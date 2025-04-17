Утверждены правила взаимодействия организаций теплоснабжения с потребителями

Министр энергетики приказом от 4 апреля 2025 года утвердил Правила взаимодействия субъектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, сообщает Zakon.kz.

Субъекты теплоснабжения и потребители взаимодействуют в следующих системах теплоснабжения:

централизованная система теплоснабжения;

местная система теплоснабжения;

индивидуальная система теплоснабжения.

Теплопроизводящие субъекты осуществляют производство тепловой энергии или теплоносителя для собственного потребления и продажи теплотранспортирующим субъектам и прямым потребителям, а также их субпотребителям при их наличии.

Теплотранспортирующие субъекты осуществляют передачу и распределение тепловой энергии для потребителей или реализацию тепловой энергии потребителям.

Субъекты теплоснабжения осуществляют услуги по снабжению тепловой энергией.

Участниками индивидуальной системы теплоснабжения являются потребители, осуществляющие производство тепловой энергии для собственных нужд в бытовых целях.

Централизованные системы теплоснабжения различаются по технологии подключения к ней потребителей тепловой энергии и по температурным режимам транспортировки теплоносителя и делятся на:

водяные централизованные системы теплоснабжения с непосредственным разбором горячей воды из систем теплоснабжения – открытые системы;

водяные централизованные системы теплоснабжения с теплообменниками горячего водоснабжения, размещаемыми в местных (внутри дома) или центральных (на группу домов) тепловых пунктах – закрытые системы;

паровые централизованные системы теплоснабжения с подключением водяных тепловых сетей через пароводяные теплообменники в центральных тепловых пунктах.

При этом водяные системы централизованного теплоснабжения работают по принципу совместного отпуска тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения по двухтрубной системе.

Предусматривается, что при отсутствии у теплопотребляющих установок потребителей в системах отопления и вентиляции индивидуальных автоматических устройств регулирования температуры внутри помещений применяется регулирование температуры теплоносителя по нагрузке отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.

При совместном отпуске тепловой энергии субъектами теплоснабжения на отопление и горячее водоснабжение температура сетевой воды в подающем трубопроводе определяется в соответствии с СН РК 4.01-01-2011 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений" и СН РК 4.02-04-2013 "Тепловые сети" на уровне:

для закрытых систем теплоснабжения – не менее 70 °С;

для открытых систем теплоснабжения – не менее 60 °С.

При перерасчете стоимости за услугу по отоплению температура воды в подающем трубопроводе от точки излома температурного графика в сторону повышения температур наружного воздуха принимается равной 70°С (постоянно) для закрытых систем теплоснабжения и 60 °С (постоянно) – для открытых.

При отсутствии регуляторов температуры воды на горячее водоснабжение в точке учета расхода тепловой энергии в открытых системах теплоснабжения необходимо руководствоваться требованиями СН РК 4.01-01-2011 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений" и СН РК 4.02-04-2013 "Тепловые сети".

При продолжительном стоянии низких температур наружного воздуха (начиная от температуры наружного воздуха, соответствующей температуре 95°С в подающем трубопроводе) – более пяти суток рекомендуется переключение системы горячего водоснабжения на обратный трубопровод.

При выборе схем подключения к системе центрального теплоснабжения приоритетной является закрытая и независимая система теплоснабжения.

Указывается, что вновь строящиеся системы централизованного теплоснабжения проектируются с учетом работы по закрытой и независимой системе теплоснабжения.

Согласно правилам, между участниками централизованных систем теплоснабжения заключаются следующие договоры:

Типовой договор на оказание услуг по производству тепловой энергии, заключаемый между теплопроизводящими субъектами и теплотранспортирующими субъектами или прямыми потребителями. Типовой договор на оказание услуг по реализации тепловой энергией, заключаемый между потребителем с одной стороны, и субъектами теплоснабжения, осуществляющими реализацию тепловой энергии с другой стороны.

Договоры содержат обязательные условия, предусмотренные законом и правилами, и по соглашению сторон включают в себя иные условия в зависимости от природных, климатических, гидрогеологических и иных факторов населенных пунктов.

Теплопроизводящий субъект заключает договор на оказание услуг по производству тепловой энергии с теплотранспортирующим субъектом или прямым потребителем на объем тепловой энергии:

используемой на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплотранспортирующего субъекта;

поставляемой по договорам теплоснабжения теплотранспортирующим субъектом потребителям, подключенным к ее сетям.

Согласно договорам, субъект теплоснабжения подает потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию или теплоноситель, соответствующие количественным и качественным параметрам.

Потребитель оплачивает за потребленную тепловую энергию или теплоноситель, а также обеспечивает соблюдение установленного договором режима потребления, надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых тепловых сетей, теплопотребляющих установок и приборов коммерческого учета тепловой энергии или теплоносителя.

Договор заключается потребителем с субъектом теплоснабжения, к чьим тепловым сетям теплопотребляющие установки или тепловые сети потребителя подключены напрямую или через тепловые сети теплотранспортирующего субъекта.

При расчете тарифов на передачу или распределение тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения объемы поставки тепловой энергии прямым потребителям не учитываются.

Договор по реализации тепловой энергии заключается с потребителем при наличии у него необходимого оборудования, присоединенного к тепловым сетям теплотранспортирующего субъекта.

Правила также предусматривают:

технические условия на присоединение в системах централизованного теплоснабжения;

годовое и месячное планирование режимов производства и потребления тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.

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