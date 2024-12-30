Что изменится в жизни казахстанцев с января 2025 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях в казахстанском законодательстве в январе 2025 года, сообщает Zakon.kz.

МРП, МЗП и другие расчетные показатели на 2025 год

Утверждены размеры МЗП, МРП и других расчетных показателей на 2025 год.

Законом РК от 4 декабря 2024 года № 141-VІIІ "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы" с 1 января 2025 года установлены:

минимальный размер заработной платы (МЗП) – 85 тыс. тенге (в 2024 году – 85 тыс. тенге);

месячный расчетный показатель (МРП) – 3 932 тенге (в 2024 году – 3 692 тенге);

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге (в 2024 году – 28 215 тенге);

минимальный размер пенсии – 62 771 тенге (в 2024 году – 57 853 тенге);

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат (ВПМ) – 46 228 тенге (в 2024 году – 43 407 тенге).

Пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет повысят на 8,5 %.

Также установлен размер взносов государства на ОСМС – 2% от объекта исчисления взносов государства.

С 1 января 2025 года на 6,5% увеличатся выплаты из Государственного фонда социального страхования по утрате трудоспособности и потере кормильца.

С 1 января изменилась черта бедности: она составляет 35% от медианного дохода, но не ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Нацфонд

2 трлн тенге из Нацфонда направят на социально значимые проекты

Утвержден размер гарантированного трансферта из Национального фонда РК в республиканский бюджет на 2025-2027 годы:

2025 год – 2 трлн тенге;

2026 год – 2 трлн тенге;

2027 год – 2 трлн тенге.

Установлен размер цены отсечения на нефть по поступлениям в Нацфонд РК от организаций нефтяного сектора на 2025-2027 годы:

2025 год – 42,3 доллара за баррель;

2026 год – 41 доллар за баррель;

2027 год – 39,4 доллара за баррель.

Государственные закупки

С 1 января 2025 года в Казахстане начнет действовать новый Закон "О государственных закупках"

Закон направлен на оптимизацию процедур закупочного процесса, повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг усиление ответственности участников госзакупок и развитие конкуренции.

Первый блок новелл закона направлен на упрощение и сокращение процедур закупок.

В целях оперативного проведения закупок, предоставления больших полномочий заказчикам, а также исключения затягивания процедур закупок теперь жалобы будут рассматриваться непосредственно самим организатором закупок. Обжалование итогов закупок будет осуществляться посредством веб-портала и только по закупкам, где победитель определен конкурсной комиссией.

В целях сокращения сроков проведения процедур закупок прямо установленные в Законе сроки перенесены на уровень Правил осуществления госзакупок.

Пересмотрены основания признания госзакупок несостоявшимися для упрощения процедур и исключения коррупционных рисков. Ранее закупки могли признаваться несостоявшимися, когда в них участвовал только 1 поставщик. Теперь же допускается заключать договор с таким поставщиком, в случае признания его соответствующим квалификационным требованиям.

В целях ускоренного приобретения заказчиками товаров, работ и услуг и предоставления им большей самостоятельности предусмотрено право по закупу из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП. Для сельских акиматов порог приобретения таких товаров, работ и услуг увеличен с 3000 до 4000 МРП. Также установлена возможность приобретения из одного источника товаров, работ и услуг, необходимых для предотвращения чрезвычайных ситуаций (сейчас только для ликвидации последствий ЧС).

Второй блок новелл направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг.

Для повышения квалификации участников закупок и развития неценовых критериев выбора поставщика внедрен реестр потенциальных поставщиков, который позволит осуществлять закупки среди поставщиков, имеющих положительную репутацию, и перейти к выбору поставщиков с комбинированием ценовых и качественных критериев по всем видам закупок.

Информация о поставщике будет формироваться путем широкого использования данных информсистем госорганов (опыт работы, финустойчивость, отсутствие налоговых задолженностей, размещение финотчетности в открытом доступе и др.).

Законом установлена возможность заключения договора о строительстве под "ключ", предметом которого являются комплексные работы по строительству объекта с установлением ответственности одного поставщика на всех этапах реализации проекта от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию, а также сопутствующие указанным работам поставка товаров и оказание услуг.

Третий блок новелл направлен на усиление ответственности поставщиков.

Внедрена возможность общественного мониторинга госзакупок.

Установлен запрет для участия в госзакупках потенциального поставщика, руководитель или учредитель, которого ранее совершили коррупционные правонарушения. К госзакупкам также не будут допущены потенциальные поставщики, имеющие просроченную задолженность по заработной плате.

Сокращены с 50 до 30% предельные объемы работ и услуг, передаваемые поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ либо оказания услуг.

Четвертый блок новелл направлен на развитие конкуренции.

Законодательно установлена возможность перевода на единую платформу закупок всех государственных и квазигосударственных организаций.

Исключен способ закупа через товарные биржи.

Закупки из одного источника путем прямого заключения договора с конкретным поставщиком, определенным Правительством, теперь будут осуществляться в исключительных случаях, когда это необходимо для реализации критически важных объектов и проектов общестранового значения.

В целях поддержки отечественных товаропроизводителей определен отдельный перечень ТРУ, которые должны закупаться исключительно у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также начнут действовать новые Правила осуществления государственных закупок.

Документ определяет порядок осуществления государственных закупок и не распространяется на государственные закупки с применением особого порядка.

Меняется процедура оспаривания итогов государственных закупок

По административным делам об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок, решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, принятого в рамках рассмотрения жалоб на итоги государственных закупок, а также действий (бездействия) судебных исполнителей, предварительное слушание осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня предъявления иска в суд.

Указанные дела рассматриваются и разрешаются в течение 10 рабочих дней со дня назначения его к разбирательству в судебном заседании.

Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора по административным делам об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок, решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, принятого в рамках рассмотрения жалоб на итоги государственных закупок, и действий (бездействия) судебных исполнителей могут быть поданы в течение 10 рабочих дней со дня вынесения решения в окончательной форме, которое изготавливается не позднее десяти рабочих дней со дня оглашения решения.

Усилена адмответственность за нарушение законодательства РК о государственных закупках

Необращение или несвоевременное обращение заказчика, организатора государственных закупок либо единого организатора государственных закупок в суд с иском о признании потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок в случае предоставления потенциальным поставщиком или поставщиком недостоверной информации по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение, -

влечет штраф на должностных лиц в размере 30 МРП.

Непредставление или несвоевременное представление заказчиком в уполномоченный орган в сфере государственных закупок сведений об уклонении поставщика от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) антидемпинговой суммы в соответствии с законодательством РК о государственных закупках -

влечет штраф на должностных лиц в размере 30 МРП.

Необращение или несвоевременное обращение заказчика в суд с иском о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по заключенному с ним договору о государственных закупках, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК о государственных закупках, -

влечет штраф на должностных лиц в размере 30 МРП.

Вводятся новые Правила установления изъятий из национального режима при осуществлении государственных закупок.

Изъятие из национального режима при осуществлении государственных закупок – установленное актом правительства одного государства – члена ЕАЭС ограничение доступа потенциальных поставщиков (подрядчиков, соисполнителей) других государств – членов к участию в процедурах государственных закупок конкретных товаров (работ, услуг) либо ограничение доступа к государственным закупкам, осуществляемым в определенных отраслях экономики.

Правительство РК в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных производителей товаров устанавливает изъятия из национального режима на срок не более двух лет.

Начнут действовать новые Правила формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок

Реестры в сфере государственных закупок (далее – реестры) подразделяются на следующие виды:

реестр потенциальных поставщиков;

реестр заказчиков;

реестр договоров о государственных закупках;

реестр недобросовестных участников государственных закупок;

реестр жалоб;

реестр опыта работы потенциальных поставщиков.

Реестры в сфере государственных закупок формирует и ведет уполномоченный орган в сфере государственных закупок на казахском и русском языках, в электронном виде посредством единой платформы закупок.

Сведения размещаются на веб-портале и доступны для ознакомления заинтересованным лицам без взимания платы.

Какие товары, работы, услуги будут закупать у малого и среднего бизнеса в рамках ГЗ

В перечень закупаемых товаров, работ и услуг (ТРУ) включили:

товары, закупаемые у физических и юридических лиц, находящихся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг;

работы, не связанные со строительством, выполняемые физическими и юридическими лицами РК;

услуги, оказываемые физическими и юридическими лицами РК.

При этом стоимость указанных ТРУ не должна превышать 50 тыс.МРП

Правила не распространяются на госзакупки ТРУ, осуществляемых в соответствии с перечнем ТРУ, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом, а также на государственные закупки ТРУ, на которые решением правительства установлены изъятия из национального режима.

Также Минфин утвердил Правила осуществления государственных закупок с применением особого порядка.

Государственные закупки с применением особого порядка осуществляются в случаях приобретения:

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд правопорядка и национальной безопасности, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством РК о государственных секретах и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения;

товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством РК о государственных секретах.

Решение об осуществлении государственных закупок принимается заказчиком на основании утвержденного либо уточненного годового плана. При этом госзакупки осуществляются одним из следующих способов:

1) конкурса;

2) из одного источника.

Обновлены Правила использования единой платформы закупок с 1 января 2025 года

Единая платформа закупок (веб-портал) – информационная система уполномоченного органа в сфере государственных закупок, предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок и закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

Для работы на веб-портале нужно:

установить аппаратно-программное обеспечение для возможности использования сертификатов (открытый и закрытый ключ) ЭЦП;

получить сертификаты (открытый и закрытый ключ) ЭЦП;

пройти процедуры регистрации на веб-портале.

Услуги пользователям по использованию веб-портала оказываются на платной основе. Посмотреть сведения по опубликованным закупкам можно бесплатно.

Какие функции доступны на веб-портале:

подача заявки на участие в госзакупках и закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора;

подача соглашения об участии в закупках способом из одного источника;

предоставление ценового предложения;

согласование и подписание договора о госзакупках и договора о закупках отдельных субъектов квазигоссектора.

Расширен Перечень услуг по госзакупкам с дополнительными требованиями к поставщикам

Минфин утвердил Перечень отдельных товаров, работ, услуг, при государственных закупках которых к потенциальным поставщикам и поставщикам могут быть установлены дополнительные требования.

В перечень включены услуги:

по медицинскому осмотру,

по организации питания,

по утилизации медицинских отходов,

по независимой оценке корпоративного управления,

по посадке цветов и их содержанию (ранее речь шла о приобретении цветов и услуг по их содержанию).

Также в перечень входят работы по содержанию автомобильных дорог.

Минфин утвердил новый перечень товаров по госзакупкам с типовыми конкурсными документациями

Новый "Перечень видов товаров, работ, услуг, государственные закупки которых осуществляются в соответствии с типовыми конкурсными документациями, аукционными документациями" включает в себя: товары легкой и мебельной промышленности; организационную технику; автомобильное транспортное средство; дизельное топливо. А также услуги периодических печатных изданий и услуги связи.

Утвержден Перечень ТРУ ежедневной и еженедельной потребности в госзакупках

Перечень товаров, работ, услуг ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса, аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках будет применяться с 1 января 2025 года.

Новый Перечень по содержанию не изменился и полностью соответствует ранее утвержденному перечню действующему по 31 декабря 2024 года.

Государственные закупки по Перечню осуществляются в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца.

Обновлены перечни товаров, работ, услуг для госзакупок едиными организаторами

В новой редакции изложены перечни товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются единым организатором государственных закупок:

республиканского значения;

области;

города республиканского значения и столицы;

района области, города областного значения, района в городе областного значения.

Обновлен Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью

В частности, в перечне производимых товаров каждому товару присвоена отдельная позиция.

Также всем товарам, работам и услугам добавлены коды по единому номенклатурному справочнику товаров, работ и услуг.

Утвержден Перечень товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом.

Способом конкурса приобретаются:

работы по разработке технико-экономического обоснования и градостроительных проектов;

работы по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов, осуществляемые аккредитованными экспертными организациями.

Способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы приобретаются:

строительно-монтажные работы;

работы по разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

инжиниринговые услуги по техническому надзору и (или) управлению проектами по строительно-монтажным работам.

МНВО утвердило Правила приобретения научно-исследовательскими институтами и вузами товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения научных исследований и научных работ

Основными задачами закупа являются:

повышение качества научных исследований через обеспечение научно-исследовательских институтов, организаций высшего и (или) послевузовского образования качественными товарами и услугами, необходимыми для проведения научных исследований;

эффективное использование бюджетных средств через обеспечение экономически целесообразного расходования бюджетных средств при закупе товаров, работ и услуг;

обеспечение конкуренции через создание условий для честной и добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, что способствует улучшению качества товаров, услуг, работ и снижению их стоимости;

эффективное использование научного оборудования через представление субъектам научной и (или) научно-технической деятельности доступа к совместному (коллективному) использованию приобретенного оборудования через E-lab;

обеспечение прозрачности и открытости закупок, через установление четких и прозрачных процедур закупок, в целях исключения коррупционных рисков и злоупотребления.

Медицина, здравоохранение

Казахстанцы будут давать согласие или отказ на прививки в электронном виде

Кроме того, медицинский работник, получивший вызов к привитому лицу, немедленно обслуживает данный вызов, оказывает неотложную медицинскую помощь и при показаниях госпитализирует его. При подозрении на неблагоприятные проявления после иммунизации медработник немедленно передает электронное экстренное извещение в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Минздрав утвердил перечень документов, которые нужны, чтобы установить факт причинения вреда жизни и здоровью пациента

В независимую экспертную комиссию предоставляются копии следующих документов (нарочно в бумажном варианте и (или) электронном варианте):

обращение пациента либо его супруга (супруги), близкого родственника или законного представителя;

согласие пациента либо его супруга (супруги), близкого родственника или законного представителя на сбор и обработку персональных медицинских данных и обработку персональных данных;

сертификат специалиста для допуска к клинической практике медицинского работника, в отношении которого проводится экспертиза;

документы, подтверждающие трудовую деятельность работника, в отношении которого проводится экспертиза;

история болезни пациента;

медицинская документация;

свидетельство или справка о смерти (при их наличии);

патологоанатомическое заключение о причине смерти и диагнозе заболевания (при их наличии);

результаты исследований патологоанатомической диагностики;

заключение медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности и (или) степени утраты трудоспособности (при их наличии);

финансовый документ, подтверждающий оплату фактических расходов пациента, связанных с заболеванием (при их наличии);

результаты лабораторных и инструментальных исследовании (при их наличии);

документы на оказание платных услуг (при их наличии).

С 1 января в Казахстане сокращен перечень лекарств, полагающихся гражданам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Исключены следующие препараты:

"Фуросемид, таблетка", "Ивабрадин, таблетка";

"Олодатерол и Тиотропия бромид, раствор для ингаляций";

"Софосбувир, таблетка".

"Прегабалин, капсулы";

"Амисульприд, таблетка", раствор для приема внутрь";

"Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз, таблетка", "Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин, таблетка"";

"Прегабалин, капсула";

"Валганцикловир, таблетка", "Эверолимус, таблетка".

С 1 января 2025 года в РК действуют новые Правила выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек

Личная медицинская книжка (ЛМК) – персональный документ, в который заносятся результаты обязательных медицинских осмотров с отметкой о допуске к работе, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) в электронно-цифровой форме.

ЛМК выдается с отметкой о допуске к работе и удостоверяется посредством ЭЦП сотрудника и QR-кода субъекта здравоохранения.

Выдача ЛМК осуществляется медицинскими организациями независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющими лицензию на медицинскую деятельность и зарегистрированными в информационной системе Система управления ресурсами.

Учет ЛМК производится в электронном журнале учета в медицинской информационной системе (МИС).

ЛМК заполняется по выбору владельца ЛМК на казахском или русском языках.

Фотография владельца ЛМК переносятся в ЛМК путем синхронизации из соответствующих государственных информационных систем, закрепляется QR-кодом субъекта здравоохранения, где осуществляется медицинский осмотр. При отсутствии фотографии в информационных системах вносится в ручную с носителей.

В сведениях о владельце ЛМК указываются профессия и должность, место работы, дата рождения, место жительства.

Результаты врачебных осмотров и лабораторных исследований переносятся в модуль ЛМК путем синхронизации из МИС.

Сведения о положительных итогах сдачи экзамена после прохождения гигиенического обучения работников будут вносить в информационную систему государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Напомним, гигиеническое обучение проходят декретированные группы населения (работники общепита, педагоги, воспитатели, медицинские работники, проводники, стюардессы, работники сферы бытовых услуг).

Реестр экспертов медико-социальной экспертизы (МСЭ) начнут вести в 2025 году

МТСЗН утвердило правила ведения реестра независимых экспертов медико-социальной экспертизы. Принятие правил связано с тем, что с 1 января 2025 года начнет действовать ст.156 Социального кодекса, которая регламентирует порядок установления инвалидности и степени утраты трудоспособности в заочном проактивном формате. В частности, говорится, что уполномоченным госорганом к проведению медико-социальной экспертизы в указанных случаях привлекаются независимые эксперты медико-социальной экспертизы на основе контракта на оказание экспертных услуг.

Для включения в реестр нужно подать заявление и приложить ряд подтверждающих документов, а затем пройти тестирование. Тесты состоят из 90 вопросов по законодательству РК в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью, по основам проведения МСЭ, по оценке потребностей освидетельствуемого лица в мерах соцзащиты.

Утверждены Правила и критерии оценки результатов работы независимых экспертов медико-социальной экспертизы

Критерии оценки:

своевременность вынесения экспертного решения;

соответствие категории инвалидности (группы инвалидности) к степени нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности;

установление степени УОТ участнику системы обязательного социального страхования при первичном освидетельствовании;

установление степени УОТ при повторном освидетельствовании;

разработка социальной части индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью (ИПР).

Оценка проводится в автоматизированном режиме в информационной системе "Централизованный банк данных лиц, имеющих инвалидность", итоги отражаются в личном кабинете эксперта.

При неудовлетворительной годовой оценке работы эксперта его могут исключить из реестра независимых экспертов МСЭ.

Как будут оплачивать услуги независимых экспертов медико-социальной экспертизы

Независимый эксперт МСЭ ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в ведомство уполномоченного органа подписанный акт выполненных работ.

Ведомство уполномоченного органа в течении 5 рабочих дней со дня получения АВР:

проверяет правильность и достоверность его заполнения;

в случае неправильного и недостоверного заполнения возвращает на доработку независимому эксперту МСЭ посредством электронной почты или нарочно с указанием замечаний.

Независимый эксперт МСЭ в течение двух рабочих дней дорабатывает его и повторно направляет в ведомство уполномоченнного органа для рассмотрения;

в случае правильного и достоверного заполнения подписывает АВР и производит оплату услуг независимого эксперта МСЭ.

Министерство труда утвердило правила и методику формирования тарифов на специальные социальные услуги

Формирование тарифов на специальные социальные услуги осуществляется в следующем порядке:

сбор финансово-экономической и статистической информации для расчета тарифов;

отбор субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги рабочим органом;

расчет и моделирование тарифов на основе предоставленных субъектами, предоставляющими специальные социальные услуги, данных по финансово-экономической деятельности и статистической информации;

рассмотрение, согласование и утверждение размера тарифов.

При расчете тарифа на оказание гарантированного объема специальных социальных услуг используются следующие общие показатели:

базовый должностной оклад (БДО),

нормы питания

количество часов в день на оказание специальных социальных услуг;

нормы приобретения мягкого инвентаря.

Энергетические напитки, алкогольная продукция, пиво

С 1 января вводится запрет на продажу энергетиков молодым казахстанцам

В кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" добавлено понятие "энергетический напиток" – безалкогольный и слабоалкогольный напиток, имеющий в своем составе кофеин и содержащие его растения (растительные экстракты), таурин, гуарану, мате, а также лекарственные растения и их экстракты, оказывающие тонизирующее действие, сахар, минеральные вещества, легко усвояемые углеводы, витамины и витаминоподобные вещества, субстраты и стимуляторы энергетического обмена, оказывающий негативное влияние на организм человека при его чрезмерном употреблении, за исключением кофе и чая.

Вводятся меры по профилактике и ограничению употребления энергетиков.

В частности, установлено, что профилактика и ограничение потребления энергетических напитков направлены на защиту здоровья населения от последствий их потребления и предупреждение возникновения неинфекционных заболеваний.

Запрещается реализация энергетических напитков:

лицам в возрасте до 21 года;

без непосредственного участия продавца посредством торговых автоматов, иных электронных или механических устройств;

без наличия документов об оценке (о подтверждении) соответствия.

Ставка акциза на пивоваренную продукцию составит 90 тенге за 1 литр.

Техрегламент "О безопасности алкогольной продукции" утвердили в Минздраве

Документ устанавливает обязательные для применения и исполнения на территории РК требования к алкогольной продукции, связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке алкогольной продукции для обеспечения ее свободного перемещения.

Разработан в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей алкогольной продукции относительно её назначения и безопасности.

Образование

В перечень организаций образования в зависимости от реализуемых образовательных программ добавлены образовательно-оздоровительные организации образования.

В Номенклатуре видов организаций образования к специализированным организациям образования добавлены сетевые школы.

Работу детских профильных лагерей регламентировало Министерство просвещения

В Типовые правила деятельности организаций дополнительного образования для детей добавлена одноименная глава.

Детский профильный лагерь является организацией дополнительного образования, в которой создаются благоприятные условия для полноценного физического, психологического и морально-нравственного развития личности ребенка.

Профильными направлениями лагерей являются спортивное, оборонно-спортивное, военно-патриотическое, физкультурно-оздоровительное, языковое, лингвистическое, дебатное, ораторское мастерство, национально-культурное, этническое, театральное, актерское, трудовое, техническое, робототехника, STEM, искусственный интеллект, IT, туристическое, археологическое, экологическое, краеведческое, развитие лидерства, литературное, художественно-эстетическое или волонтерское направления, направление по выбору или многопрофильное направление.

Основные виды детских профильных лагерей:

лагеря дневного пребывания – создаются на базе общеобразовательных школ во время каникул;

палаточные, юрточные лагеря.

Согласно возрастным и психологическим особенностям детей в лагере создаются группы, отряды, профильные объединения по 10-30 человек.

Одновозрастные и разновозрастные дети в лагере объединяются по интересам в студию, ансамбль, группу, кружок, театр (группы). Группы формируются в соответствии с добровольным выбором самих детей.

Лагерь функционирует в каникулярное время и обеспечивает физкультурно-оздоровительную, военно-патриотическую, этно-культурную, туристско-краеведческую и экскурсионную деятельность, природоохранную и экологическую работу, отдых и развлечение детей.

Образовательная деятельность осуществляется согласно программам и учебным планам соответствующей ступени. Для занятий кружков предусматривается 2 часа в день.

Занятия проводятся по группам, всем составом объединения в соответствии с программой. В каждой группе количество детей не менее 15 человек.

Новые квоты при поступлении в вузы вводят в Казахстане с 1 января 2025 года

Установлены квоты приема на учебу в вузы от утвержденного государственного образовательного заказа для:

граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 2%; (было 1%)

ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, – 0,2%; (было – 0,5%)

детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 2%; (было – 1%)

граждан РК, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву, – 2,5%. (ранее данной квоты не было)

Остальные квоты остались без изменения.

С 1 января вводятся новые правила оказания госуслуг по выдаче лицензии на занятие образовательной деятельностью в сфере начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, духовного образования, образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним

Нововведением является регламентация выдачи лицензии на оказание образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним.

Услугу оказывает Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК и территориальные департаменты Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

Для получения государственной услуги услугополучатель направляет заявление услугодателю через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz, документы по перечню.

Также утверждена форма Проверочного листа за системой образования в части предоставления образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним.

Обновлены Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности организаций, предоставляющих начальное, основное среднее, общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, духовное образование, образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним.

Транспорт

С 1 января 2025 года меняются правила работы агрегаторов такси и таксистов

Физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальные предприниматели или юридические лица перед началом осуществления деятельности в качестве перевозчика такси обязаны направить в местный исполнительный орган уведомление о начале деятельности.

Агрегаторы такси смогут допускать водителя к управлению легковым такси после заключения с ним трудового договора.

Подача уведомления осуществляется автоматически.

Контроль за соблюдением данных требований возлагается на информационно-диспетчерскую службу такси.

Информационно-диспетчерская служба такси, создаваемая иным лицом, не являющимся перевозчиком такси, заключает договор по информационно-диспетчерскому обслуживанию с перевозчиками такси, включенными в реестр физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, подавших уведомление о начале деятельности в качестве перевозчика такси.

Сведения водителях такси, работающих через интернет-платформы или мобильные приложения платформенной занятости, индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, подавших уведомление о начале деятельности в качестве перевозчика такси, размещаются в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений.

Кроме того, таксисты, работающие через интернет-платформы или мобильные приложения, вправе оказывать услуги по перевозке пассажиров и багажа такси по договору аренды автотранспортного средства.

По договору аренды автотранспортного средства ИП или юридическое лицо, включенные в реестр физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, подавших уведомление о начале деятельности в качестве перевозчика такси, предоставляет легковой автомобиль физическому лицу.

С 1 января 2025 года запрещено назначать иностранцев и лиц без гражданства на должности капитана судна, старшего помощника капитана и старшего механика.

Наука и технологическая политика

С 1 января 2025 года расширяется компетенция местных исполнительных органов в области науки, научно-технической деятельности

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы в области науки, научно-технической деятельности:

участвуют в разработке предложений и реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, координации работы по проведению прикладных научных исследований в регионе;

организовывают разработку прикладных научных, научно-технических проектов и программ в рамках государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы и осуществление их реализации;

утверждают отчеты по выполненным прикладным научным, научно-техническим проектам и программам в рамках государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы;

осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия.

Местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы в рамках государственного заказа осуществляется грантовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности.

Вводится новая мера стимулирования научной и (или) научно-технической деятельности – предоставление налоговых льгот и налоговых вычетов по расходам на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы, выполняемые аккредитованными субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, приобретение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Предпринимательская деятельность, поддержка бизнеса

С 1 января государство окажет ряд нефинансовых мер поддержки предпринимателям

Нефинансовые меры поддержки предпринимательства предусматривают оказание государственной нефинансовой поддержки предпринимателям и населению с предпринимательской инициативой по следующим направлениям:

повышение предпринимательского потенциала;

развитие женского предпринимательства;

поддержка производителей продукции из местных и локальных ресурсов;

усиление предпринимательского потенциала через оказание консультационных и сервисных услуг;

расширение деловых связей и повышение производительности предпринимателей.

В целях поддержки и развития предпринимательства предлагается комплекс консультативных, образовательных услуг на безвозмездной основе.

Юридические лица, регистрация юридических лиц

Для субъектов малого предпринимательства вводится заявительный порядок государственной регистрации юрлиц вместо уведомительного.

Для государственной регистрации юридических лиц, относящихся к субъектам среднего и крупного предпринимательства с иностранным участием помимо копии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность учредителя-иностранца, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки потребуется документ, подтверждающий право регистрации коммерческой организации в РК в соответствии с Законом РК "О миграции населения".

Непредоставление указанных документов служит основанием для отказа в госрегистрации.

Кроме того, дополнено, что изменения и дополнения в регистрационные данные юридического лица, филиала (представительства) вносятся при изменении контактной информации (телефона, электронного адреса). Данные изменения вносятся в автоматическом режиме на основании электронного уведомления.

С 7 января 2025 года меняются Правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств

В частности, предусмотрено, что государственная регистрация юридического лица, относящегося к субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляется посредством подачи электронного заявления.

В случае электронной регистрации государственная регистрация юридических лиц осуществляется на основании заявления, поступающего в государственную базу данных "Юридические лица" (ГБД ЮЛ) через портал.

Для оказания государственной услуги в электронной форме в том числе может проводиться биометрическая аутентификация личности.

Налоги, проверки предпринимателей

356 крупных налогоплательщиков подлежат мониторингу в 2025 году.

С 1 января 2025 года начинают действовать обновленные Правила проведения камерального контроля

Камеральный контроль проводится территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа на постоянной основе без посещения объекта государственного аудита путем сопоставления сведений, полученных из различных источников информации, по деятельности объектов государственного аудита, а также по результатам применения системы управления рисками.

Выявление нарушений в ходе проведения камерального контроля осуществляется в соответствии с перечнем профилей рисков камерального контроля. Данный перечень сокращен с 36 до 26.

При установлении нарушений после заключения договоров о государственных закупках проводится государственный аудит.

При выявлении нарушений по результатам камерального контроля территориальным подразделением оформляется и направляется объектам государственного аудита уведомление об устранении нарушений с их описанием, и автоматически регистрируется на веб-портале.

Графики и списки проверок на 1 полугодие 2025 года:

График налоговых проверок на основе СУР (655 компаний)

График комплексных выездных таможенных проверок (78 компаний)

Список проверяемых субъектов по труду (311 компаний)

Список субъектов, подлежащих проверке по бухучету (35 компаний)

Список аудиторских организаций, подлежащих проверке (2 компании)

Список субъектов профконтроля по финансовому мониторингу (14 компаний).

Суд, судебная система

При переводе судьи в другой суд в случаях перевода на другую специализацию либо при признании его не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности, судья с его согласия может назначаться на вакантную должность судьи в другой суд с меньшей нагрузкой, в нижестоящий суд без конкурса.

Решение Комиссии по качеству правосудия о переводе судьи в другой суд с меньшей нагрузкой, в нижестоящий суд по результатам оценки профессиональной деятельности является основанием для рассмотрения Высшим Судебным Советом вопроса о переводе судьи в другой суд с меньшей нагрузкой, в нижестоящий суд, а в случае отказа от перевода – об освобождении судьи от занимаемой должности.

Должность заведующего сектором Аппарата Конституционного Суда РК отнесли к административным государственным должностям Категории В-3 Корпуса Б.

Лицензирование деятельности адвокатов, нотариусов, ЧСИ, судмедэкспертов

Минюст изменил ряд госуслуг по аттестации и лицензированию адвокатов, нотариусов, ЧСИ и судебных экспертов

Поправки внесены в правила оказания госуслуг:

проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью;

выдача лицензии на занятие адвокатской деятельностью;

проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью;

выдача лицензии на право занятия нотариальной деятельности;

проведение аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью ЧСИ;

выдача лицензии на занятие деятельностью частного судебного исполнителя;

возбуждение исполнительного производства на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя;

выдача лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью, в том числе судебно-медицинской, судебно-наркологической и судебно-психиатрической экспертизами.

Труд, безопасность труда, нормирование труда

Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий.

Вносятся изменения в Трудовой кодекс касательно компетенции Министерства труда и социальной защиты населения.

МТСЗН устанавливает порядок разработки, утверждения, замены и пересмотра единых межотраслевых или межотраслевых типовых или типовых норм и нормативов по труду для всех сфер деятельности, или типовых норм и нормативов по труду организаций;

А также ведомство разрабатывает и утверждает единые межотраслевые или межотраслевые типовые или типовые нормы и нормативы по труду для всех сфер деятельности по согласованию с государственными органами соответствующих сфер деятельности.

Государственная гарантия в области организации нормирования труда включает:

типовые нормы и нормативы по труду;

обеспечение государственными органами разработки и утверждения технически (научно) обоснованных единых межотраслевых или межотраслевых типовых или типовых норм и нормативов по труду для всех сфер деятельности, или типовых норм и нормативов по труду организации;

государственный контроль за обеспечением работодателями разработки, введения, замены и пересмотра норм труда.

Нормы труда (времени, выработки, трудоемкости, обслуживания, численности) являются мерой затрат труда и устанавливаются для работника соответствующей квалификации в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда.

Разработка, введение новых, замена и пересмотр действующих норм труда производятся работодателем по согласованию с представителями работников с учетом типовых норм и нормативов по труду.

Типовые нормы и нормативы по труду организаций утверждаются уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду в установленном им порядке.

Замена и пересмотр типовых норм и нормативов по труду организаций осуществляются государственными органами, утвердившими их в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду.

С 2025 года обновлены правила разработки и пересмотра норм и нормативов по труду

Нормы труда в организации разрабатываются на работы, на которые отсутствуют межотраслевые или типовые нормы труда.

Межотраслевые нормы труда разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом по труду.

Типовые нормы труда утверждаются уполномоченными госорганами соответствующих сфер деятельности по согласованию с уполномоченным госорганом по труду.

Заявка на согласование типовых норм труда или норм труда в организации, представленная уполномоченным органом или организацией, рассматривается уполномоченным органом по труду в течение 30 календарных дней с момента ее поступления.

Напомним, ранее разработка норм по труду проходила с участием НПП "Атамекен" и отраслевой ассоциации работодателей.

Расширен перечень доходов, не рассматриваемых в качестве дохода физического лица.

Не рассматриваются в качестве дохода физического лица расходы работодателя в пользу работников (включая возмещение расходов работников), направленные на лабораторное обследование, обеспечение средствами индивидуальной защиты, проведение медицинских осмотров, профилактические прививки, медицинское наблюдение, лечение, изоляцию, госпитализацию в связи с введением ограничительных мероприятий, в том числе карантина, вследствие признания заболевания пандемией решением чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения;

Соответственно данные доходы не подлежат корректировке и по ним не исчисляется ИПН.

Единые межотраслевые типовые нормы и нормативы по труду для всех сфер деятельности утвердили в Министерстве труда

Документ применяется для определения численности, норм времени, норм обслуживания работников, занятых обслуживанием административных и общественных зданий.

Нормативами по труду учтено время на подготовительно-заключительные работы, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, включая физкультурные паузы, в размере 10% от оперативного времени, а также выполнение работ с соблюдением порядка по безопасности и охране труда.

Документ содержит нормативы численности гардеробщиков, лифтеров, сантехников, маляров, штукатуров, кровельщиков, сторожей, диспетчеров и др.

Также приводятся нормы обслуживания для холодного и теплого времени года.

Утверждены Межотраслевые нормативы времени работников служб по управлению персоналом

Документ рекомендуется для применения в организациях (предприятиях) в целях определения затрат рабочего времени на работы по комплектованию и учету кадров, а также распределения работы между работниками кадровых служб.

Работы по персоналу выполняют: руководитель структурного подразделения, менеджер по персоналу (hr-менеджер), рекрутер, инженер по подготовке кадров (по профессиональной адаптации), инспектор по кадрам, специалист по кадрам.

Нормативами времени охвачены следующие виды работ:

оформление документов при приеме/увольнении, характеристик на работников;

ведение табельного учета, личных карточек;

разработка должностных инструкций, технологических карт, рабочих инструкций или других документов;

составление графиков отпусков, документов на отпуск;

оформление листка о временной нетрудоспособности;

выдача бланков справки на медицинский осмотр работника;

оформление документов на поощрение/взыскание, командировки работников;

проведение аттестации работников и обеспечение профессионального развития кадров;

работы, связанные с центром трудовой мобильности;

учет и бронирование военнообязанных и др.

Министерство труда утвердило нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно

Межотраслевые нормы времени на работы по переводу с русского языка на государственный язык и с государственного языка на русский язык документов предназначены для нормирования работ, выполняемых переводчиками с русского языка на государственный язык и с государственного языка на русский язык в организациях.

Нормы времени на письменный перевод определяются в зависимости от объема выполненного перевода в страницах текста, напечатанного на компьютере: одна страница текста (печатный лист), напечатанного на компьютере, принята равной 2000 печатным знакам.

Нормами учитываются 3 группы сложности оригинала текста.

Нормы выработки выражаются в конкретном объеме текста, переводимого в течение рабочего дня при соблюдении нормальной продолжительности рабочего времени.

Специальные социальные услуги

С 1 января 2025 года вводится лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги.

Лицензиаром определен Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения МТСЗН РК.

Утверждены правила выдачи лицензии на предоставление специальных социальных услуг

Лицензия является генеральной, неотчуждаемой, бесплатной и не передается лицензиатом другому физическому или юридическому лицу. Лицензия выдается на казахском и русском языках.

Для получения государственной услуги услугополучатель направляет заявление через Портал социальных услуг и документы по перечню.

Услугодатель в течение 15 рабочих дней проверяет документы согласно квалификационным требованиям и перечня документов к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения и их соответствие Перечню основных требований, с посещением услугополучателя по месту нахождения услугополучателя.

Также утверждены Квалификационные требования и перечень документов к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения

К ним относятся:

наличие на праве собственности или на основании договора аренды здания или помещения, пригодных для предоставления специальных социальных услуг;

наличие объекта питания;

наличие материально-технической базы, обеспечивающей надлежащее качество предоставляемых;

наличие штата сотрудников, не менее предусмотренного штатными нормативами;

наличие спальных комнат, соответствующих установленному стандарту оказания специальных социальных услуг.

Утверждены Правила проведения ротации первых руководителей государственных организаций, предоставляющих специальные социальные услуги

Ротация руководителей организации осуществляется в целях обеспечения эффективного использования их профессионального потенциала.

Ротация руководителей организации осуществляется в пределах одного населенного пункта, при наличии более одной единицы организации.

Ротации подлежат руководители организации, имеющие общий стаж руководителя организации 5 лет в одной организации, независимо от реорганизации (слияние, разделение, выделение, преобразование), переименования организации, а также периода увольнения и возвращения на должность руководителя в эту же организацию.

Формировать тарифы на специальные социальные услуги будут согласно Правилам

Формирование тарифов на специальные социальные услуги осуществляется в следующем порядке:

сбор финансово-экономической и статистической информации для расчета тарифов;

отбор субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги рабочим органом;

расчет и моделирование тарифов на основе предоставленных субъектами, предоставляющими специальные социальные услуги, данных по финансово-экономической деятельности и статистической информации;

рассмотрение, согласование и утверждение размера тарифов.

Пересмотр тарифов допускается не чаще одного раза в полугодие.

Вводятся в действие новые Правила финансирования и мониторинга оказания специальных социальных услуг

Финансирование субъектов, занятых в государственном и не государственном секторах по предоставлению специальных социальных услуг, зависящих от численности получателей специальных социальных услуг включает средства на:

оплату труда, выплаты пособий на оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску и взносы работодателя по налогам и другим обязательным платежам в бюджет основных работников;

компенсационные выплаты основным работникам;

доплаты основным работникам за проживание в зонах экологического бедствия и радиационного риска;

расходы на приобретение одежды, мягкого твердого инвентаря;

приобретение лекарственных средств в соответствии с лекарственными формулярами по медицинским показаниям и изделий медицинского назначения;

расходы на приобретение продуктов питания;

транспортные расходы;

повышение квалификации основных работников;

приобретение товаров, необходимых для оказания специальных социальных услуг, в том числе моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря, гигиенических средств, канцелярских принадлежности, дезинфицирующих средств, посуды, горюче смазочных материалов;

приобретение учебников, учебно-методической литературы и пособий (коррекционно-развивающие, учебные дидактические материалы), специализированного программного обеспечения;

текущие услуги, непосредственно связанные с оказанием специальных социальных услуг (затраты на погребение опекаемых центров оказания специальных социальных услуг, услуги по обслуживанию видеонаблюдения, утилизация подгузников и шприцов, юридические услуги).

оплату коммунальных услуг субъектов, занятых в негосударственном секторе по предоставлению специальных социальных услуг.

Мониторинг проводится местными исполнительными органами один раз в полугодие в отношении субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги, являющихся физическими и юридическими лицами, занятыми в государственном и негосударственном секторах по предоставлению специальных социальных услуг.

Мониторинг осуществляется посредством анализа данных, содержащихся в автоматизированной информационной системе МТСЗН РК:

о количестве получателей специальных социальных услуг;

о количестве основных работников, оказывающих специальные социальные услуги;

об объеме средств местного бюджета, выделенных и освоенных для оказания специальных социальных услуг по спецификам расходов;

о видах специальных социальных услуг, оказанных субъектами.

Нацбанк, банки, финансовые организации

С 1 января 2025 года Банкнотная фабрика Национального Банка РК определена поставщиком печатной продукции, требующей специальной степени защиты.

Банкнотная фабрика будет выпускать 133 вида различных документов. Среди них:

бланки паспорта и удостоверения личности;

свидетельства о рождении, о браке, о смерти;

дипломы об окончании школы, колледжа, вуза;

различные аттестаты;

документы и разрешения для перевозчиков;

водительские права, техпаспорт;

документы для морских судов;

военный билет;

лист о временной нетрудоспособности и др.

С 1 января 2025 года банки и финорганизации будут формировать электронный документ по результатам биометрии

По результатам проверки достоверности, а также сличения изображения независимо от успешности проверки либо сличения в системе проверки или сличения биометрических данных формируется электронный документ, содержащий как минимум:

результат проверки достоверности изображения;

идентификационные данные;

перечень выбранных системой сигналов и (или) команд, набор соответствующих сигналам и (или) командам изображений;

реквизиты заказчика биометрической идентификации;

дату и время проведения проверки достоверности изображения.

Текущее изображение идентифицируемого лица получает провайдер биометрической идентификации через программное обеспечение на мобильном устройстве или компьютере. При этом в программном обеспечении реализуются как минимум следующие меры защиты: контроль собственной целостности, проверка на запуск в эмулируемой среде, защита от подмены встроенной камеры устройства или компьютера.

Электронный документ по результатам проверки достоверности или сличения изображения удостоверяется ЭЦП провайдера биометрической идентификации, осуществлявшего проверку или сличение, и хранится у заказчика биометрической идентификации.

С 1 января 2025 года ряд иных сведений о заемщиках обязаны передать МФО в кредитные бюро:

Организации, предоставившие займы (кредиты) и (или) микрокредиты физическим лицам, за исключением кредиторов, и по которым не прекращены права (требования), предоставляют в кредитные бюро сведения о (об):

дате последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита и (или) договорам займа (кредита), при наличии просроченной задолженности;

сумме последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита и (или) договорам займа (кредита), при наличии просроченной задолженности;

лице, уступившем право (требование) по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита и (или) договорам займа (кредита) согласно договору об уступке права (требования), с указанием даты и номера заключения договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита и (или) договора займа (кредита), даты уступки права (требования), полного наименования, бизнес-идентификационного номера, суммы уступленного права (требования), фактической стоимости уступленного права (требования);

иные сведения по соглашению сторон.

Масс-медиа

С 1 января 2025 года в Казахстане начнет работу единая медиаплатформа – информационная система, предназначенная для реализации государственной информационной политики.

Государственный заказ по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне должен размещаться в государственных средствах массовой информации.

Министерство культуры и информации (уполномоченный орган) будет предоставлять гранты для негосударственных средств массовой информации.

Гранты предоставляются негосударственным СМИ на развитие отечественного контента, укрепление и защиту информационного суверенитета РК.

Гранты предоставляются негосударственным средствам массовой информации, в том числе на:

производство контента для детей;

развитие региональных периодических печатных изданий.

Объем грантов на государственном языке должен быть не менее двух третей от общего годового объема грантов.

Гранты подразделяются на следующие виды:

краткосрочные гранты – гранты, срок реализации которых составляет до одного года;

долгосрочные гранты – гранты, срок реализации которых составляет от одного года до трех лет.

Гранты предоставляются на основе конкурсного отбора.

Еженедельный объем отечественных теле-, радиопрограмм на государственном языке по времени должен быть с 1 января 2025 года – не менее 55% от общего объема теле-, радиопрограмм.

Количество отечественных телепрограмм, а также количество музыкальных произведений казахстанских авторов либо исполнителей и отечественных радиопрограмм за исключением рекламы, должно составлять не менее 55%.

Министерство культуры утвердило Правила предоставления и мониторинга реализации грантов для негосударственных СМИ.

Гранты для негосударственных средств массовой информации на проведение государственной информационной политики на республиканском уровне предоставляется следующим видам субъектов:

периодическим печатным изданиям;

теле-, радиоканалам;

интернет-изданиям.

Гранты распределяются на конкурсной основе.

Правоохранительные органы

Начиная с 1 января 2025 года размеры должностных окладов сотрудников правоохранительных органов будут повышать раз в три года в размере, установленном на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Иностранцы, мигранты, иммигранты

С 2025 года вводятся новые Правила выдачи разрешений трудовым иммигрантам

Правила дополнены рядом понятий:

трудовые иммигранты – иммигранты, прибывшие в РК в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей – физических лиц в домашнем хозяйстве на основании разрешения трудовому иммигранту;

разрешение трудовому иммигранту – разрешение трудовому иммигранту – документ установленной формы, выдаваемый трудовому иммигранту для выполнения работ (оказания услуг) у работодателей – физических лиц в домашнем хозяйстве;

работодатель-физическое лицо – лицо, привлекающее трудового иммигранта для выполнения работ (оказания услуг) в домашнем хозяйстве;

квота на привлечение иностранной рабочей силы – предельно допустимое количество иностранной рабочей силы, разрешенное к привлечению работодателем-физическим лицом для осуществления трудовой деятельности на территории РК.

Кроме того, определен порядок оказания государственной услуги через портал электронного правительства, а также через платформу migration.enbek.kz.

Упрощен механизм выдачи разрешения трудовым иммигрантам сроком до 12 месяцев, а также определены основания отказов в выдаче и продлении разрешения.

Работодатель при привлечении трудового иммигранта, получившего разрешение, будет обязан внести информацию о заключении и прекращении с работником трудового договора в ЕСУТД либо заключить с ним трудовой договор на веб-портале hr.enbek.kz.

Регистрация трудовых договоров между работодателем и трудовым иммигрантом будет осуществляться услугодателем в АИС "Иностранная рабочая сила".

Жилье, строительство

Зарегистрировать договор участия в жилищно-строительном кооперативе можно будет онлайн

Жилищно-строительный кооператив (Услугополучатель), для получения государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня заключения с пайщиком договора участия в жилищно-строительном кооперативе направляет заявку для ее регистрации в электронной форме Услугодателю посредством объекта информатизации – Системы.

Заявка для регистрации договора включает заключенный с пайщиком договор участия в жилищно-строительном кооперативе, персональные данные пайщика и сведения о приобретенном пае.

ЖСК обеспечивает получение согласия пайщика на сбор и обработку персональных данных, в том числе на передачу третьим лицам.

Система осуществляет регистрацию заявки для регистрации договора участия в ЖСК в день его отправления.

С 6 января в Казахстане начинает действовать Профессиональный стандарт "Управление жилыми и нежилыми зданиями"

Профессиональный стандарт "Управление жилыми и нежилыми зданиями" определяет требования к уровню квалификации, содержанию профессионального образования специалистов, занимающихся эффективным управлением и организацией работы по содержанию, эксплуатации жилых и нежилых зданий, состоящих из отдельных зданий и помещений общественного назначения, встроенно-пристроенных и встроенных в жилые здания.

Документ содержит перечень карточек профессий:

Хаус-мастер – 3 уровень ОРК

Управляющий многоквартирным жилым домом – 4 уровень ОРК

Управляющий многоквартирным жилым домом – 5 уровень ОРК

Менеджер по управлению жилыми и нежилыми зданиями – 5 уровень ОРК

Управляющий зданиями, многоквартирным домом – 6 уровень ОРК.

Чрезвычайные ситуации

С 7 января 2025 года операторов связи обязали предоставлять в уполномоченный орган данные о местонахождении абонентов в случаях ЧС

МЦРИАП утвердило Правила предоставления в уполномоченный орган операторами связи агрегированных данных при угрозе возникновения и возникновении ЧС социального, природного и техногенного характера, вызванных стихийными бедствиями (землетрясения, сели, лавины, наводнения и другие), кризисными экологическими ситуациями, природными пожарами, эпидемиями.

Уполномоченный орган направляет бумажный либо электронный запрос для получения агрегированных данных операторам связи.

Операторы связи в течение 3 часов обязаны предоставить:

Локацию (местоположение абонента)

Общее количество абонентов (без разбивки по принадлежности).

Животные

С 1 января 2025 года в Казахстане запрещается деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов, передвижных выставок животных, за исключением выставок сельскохозяйственных животных и домашних животных.

Не допускается использовать животных в дельфинариях, стационарных океанариумах, если их содержание, перевозка не позволяют обеспечивать наиболее эффективное использование животных в соответствии с биологическими, видовыми и индивидуальными особенностями, не причиняя вреда их жизни и здоровью.

Оборот органической продукции

С 1 января 2025 года в РК начнет функционировать система учета и прослеживаемости органической продукции – часть информационной системы уполномоченного органа в области производства и оборота органической продукции, содержащая данные об органической продукции и ее компонентах, о процессе производства и обороте органической продукции.

На Министерство сельского хозяйства (уполномоченный орган) возложена обазанность по ведению системы учета и прослеживаемости органической продукции.

Государство субсидирует часть расходов предпринимателей, понесенных при подтверждении соответствия производства органической продукции.

Размер субсидии, выплачиваемый из местного бюджета, составляет 50% расходов производителя органической продукции от стоимости сертификата соответствия производства органической продукции.

Субсидии выплачиваются при соблюдении следующих условий:

подачи производителем органической продукции посредством ГИСС заявки на субсидирование;

регистрации поданной заявки в ГИСС с использованием ЭЦП производителя органической продукции;

наличии у производителя органической продукции подтвержденного лицевого счета в ГИСС

представлении электронной копии сертификата соответствия производства органической продукции, выданного органом по подтверждению соответствия не ранее 12 месяцев, предшествующего дате подачи заявки на субсидирование;

подтверждении приобретения услуг производителем органической продукции из информационной системы по приему и обработке электронных счетов-фактур через внешний шлюз "электронного правительства"

наличии у производителя органической продукции земельных участков сельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственного использования в пределах черты населенного пункта на праве землепользования и (или) частной собственности соответствующей площади, подтвержденных в результате информационного взаимодействия ГИСС с информационной системой единого государственного кадастра недвижимости.

Сельское хозяйство, рыбное хозяйство

Рыбохозяйственные водоемы закрепят за инвесторами

Вводится в действие порядок закрепления рыбохозяйственных водоемов и (или) участков в целях реализации инвестиционных проектов в сфере рыбного хозяйства

Рыбохозяйственные водоемы и (или) участки в целях реализации инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства закрепляются решением ведомства уполномоченного органа.

Под инвестиционным проектом в сфере рыбного хозяйства понимается инвестиционный проект по созданию новых производств, предусматривающий осуществление инвестором инвестиций в создание новых производственных объектов рыбного хозяйства, в размере не менее 150 тыс. МРП.

Перечень рыбохозяйственных водоемов и (или) участков в целях реализации инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства формирует ведомство уполномоченного органа и согласовывает с местным исполнительным органом соответствующей области, города республиканского значения.

Предоставление земельных участков для размещения рыбоводных объектов осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Рыбохозяйственный водоем и (или) участок предоставляются по заявке инвестора и в случае соответствия его требованиям.

Субсидирование рыбного хозяйства (помимо прочих) будет осуществляться по направлениям:

переработка рыбной продукции;

удешевление ставок вознаграждения при кредитовании субъектов рыбного хозяйства.

Субсидирование рыбного хозяйства осуществляется в соответствии с правилами субсидирования при условии принятия получателем субсидий встречных обязательств по увеличению объемов производства, созданию и (или) увеличению рабочих мест и повышению заработной платы.

Утверждены правила закрепления рыбохозяйственных водоемов за инвесторами

Для реализации инвестиционных проектов в сфере рыбного хозяйства закрепляются рыбохозяйственные водоемы или участки международного и республиканского значения резервного фонда, которые на основании паспортизации рыбохозяйственных водоемов или участков, осуществляемой за счет бюджетных средств акиматов, признаются перспективными для ведения садкового рыбоводного хозяйства.

Для закрепления водоема инвестор направляет в уполномоченный орган заявку и прилагает документы:

бизнес-план инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства;

рабочую программу инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства;

копию учредительных документов;

справку из банка о наличии и (или) остатке денежных средств на счету инвестора в объеме, не менее 150 000 МРП;

справку об отсутствии (наличии) задолженности инвестора по налогам и другим обязательным платежам;

гарантийное письмо инвестора о строительстве новых производственных объектов, включая ввод перерабатывающих мощностей и (или) расширение, и обновление действующих производств.

Встречные обязательства должны соблюдать сельхозпроизводители при получении субсидий в растениеводстве

Сельхозтоваропроизводителям (сельхозкооперативам), получающим субсидии в растениеводстве, необходимо соблюдать встречные обязательства по обеспечению роста/сохранению на уровне предыдущего года объема валовой продукции (товаров или услуг) агропромышленного комплекса, в денежном выражении (тысяч тенге).

Объем валовой продукции (товаров или услуг) агропромышленного комплекса определяется по формуле:

Объем валовой продукции (товаров или услуг) агропромышленного комплекса = объем произведенной продукции (товаров или услуг) агропромышленного комплекса за предыдущий год, тысяч тонн х стоимость произведенной продукции (товаров или услуг) агропромышленного комплекса в предыдущем году, тысяч тенге.

В случае неисполнения обязательств вследствие непреодолимой силы (ухудшение природно-климатических условий, фитосанитарной ситуации), сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив) направляет в Управление документ, подтверждающий данный факт (справку о погодных условиях, выданную РГП на ПХВ "Казгидромет" и (или) решение МИО об установлении карантина или ограничительных мероприятиях и (или) акт МИО о повреждении посевов вредителями, болезнями растений и сорняками).

В случае неисполнения обязательств в течение 2 предыдущих лет подряд и отсутствия подтверждающих обстоятельств непреодолимой силы возможность подачи заявки на получение субсидий в следующем календарном году прекращается.

Аналогичные нормы установлены поправками в Правилах субсидирования затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки.

Информатизация, цифровизация, электронный документооборот

Регламентирована деятельность центров обработки данных и облачных вычислений

Центр обработки данных – объект информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающий отказоустойчивое и бесперебойное функционирование вычислительных ресурсов и телекоммуникационного оборудования, а также систем хранения и обработки данных.

Центр обработки данных должен располагаться в отдельно стоящем здании и (или) сооружении или специально оборудованной части здания, сооружения.

Центр обработки данных должен иметь инфраструктуру, обеспечивающую его отказоустойчивое и бесперебойное функционирование.

Центры обработки данных могут проходить международный или национальный технический аудит в порядке, определяемом уполномоченным органом по согласованию с КНБ РК.

Облачные вычисления – информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая предоставление сетевого доступа по запросу к пулам вычислительных ресурсов через Интернет.

Облачные вычисления применяются государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора в соответствии с политикой приоритетности облачных вычислений.

Поставщики облачных услуг не несут ответственность за содержание данных и (или) иной информации, размещенных пользователями облачных услуг на их ресурсах.

В случае нарушения прав третьих лиц пользователями облачных услуг путем размещения данных и (или) иной информации на ресурсах поставщиков облачных услуг поставщики обязаны принять меры по их блокированию, приостановлению и (или) удалению в соответствии с законодательством РК.

МЦРИАП утвердил Правила организации деятельности центра обработки данных и проведения международного или национального технического аудита.

Аудит проводится на добровольной основе. По итогам аудита выносится заключение о классификации ЦОД по уровню. Собственник или владелец ЦОД размещают информацию о прохождении или не прохождении национального технического аудита и международного технического аудита ЦОД на своем интернет-ресурсе.

С 1 января 2025 года работников ЦОНов приравняли к лицам, выполняющим государственные функции.

Соответствующие поправки внесены в УК и закон "О противодействии коррупции".

Работников Государственной корпорации, непосредственно оказывающих государственные услуги и имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа, отнесли к лицам, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций.

Данная мера направлена на профилактику злоупотреблений и правонарушений со стороны работников Государственной корпорации, защиту прав граждан. В случае совершения правонарушений, предусмотренных действующим законодательством, данные сотрудники Госкорпорации будут нести ответственность как приравненные к уполномоченным на выполнение государственных функций.

Утверждены Квалификационные требования к специалистам и правила их допуска к работе на информационно-коммуникационной платформе "электронного правительства"

Квалификационные требования к специалистам включают наличие:

высшего, послесреднего образования или среднего (технического и профессионального) образования, подтвержденного дипломом или справкой с места учебы в сфере ИКТ или информационной безопасности, или информатики, или компьютерного моделирования, или прикладной математики;

сертификатов, свидетельств, удостоверений, подтверждающих повышение квалификации или прохождение переподготовки в сфере ИКТ, или информационной безопасности, или информатики, или компьютерного моделирования, или прикладной математики;

положительного результата ознакомления с инструментальными средствами ИКП ЭП.

Правилами допуска установлено, что физическое лицо проходит инструктаж по применению инструментальных средств ИКП ЭП, посредством обучающих материалов, размещенных на ИКП ЭП.

Допуск к работе на ИКП ЭП осуществляется по положительному результату ознакомления с инструментальными средствами ИКП ЭП.

Список лиц, имеющих допуск к работе на ИКП ЭП, размещается оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" на ИКП ЭП.

С 8 января 2025 года серверы для хранения персональных данных должны находиться в Казахстане

Соответствующие дополнения внесены в Правила осуществления собственником и (или) оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных.

В новом п.9 Правил говорится:

Хранение персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах, осуществляется собственником и (или) оператором, а также третьим лицом в электронной базе, находящейся в серверном помещении или центре обработки данных, расположенном на территории Республики Казахстан, с принятием необходимых мер по защите персональных данных согласно настоящим Правилам.

Не допускается недоставление до адресата электронных документов путем блокировки программных и (или) технических средств системы электронного документооборота.

Геодезия и картография

С 1 января 2025 года субъекты геодезической и картографической деятельности, осуществляющие ведение государственных информационных систем, баз данных, кадастров, географических информационных систем и ресурсов, геопорталов, геосервисов, финансируемых за счет бюджетных средств, обязаны использовать единую цифровую картографическую основу.

Метаданные пространственных данных и геосервисов, создаваемых за счет бюджетных средств, должны размещаться на государственном геопортале Национальной инфраструктуры пространственных данных.

Национальная инфраструктура пространственных данных включает в себя:

нормативные технические документы, межгосударственные стандарты, устанавливающие общие правила создания, сбора, хранения, идентификации, представления и распространения базовых и тематических пространственных данных, в том числе с использованием информационных систем;

государственные геодезические, нивелирные и гравиметрические сети;

наборы пространственных данных;

метаданные;

информационную систему государственного геодезического обеспечения, обеспечивающую доступ к данным постоянно действующих референцных станций для субъектов геодезической и картографической деятельности;

единую цифровую картографическую основу;

государственный геопортал Национальной инфраструктуры пространственных данных.

Сжиженный газ

В плане поставки сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке РК должны указываться объемы сжиженного нефтяного газа, обязательные к реализации на внутреннем рынке РК через товарные биржи в соответствии с законодательством РК о товарных биржах.

Страхование, страховая деятельность

С 1 января 2025 года страховой агент, за исключением страхового агента, являющегося финансовой организацией, не вправе осуществлять посредническую деятельность по заключению договоров страхования без наличия действующего договора страхования своей гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами, объектом которого являются риски, связанные с профессиональной ответственностью страхового агента.

При этом договор страхования гражданско-правовой ответственности страхового агента перед третьими лицами должен быть заключен со страховой организацией, не имеющей действующего договора поручения с данным страховым агентом на осуществление посреднической деятельности на страховом рынке.

По меньшей мере один из членов исполнительного органа страховой (перестраховочной) организации должен иметь подтверждающие документы о прослушивании им не менее 50% курсов минимальной обязательной программы обучения актуариев, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа.

По договору пенсионного аннуитета первая ежемесячная страховая выплата осуществляется страховой организацией не позднее 10 рабочих дней с момента перевода суммы страховой премии в страховую организацию, но не ранее достижения страхователем возраста:

мужчины – 55 лет;

женщины – с 1 января 2025 года – 54 лет.

В 2025 году установлены новые размеры поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию ГПО автовладельцев владельцев транспортных средств

Алматинская область – 1,37;

Жетысуская область – 1,16;

Туркестанская область – 1,57;

Восточно-Казахстанская область – 0,72;

Абайская область – 0,78;

Костанайская область – 1,07;

Карагандинская область – 1,12;

Улытауская область – 0,96;

Северо-Казахстанская область – 0,67;

Акмолинская область – 1,03;

Павлодарская область – 0,81;

Жамбылская область – 1,62;

Актюбинская область – 0,97;

Западно-Казахстанская область – 1,14;

Кызылординская область – 1,66;

Атырауская область – 0,49;

Мангистауская область – 0,79;

Алматы – 0,71;

Астана – 1,36.

Шымкент – 1,49.

Утверждены размеры таргетируемой убыточности и фактора достоверности, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию ГПО владельцев транспортных средств на 2025 год:

таргетируемая убыточность, используемая для расчета страховой премии по обязательному страхованию ГПО владельцев транспортных средств, в размере 65%;

фактор достоверности, используемый для расчета страховой премии по обязательному страхованию ГПО владельцев транспортных средств, в размере 70%.

Госслужащие, бюджетные организации

С 1 января 2025 года штатная численность Архива Президента увеличена со 108 до 168 человек.

Ценовое регулирование

С 1 января 2025 года в РК расширен Перечень товаров, по которым применяется минимальный уровень цен

В перечень добавлены следующие виды товаров:

яйца птиц, кур домашних;

мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты;

пшеница твердая, прочая;

подсолнечные масла или их фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее;

дрожжи активные пекарные, сухие, прочие.

Напомним, также в перечень входят:

спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% объема или более;

спиртовая настойка, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 литра или менее, коньяк (Cognac);

водка с концентрацией спирта 45,4% объема или менее, в сосудах емкостью 2 литра или менее;

спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема, в сосудах емкостью более 2 литров.

Национальный план развития Казахстана

Определена процедура проведения мониторинга Национального плана развития страны

Мониторинг Национального плана развития РК осуществляется уполномоченными органами по государственному и стратегическому планированию в установленном порядке и сроки.

Уполномоченным органом по государственному планированию на основании отчетов о реализации планов развития государственных органов, областей, городов республиканского значения, столицы, национальных компаний формируется проект отчета о реализации Национального плана развития РК с представлением его в Правительство.

Отчет о реализации Национального плана развития РК направляется Правительством в уполномоченный орган по стратегическому планированию.

Уполномоченный орган по стратегическому планированию на основании отчета Правительства РК о реализации Национального плана развития РК, итоговой информации общественного мониторинга (при наличии) формирует заключение с оценкой хода реализации Национального плана развития РК и правом предоставления рекомендаций и направляет его в Правительство.

Итоговое заключение о реализации Национального плана развития направляется Правительством в Администрацию Президента РК до 15 июля года, следующего за отчетным периодом.

Основные итоги мониторинга Национального плана развития РК публикуются в средствах массовой информации в доступной для общественности форме.

План развития области, города республиканского значения, столицы разрабатывается каждые три года на пятилетний период местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию, заинтересованными государственными органами и утверждается решением местного представительного органа области, города республиканского значения, столицы.

Статистика

Утвержден Утвержден новый План статистических работ на 2025-2027 годы

План статистических работ на 2025 – 2027 годы состоит из двух разделов:

Статистические наблюдения и иные источники данных;

Официальная статистическая информация, формируемая органами государственной статистики. Сводные статистические публикации.

В 1 разделе определены сроки сбора первичных статистических данных по общегосударственным и ведомственным статистическим наблюдениям, а во 2 разделе – сроки формирования официальной статистической информации, а также сводные статистические публикации.

Энергетика, электроэнергия

С 1 января 2025 года обновлены Правила организации и функционирования оптового рынка электрической энергии

Энергопроизводящие организации, энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии и энергопроизводящие организации, использующие вторичные энергоресурсы, энергопроизводящие организации, использующие энергетическую утилизацию отходов, осуществляют продажу электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии субъектам оптового рынка электрической энергии.

Объемом купленной (проданной) электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии по всем договорам купли-продажи электрической энергии, заключенным субъектами оптового рынка электрической энергии, является плановый объем купли-продажи электрической энергии, включенный в суточный график производства-потребления электрической энергии, утвержденный системным оператором.

Купля-продажа электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии осуществляется субъектами оптового рынка электрической энергии, включенными в перечень субъектов оптового рынка электрической энергии.

Энергоснабжающие организации, энергопередающие организации, потребители и цифровые майнеры, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии, заключают с системным оператором договор на оказание услуги по пользованию национальной электрической сетью.

Условные потребители и администраторы гибридных групп покупают электрическую энергию у единого закупщика электрической энергии по ценам и в объемах, рассчитываемых единым закупщиком электрической энергии.

Потребители зеленой энергии имеют право покупать на краткосрочной (год) или долгосрочной (более года) основе у единого закупщика электрической энергии электрическую энергию, вырабатываемую объектами по использованию возобновляемых источников энергии, по зеленым тарифам.

Военнослужащие

С 1 января меняется процедура поступления в военный колледж Министерства обороны РК

В Военный колледж МО РК, реализующий образовательную программу технического и профессионального образования на базе основного среднего образования имеют право поступать граждане, соответствующие требованиям предусмотренные в пункте 2 статьи 39 Закона.

Поступающие, представляют в приемные комиссии военных колледжей пакет документов, или через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz направляют заявку на поступление в военный колледж, подписанную ЭЦП либо удостоверенным одноразовым паролем, в случае регистрации номера мобильного телефона в базе мобильных граждан и прикладывают пакет документов.

Сотрудник военного учебного заведения осуществляет прием пакета документов, их регистрацию в день прибытия поступающего (сотрудник услугодателя в день получения через портал).

Поступающим, не представившим в приемные комиссии, либо через портал полный пакет документов, отказывают в приеме документов.

Поступающие, обратившиеся через портал, прибывают в военный колледж согласно полученному уведомлению в "личном кабинете".

Поступающий, зачисленный на обучение в военный колледж на базе общего среднего образования, заключает контракт о прохождении воинской службы с начальником военного колледжа на базе общего среднего образования.

Смотрите также, какие изменения происходили в законодательстве в течение уходящего 2024 года.

