прекурсоров в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

В Кодекс РК от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" добавлено понятие сильнодействующие вещества – вещества природного, синтетического и биосинтетического происхождения (химические или биологические соединения), обладающие высокой токсичностью, употребление которых оказывает вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, включенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека.

Товарные биржи

С 1 января 2026 года вводится лицензирование товарных бирж

Лицензирование деятельности товарных бирж, клиринговых центров товарных бирж и брокеров осуществляется в порядке, установленном законодательством РК о разрешениях и уведомлениях.

Антимонопольный орган вправе приостановить действие лицензии товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи на срок от одного до 6 месяцев в следующих случаях:

систематического (два и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных законодательством РК о товарных биржах, или неустранения нарушений, указанных в предписании антимонопольного органа;

несоответствия квалификационным требованиям к деятельности товарных бирж, брокеров, клиринговых центров товарных бирж;

неосуществления товарной биржей, брокером, клиринговым центром товарной биржи лицензионной деятельности в течение 6 последовательных календарных месяцев;

осуществления деятельности, запрещенной настоящим Законом;

отказа в предоставлении документов и информации, истребованных антимонопольным органом в пределах его компетенции в связи с проверкой деятельности товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи;

установления факта предоставления недостоверной информации в документах, явившихся основанием для выдачи лицензии;

систематического (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В решении о приостановлении действия лицензии должны быть указаны причины и срок приостановления.

Действие лицензии считается приостановленным с даты вынесения решения о приостановлении с обязательным уведомлением товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи.

Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление деятельности на период приостановления.

Лишение (отзыв) лицензии товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи осуществляется в судебном порядке по одному из следующих оснований:

неустранение причин приостановления действия лицензии товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи;

неоднократное (два раза в течение последних двенадцати месяцев) приостановление действия лицензии товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи;

наличие в отношении товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи вступившего в законную силу решения суда о запрещении или прекращении деятельности.

Информация о лишении (отзыве) лицензии публикуется на интернет-ресурсе антимонопольного органа.

Транспорт, перевозки

С 1 января не допускаются автомобильные перевозки грузов самосвалом, разрешенная максимальная масса которого превышает установленную законодательством РК допустимую общую массу автотранспортного средства, по автомобильным дорогам общего пользования и улицам населенных пунктов РК.

Также в законе определены понятия:

самосвал – саморазгружающийся грузовой автомобиль, прицеп или полуприцеп с кузовом, механически наклоняемым для выгрузки груза;

разрешенная максимальная масса – масса снаряженного автотранспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально разрешенной. За разрешенную максимальную массу состава автотранспортных средств, то есть сцепленных и движущихся как одно целое, принимается сумма разрешенных максимальных масс автотранспортных средств, входящих в состав.

Введены новые поправочные коэффициенты для расчета страховой премии по страхованию ГПО автовладельцев на 2026 год:

Астана – 1,44.

Алматы – 0,71.

Шымкент – 1,61.

Алматинская область – 1,44.

Область Жетысу – 1,20.

Туркестанская область – 1,69.

Восточно-Казахстанская область – 0,72.

Область Абай – 0,80.

Костанайская область – 1,11.

Карагандинская область – 1,18.

Область Улытау – 0,99.

Северо-Казахстанская область – 0,67.

Акмолинская область – 1,08.

Павлодарская область – 0,82.

Жамбылская область – 1,74.

Актюбинская область – 1,02.

Западно-Казахстанская область – 1,19.

Кызылординская область – 1,85.

Атырауская область – 0,48.

Мангистауская область – 0,79.

Бюджет, трансферты

Определены размеры трансфертов между республиканским и областными бюджетами

Бюджетные изъятия из областного бюджета и бюджетов городов Астаны, Алматы и Атырауской бласти в республиканский бюджет на 2026 год установлены в сумме 879 947 069 тысяч тенге.

Бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения, на 2026 год установлены в сумме 5 171 567 833 тысяч тенге.

В том числе:

Туркестанской области – 1 139 920 621 тысяча тенге;

Кызылординской области – 504 013 674 тысячи тенге;

Жамбылской области – 494 317 250 тысяч тенге;

области Жетысу – 381 884 553 тысячи тенге и т.д.

Обмен валюты, платежи

С 1 января вводятся новые Правила определения рыночного курса обмена валюты

Рыночный курс обмена валют определяется ежедневно в рабочие дни, в которые АО "Казахстанская фондовая биржа" проводит торги по иностранным валютам, в следующем порядке:

по доллару Соединенных Штатов Америки (США) рыночный курс обмена валюты определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся по состоянию на 15-30 часов времени города Астана;

рыночный курс обмена валюты определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся времени города Астана; по другим иностранным валютам рыночный курс обмена валют по отношению к тенге определяется как кросс-курс, рассчитанный с использованием рыночного курса доллара США по отношению к тенге и курсов данных валют к доллару США, сложившихся по состоянию на 16-00 часов времени города Астана.

Рыночный курс обмена валют применяется в рабочий день, следующий за днем проведения торгов на сессии.

В нерабочие дни действуют курсы, определенные в рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

С 1 января вводятся новые Правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов

Снятие наличных денег с банковских счетов осуществляется на основании заявок.

Сумма наличных денег, снимаемых с банковских счетов в течение календарного месяца не превышает предельных размеров сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

Банк после подачи заявки направляет в уполномоченный орган в электронном виде документы, подтверждающие цель снятия наличных денег, а также согласие на передачу сведений.

Банки ежемесячно направляют в Нацбанк сведения о размерах сумм снятия наличных денег с банковских счетов на сумму более 10 000 000 тенге в совокупности, осуществленных в течение календарного месяца.

Борьба с мошенничеством

Антифрод-центр интегрируется с базами мобильных операторов

С 3 января Антифрод-центр интегрируется с базой данных идентификационных кодов мобильных телефонов или базами операторов сотовой связи для подтверждения зарегистрированного абонентского номера за абонентом. Будут предоставляться сведения о лице, на которое зарегистрирован сотовый номер, в частности ИИН, ФИО.

Операторы сотовой связи при выявлении абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества, а также при выявлении мошеннических действий на сетях связи уведомляют антифрод-центр, с предоставлением информации об абоненте, включая ФИО, индивидуальный идентификационный номер и абонентские номера, оформленные на абонента.

Операторы сотовой связи при получении информации от антифрод-центра, а также в случаях, установленных частью второй настоящего пункта, приостанавливают оказание услуг связи данному абонентскому номеру, в том числе GSM-шлюзы (сим-боксы) и IP-телефония.

Кроме того, Антифрод-центр по запросу организации предоставляет ей сведения о статусе нахождения на территории РК клиента, полученные из баз данных органов национальной безопасности.

Цены, социально значимые товары

Новые Правила определения минимального уровня цен с 2026 года

Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется МУЦ, разделили на два раздела:

товары, производимые на территории РК (27 позиций).

товары, не производимые на территории РК (8 позиций).

В перечень входят, в частности, яйца, мука, водка, пшеница, дрожжи, капуста, морковь, яблоки, творог, картофель, колбасы, макароны, грибы, бананы, апельсины, мандарины, черника, хурма и др.

Документ содержит формулу расчета минимального уровня цен (МУЦ) для товаров, не производимых в РК.

МУЦ рассчитывается как среднее значение между заявляемой импортером ценой и ценой местных производителей за последние 3 месяца. Данное значение используется исключительно для расчета суммы НДС при импорте товаров.

С 4 января в Казахстане значительно расширен Перечень социально значимых продовольственных товаров

В Перечень включили 31 наименование товаров: мука, хлеб, рожки, крупа гречневая, рис, картофель, морковь, лук, капуста, помидоры, огурцы, яблоки, сахар, масло подсолнечное, говядина, мясной фарш, баранина, конина, рыба, куры, молоко, кефир, сметана, творог, сыр, масло сливочное, яйцо куриное, чай, соль.

На социально значимые продовольственные товары по перечню устанавливается пороговое значение розничных цен по каждой отдельной товарной позиции.

В заключенном договоре поставки социально значимых продовольственных товаров размер предельной торговой надбавки должен быть установлен в обязательном порядке. Сделка, совершенная с нарушением данного требования, недействительна.

Земля

Вводятся новые Правила выявления земельных участков, не используемых в соответствующих целях

Не используемые в целях строительства земельные участки выявляют путем:

учета собственников;

мониторинга исполнения сроков строительства.

Выявление неиспользуемых земельных участков с/х назначения производят путем:

учета собственников;

мониторинга использования земельных участков, предназначенных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, с/х производства;

использования данных дистанционного зондирования Земли.

С 19 января вводятся Правила переоформления прав на земельные участки для лиц, которым такие права не могут принадлежать

Переоформление прав на земельные участки собственников земельных участков и землепользователей, которым права на земельный участок не могут принадлежать осуществляется МИО по заявлению собственника.

К заявлению прилагаются:

правоустанавливающие и идентификационные документы на земельный участок;

подтверждающие документы.

При отсутствии оснований для отказа в переоформлении прав на земельный участок собственникам направляется уведомление о заключении договора аренды земельного участка.

Нормотворческая деятельность

Усовершенствовано научное сопровождение нормотворческой деятельности

В Закон РК "О правовых актах" внесли корректировки.

Объектом научной правовой экспертизы является проект закона, к которому в случаях, предусмотренных настоящим Законом, должны прилагаться консультативный документ и проекты подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для его реализации.

Научная антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, за исключением нормативных постановлений Парламента и его Палат, указов Президента, нормативных постановлений Конституционного Суда и Верховного Суда, нормативных правовых постановлений Центральной избирательной комиссии РК, проводится с целью выявления коррупциогенных норм, а также разработки рекомендаций, направленных на их устранение.

Научная лингвистическая экспертиза проводится по проектам законодательных актов в части аутентичности их текстов на казахском и русском языках.

Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится научными учреждениями, уполномоченной организацией, определяемой Правительством РК, экспертами в зависимости от содержания рассматриваемого проекта. Проведение экспертизы может быть поручено одному или нескольким экспертам (экспертной комиссии).

По проекту могут проводиться комплексная экспертиза экспертами различных специальностей или самостоятельные экспертизы различных видов, а при необходимости – повторная экспертиза.

В качестве экспертов привлекаются ученые и специалисты, не принимавшие непосредственного участия в подготовке проекта, а также могут привлекаться специалисты из других государств и международных организаций.

Проект может быть направлен для научной экспертизы в иностранные и международные организации.

Таможенный контроль

Какие товары и в каком количестве могут ввезти казахстанцы в личных целях с 2026 года

Ввоз товаров физлицами с территории ЕАЭС в РК признается осуществляемым в целях предпринимательской деятельности в случаях:

стоимость таких товаров превышает за календарный год 360 МРП (ранее не должно было превышать 12 МЗП);

в течение 1 года ввезено товаров в следующем количестве:

изделия из меха, в т.ч. головные уборы – более 1 предмета одного наименования на человека;

мобильный телефон – более 2 на человека;

планшет – более 2 на человека;

стационарный, переносной (портативный) компьютер и принадлежности к нему – более 2 на человека;

ювелирные изделия – более 5 на человека;

велосипед – более 1на человека;

детская коляска – более 2 на человека;

транспортные средства, в том числе в несобранном виде – более 1 единицы.

Все, что менее указанных пределов, считается ввозом в личных целях и не подлежит уплате таможенных пошлин.

Иностранное финансирование

С 1 января граждане и юрлица обязаны передавать в ОГД сведения об иностранном финансировании

Минфин утвердил Правила и сроки представления лицом и (или) структурным подразделением юридического лица в орган государственных доходов уведомления о получении и сведений о получении и расходовании денег и (или) иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства.

Субъекты уведомляют ОГД по месту своего нахождения о получении денег или иного имущества от источников в размере, превышающем 1 тенге, и направленные на следующие виды деятельности:

оказание юридической помощи, в т.ч. правовое информирование, защиту и представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование;

изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов, за исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, проводимых в коммерческих целях, а также распространение и размещение их результатов;

сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях.

Уведомление представляется в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения денег или иного имущества от источников, с обязательным заполнением данных о подлежащем получении.

Занятость, иностранная рабочая сила, кандасы и переселенцы

Установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2026 год

Квота на привлечение иностранной рабочей силы в процентном отношении к численности рабочей силы установлена:

по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю в размере 0,25% ;

; на привлечение трудовых иммигрантов в размере 2,9%.

Установлена региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2026 год

Министерство труда установило:

региональную квоту приема кандасов на 2026 год в количестве 2 281 человек ;

; региональную квоту приема переселенцев на 2026 год в количестве 5 997 человек.

Государственно-частное партнерство

Юридические лица в области государственно-частного партнерства будут проходить аккредитацию.

В результате успешного прохождения аккредитации им будет выдаваться бессрочное разрешение.

Соответствующие дополнения внесены в перечень разрешений второй категории.

Также в документ добавлено понятие "аккредитация" – процедура официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя осуществлять консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства или экспертизу конкурсной документации и бизнес-планов к проектам государственно-частного партнерства.

Аккредитации подлежат юрлица, которые:

являются платежеспособными;

не имеют задолженности по налогам;

не включены в реестр недобросовестных участников госзакупок;

имеют в штате не менее 2 специалистов, имеющих сертификат специалиста в области государственно-частного партнерства, по программе международной сертификации.

Также с 1 января вводятся в действие Правила аккредитации лиц, осуществляющих консультативное сопровождение проектов ГЧП.

Порядок проведения аккредитации включает следующие этапы:

лицо, претендующее на прохождение аккредитации направляет в уполномоченный орган посредством портала заявку в электронном, удостоверенную ЭЦП с приложением документов.

уполномоченный орган осуществляет регистрацию заявки в день ее поступления.

в течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявок проверяется полнота представленных.

заявки передаются на рассмотрение Комиссии не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации;

по заявкам, соответствующим требованиям, Комиссия принимает решение об аккредитации лица;

уполномоченный орган на основании решения Комиссии направляет в "личный кабинет" заявителя свидетельство об аккредитации.

Промышленная безопасность

С 1 января 2026 года вводятся новые меры оперативного воздействия в области промышленной безопасности

Мерами оперативного воздействия являются способы воздействия на субъекты (объекты) контроля и надзора в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей, применяемые в ходе осуществления или по результатам государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности.

Меры оперативного воздействия применяются государственным инспектором по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности в виде приостановления либо запрещения деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности субъекта (объекта) контроля и надзора, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов, опасных технических устройств или технических устройств.

Должностным лицом органа контроля и надзора при обнаружении нарушений требований мер оперативного воздействия оформляется акт о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности, который вручается субъекту контроля и надзора, а также при наличии технической возможности производится опломбирование опасного производственного объекта, опасного технического устройства или технического устройства.

Субъекты контроля и надзора обязаны устранить выявленные нарушения требований мер оперативного воздействия в сроки, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений требований промышленной безопасности или акте расследования аварий.

Проверка в области промышленной безопасности проводится органом контроля и надзора в отношении субъектов (объектов) контроля и надзора в зависимости от степени риска.

Субъекты (объекты) контроля и надзора по степени риска делятся на:

высокую степень риска;

не отнесенных к высокой степени риска.

К высокой степени риска относятся субъекты контроля и надзора:

эксплуатирующие опасные производственные объекты, подлежащие обязательному декларированию промышленной безопасности, соответствующие критериям отнесения опасных производственных объектов к декларируемым;

эксплуатирующие опасные технические устройства, отработавшие установленный заводом-изготовителем нормативный срок службы.

К не отнесенным к высокой степени риска относятся субъекты контроля и надзора:

эксплуатирующие опасные производственные объекты, не подлежащие обязательному декларированию промышленной безопасности;

эксплуатирующие опасные технические устройства, не отработавшие установленный заводом-изготовителем нормативный срок службы;

осуществляющие деятельность на основании аттестата на право проведения на опасном производственном объекте горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ;

осуществляющие деятельность на основании аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности;

осуществляющие лицензируемые виды деятельности по разработке, производству, приобретению, реализации, хранению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением.

Проверка субъектов (объектов) контроля и надзора, отнесенных к высокой степени риска, проводится не чаще одного раза в год, не отнесенных к высокой степени риска, по выданным разрешениям на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям – не чаще одного раза в три года, за исключением внеплановых проверок.

Внеплановой проверкой является проверка, назначаемая органом контроля и надзора по конкретным фактам и обстоятельствам, послужившим основанием для назначения внеплановой проверки в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора, с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

Внеплановая проверка проводится без извещения субъекта контроля и надзора о ее начале.

Кроме того, усилен государственный контроль в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, который также будут проводить путем плановых и внеплановых проверок.

Инвестиции

Соглашение об инвестициях будут заключать в Казахстане

Соглашением об инвестициях является договор на реализацию инвестиционного проекта, заключаемый между уполномоченным органом по инвестициям и юридическим лицом РК, реализующим инвестиционный проект, предусматривающий:

создание объектов, способных удовлетворить потребности туриста в виде долгосрочных активов на приоритетных туристских территориях, определенных в соответствии с Законом "О туристской деятельности в Республике Казахстан", – с инвестициями в размере не менее 200 тыс. МРП ;

; создание новых объектов в сферах пищевой и легкой промышленности, – с инвестициями в размере не менее 1 млн МРП ;

; создание новых производств, – с инвестициями в строительство новых производственных объектов в размере не менее 2 млн МРП ;

; расширение или обновление действующих производств, предусматривающих изменение основных средств, – с инвестициями в размере не менее 5 млн МРП ;

; создание новых гостиниц, расширение или обновление (реконструкция) действующих гостиниц, – с инвестициями юридического лица в размере не менее 1 млн МРП при одновременном соблюдении следующих условий:

- реализация проекта вне городов республиканского значения и столицы;

- соответствие предоставляемых услуг категории "три", "четыре", "пять" звезд в соответствии с международными стандартами;

- заключение договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) или франшизы с международной гостиничной сетью, имеющей не менее тысячи гостиниц в десяти и более зарубежных странах.

Запрещается заключение соглашений об инвестициях по следующим видам деятельности:

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

производство или оптовая реализация подакцизной продукции;

проведение лотереи;

деятельность в сфере игорного бизнеса;

деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов;

деятельность в финансовой сфере, включая банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);

аудиторская деятельность;

профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;

деятельность по цифровому майнингу;

деятельность кредитных бюро;

охранная деятельность;

деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей. В целях настоящего подпункта недропользователем не признается недропользователь, являющийся таковым исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод или общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд;

реализация полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти.

Соглашение об инвестициях предусматривает предоставление инвестиционных преференций в виде:

преференций по налогам;

государственных натурных грантов;

права на привлечение иностранной рабочей силы.

Помимо этого, предусматривается заключение Соглашений об инвестиционных обязательствах и упрощенных инвестиционных контрактов.

Животные, растения, природа

Определены функции местных исполнительных органов в области ответственного обращения с животными

Местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, в области ответственного обращения с животными:

определяют места, в которых запрещены выгул домашних животных либо нахождение с животными с иной целью, а также при необходимости оборудуют места для выгула домашних животных;

организуют информационное обеспечение деятельности приютов для животных и социальную рекламу, направленную на передачу животных новым владельцам, розыск владельцев потерявшихся животных, информирование о необходимости стерилизации домашних животных;

организуют регулирование численности бродячих животных.

Местные исполнительные органы районов (городов областного значения):

определяют места, в которых запрещены выгул домашних животных либо нахождение с животными с иной целью, а также при необходимости оборудуют места для выгула домашних животных;

организуют информационное обеспечение деятельности приютов для животных и социальную рекламу, направленную на передачу животных новым владельцам, розыск владельцев потерявшихся животных, информирование о необходимости стерилизации домашних животных;

организуют регулирование численности бродячих животных.

В Астане вместо санитарно-защитной зеленой зоны начнет действовать режим лесопарковой зоны

Под лесопарковой зоной столицы признаются земли в пределах территории столицы, предназначенные и выполняющие защитные, оздоровительные и рекреационные функции.

Решение об установлении и изменении границ лесопарковой зоны столицы принимается Правительством РК по представлению местного исполнительного органа столицы.

На землях лесопарковой зоны столицы запрещаются осуществление любой деятельности, отрицательно влияющей на состояние и восстановление экологической системы, растений, животных и других организмов, в том числе выпас и прогон сельскохозяйственных животных, складирование мусора, нарушение почвенного покрова, охота, незаконный отлов, изъятие и умерщвление животных, нарушение среды и условий их обитания, иная деятельность, которая может повлечь изменение ее естественного облика или нарушение устойчивости экологических систем.

С 4 января вводится запрет на пользование среднеазиатской черепахи, их частями и дериватами на всей территории РК, кроме использования в научных целях. Запрет будет действовать до 2040 года.

С 5 января Минсельхоз вводит новые правила выдачи удостоверений рыбака и егеря

Удостоверение рыбака – документ установленной формы, выданный субъектом рыбного хозяйства, удостоверяющий право физического лица на осуществление функций рыбака;

Субъект рыбного хозяйства выдает удостоверение рыбака и удостоверение егеря работникам субъекта рыбного хозяйства и специально уполномоченным лицам егерской службы на срок действия заключенного с ними трудового договора.

Субъект рыбного хозяйства ведет в бумажном виде реестр удостоверений рыбаков и егерей.

Рыбаки и егеря обеспечивают сохранность удостоверения и его наличие при себе.

Вооруженные силы, военная служба

В законе "О воинской службе и статусе военнослужащих" определены вопросы допризывной военной подготовки

Углубленная допризывная подготовка по специализированным общеобразовательным учебным программам реализуется в специализированных организациях образования с углубленной допризывной подготовкой.

Порядок организации и прохождения углубленной допризывной подготовки по специализированным общеобразовательным учебным программам определяется правилами.

Создание, реорганизация и ликвидация специализированных организаций образования с углубленной допризывной подготовкой согласовываются с Министерством обороны РК.

Допризывная подготовка по образовательным программам дополнительного образования осуществляется в организациях основного среднего и общего среднего, технического и профессионального образования в классах, группах жас айбынов. Также допризывная подготовка жас айбынов может осуществляться во внешкольных организациях дополнительного образования детей и при участии воинских частей (учреждений).

Порядок организации и прохождения допризывной подготовки определяется правилами допризывной подготовки по образовательным программам дополнительного образования.

Также установлено, что повышение квалификации граждан, осуществляющих начальную военную, допризывную и углубленную допризывную подготовку, проводится на базе организаций, подведомственных Министерству обороны РК, военных учебных заведений, а также военных кафедр (военных факультетов) организаций высшего или послевузовского образования в соответствии с правилами начальной военной подготовки.

Судебная система

Определен размер пожизненного содержания для судей кассационных судов, вышедших в отставку

С 1 января 2026 года в отношении судей кассационных судов, областных и приравненных к ним судов, а также судей областных и приравненных к ним судов, пребывающих в отставке, получавших пожизненное содержание до введения в действие Конституционного закона распространяются следующие нормы:

Судье, пребывающему в отставке, в том числе вышедшему в отставку до 1 января 2016 года, имеющему стаж судейской работы не менее пятнадцати лет, достигшему пенсионного возраста, установленного законодательством РК о социальной защите, выплачивается необлагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание в размере 50% от должностного оклада по последней занимаемой должности судьи, кроме случаев приостановления или прекращения отставки.

от должностного оклада по последней занимаемой должности судьи, кроме случаев приостановления или прекращения отставки. За каждый год стажа судейской работы свыше 20 лет, а для судей, вышедших в отставку до 1 января 2016 года, – за каждый год стажа судейской работы свыше 15 лет размер ежемесячного пожизненного содержания судьи, пребывающего в отставке, увеличивается на 1% от должностного оклада по последней занимаемой должности судьи.

Максимальный размер ежемесячного пожизненного содержания судьи, пребывающего в отставке, не должен превышать 65% от должностного оклада по последней занимаемой должности судьи.

Размер ежемесячного пожизненного содержания судье, пребывающему в отставке, исчисляется по последней занимаемой должности согласно системе оплаты труда для судей, действующей на дату обращения за выплатой указанного содержания.

При повышении в установленном законодательными актами РК порядке размера оплаты труда судей соответственно производится перерасчет ежемесячного пожизненного содержания.

Судья, пребывающий в отставке, имеет право на получение пенсионных выплат за счет пенсионных накоплений, сформированных на его индивидуальном пенсионном счете.

Национальный каталог товаров

С 1 января в Казахстане внедряют Национальный каталог товаров, который будут вести согласно правилам

Национальный каталог товаров (НКТ) – объект информатизации "электронного правительства", являющийся национальным регистром данных о товарах, а также единым источником номенклатуры товаров и обязательный к использованию в качестве справочника товаров в торговой деятельности.

НКТ формируется на основании сведений о товарах, предоставляемых:

импортерами и производителями товаров;

другими субъектами торговой деятельности по собственной инициативе;

Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров в отношении товаров, которые произведены до 1 января 2026 года и находятся в обращении на территории РК.

Сведения о товаре, подлежащие регистрации в Национальном каталоге товаров, включают:

общую информацию о товаре (наименование, классификация, товарный знак, страна происхождения, производитель);

измеряемые параметры (линейные размеры, масса, состав);

сведения о документах по стандартизации, в соответствии с которыми изготовлен товар;

документы об оценке соответствия в отношении товаров, подлежащих обязательной оценке соответствия (для товаров, находящихся в торговом обороте);

графические материалы для иллюстрации внешнего вида (изображения) товара.

Регистрация товаров в НКТ осуществляется одним из способов:

стандартная заявка;

файл-шаблон (массовая загрузка).

Для регистрации товара посредством стандартной заявки субъект торговой деятельность выбирает категорию товара по общему классификатору ТРУ, заполняет обязательные сведения о товаре, проводит предварительную проверку заявки с использованием ИИ, встроенного в НКТ, и отправляет заявку на модерацию.

Энергетика, газоснабжение

С 1 января 2026 года Министерство энергетики получило новые полномочия:

разрабатывает ключевые показатели теплоэнергетики в части производства и транспортировки тепловой энергии;

разрабатывает целевые показатели теплоэнергетики в части производства и транспортировки тепловой энергии;

утверждает ключевые и целевые показатели теплоэнергетики по соответствующим административно-территориальным единицам, секторам производства, транспортировки, реализации и потребления тепловой энергии, а также энергосбережения и повышения энергоэффективности, разработанные соответствующими уполномоченными органами.

Действующую оптовую цену на сжиженный газ сохранили до июля 2026 года

Министр энергетики подписал приказ, где говорится:

Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж на период с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года в размере 59 722 тенге за тонну без учета НДС.

Государственные закупки

С 1 января обновлены Правила использования единой платформы закупок

В частности, поправками определен порядок работы веб-портала в случае возникновения технических сбоев.

Технические сбои по степени их влияния на процедуры закупок подразделяются на следующие уровни критичности:

"низкий" – сбои, не препятствующие проведению процедур закупок и возможности участия в них;

– сбои, не препятствующие проведению процедур закупок и возможности участия в них; "средний" – сбои, повлекшие отсутствие возможности участия в закупках либо к отсутствию возможности согласования или подписания договора о государственных закупках одним или несколькими участниками, подвергшихся влиянию технического сбоя, который приведет или привел к безрезультативности предыдущей работы пользователей системы;

– сбои, повлекшие отсутствие возможности участия в закупках либо к отсутствию возможности согласования или подписания договора о государственных закупках одним или несколькими участниками, подвергшихся влиянию технического сбоя, который приведет или привел к безрезультативности предыдущей работы пользователей системы; "высокий" – сбои или события, вызвавшие остановку или недоступность одного и более модулей системы, при которых у всех пользователей отсутствует возможность участия в закупках.

В случае возникновения технических сбоев пользователь ставит в известность Контакт-центр не позднее 1 часа.

Государственные закупки, срок приема заявок или ценовых предложений, которых истекает во время подтверждения или опровержения технического сбоя, за исключением технических сбоев, не препятствующих возможности участия пользователей в закупках, продлеваются единым оператором до момента возможного подтверждения либо опровержения факта технического сбоя.