Приказом министра энергетики РК от 24 декабря 2025 года утверждены Правила ведения реестра субъектов теплоснабжения, действующих в централизованных и местных системах теплоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что местные исполнительные органы ведут областные реестры путем сведения данных, полученных от местных исполнительных органов районов и городов областного значения.

Включению в реестр подлежат индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность:

по производству, транспортировке или реализации тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения;

по производству, транспортировке или реализации тепловой энергии, в том числе для собственных нужд, в местных системах теплоснабжения.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, действующее в области теплоэнергетики в централизованной системе теплоснабжения или местной системе теплоснабжения, направляет в местные исполнительные органы письменное уведомление о начале своей деятельности в произвольной форме, с приложением копий учредительных документов.

Местные исполнительные органы со дня получения уведомления от субъекта теплоснабжения не позднее 10 рабочих дней, а при наличии системы электронного документооборота — в течение 5 рабочих дней вносят сведения в реестры соответствующих административно-территориальных единиц и ежемесячно в срок до 15 числа направляют сформированные реестры в местные исполнительные органы областей.

Со дня получения сформированных реестров местные исполнительные органы областей формируют реестры в течение 10 рабочих дней и публикуют их на официальных интернет-ресурсах соответствующих местных исполнительных органов в течение двух рабочих дней.

Кроме того, местные исполнительные органы ежегодно до 1 октября направляют соответствующие реестры в уполномоченный орган в области теплоэнергетики.

Субъекты теплоснабжения указываются в одном из двух разделов реестра, в зависимости от принадлежности к системе теплоснабжения (централизованная или местная система теплоснабжения).

В реестре указывается следующая информация о субъектах теплоснабжения:

наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя;

бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер;

местонахождение субъекта и объекта(-ов) с указанием кода Классификатора административно-территориальных объектов;

основной и вторичные виды деятельности – Общий классификатор видов экономической деятельности;

сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (при их наличии);

данные о первом руководителе субъекта теплоснабжения (фамилия, имя, отчество), контактный телефон, электронный адрес (при наличии);

контактный телефон, электронный адрес, официальный интернет-ресурс юридического лица/индивидуального предпринимателя (при наличии);

форма собственности;

вид системы теплоснабжения;

суммарная подключенная нагрузка потребителей по группам лиц (бытовые, небытовые и небытовые потребители, финансируемые из государственного бюджета), согласно выданным техническим условиям (включая при строительстве;

по имеющимся источникам тепловой энергии:

- количество и мощность (установленная, располагаемая) котлов или иных устройств, предназначенных для производства тепловой энергии (с разбивкой по источникам энергии, видам топлива);

- год ввода в эксплуатацию;

по имеющимся тепловым сетям:

протяженность (с разбивкой на магистральные и распределительные);

способ прокладки (надземная, подземная);

год ввода в эксплуатацию;

по имеющимся насосным станциям:

количество и мощность насосных станций;

год ввода в эксплуатацию.

Указывается, что информация в реестре подлежит актуализации ежегодно до 1 сентября местными исполнительными органами путем направления письменного запроса субъектам теплоснабжения.

Срок предоставления информации субъектами теплоснабжения по запросу местных исполнительных органов составляет не менее 10 рабочих дней со дня получения запроса.

При превышении суммарной подключенной нагрузки потребителей (использующих тепловую энергию для бытовых нужд), 20 мегаватт согласно выданным техническим условиям, включая выданных на период строительства, собственник местной системы теплоснабжения в течение трех месяцев с момента такого превышения подает заявление в местный исполнительный орган для изменения статуса местной системы теплоснабжения на статус централизованной системы теплоснабжения в реестре.

Исключению из реестра подлежат субъекты теплоснабжения:

прекратившие деятельность в области теплоэнергетики в указанных системах теплоснабжения;

прекратившие деятельность в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

прекратившие деятельность на территории соответствующей области, столицы, города республиканского значения.

Субъекты теплоснабжения уведомляют местные исполнительные органы за 30 календарных дней до наступления указанных событий.

Приказ вводится в действие с 9 февраля 2026 года.