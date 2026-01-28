Фонд социального медстрахования передан в ведение Министерства финансов

Постановлением правительства от 19 января 2026 года внесены изменения в постановление от 27 мая 1999 года "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности", сообщает Zakon.kz.

Так, в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам:

раздел "Министерству финансов Республики Казахстан" дополнен строкой следующего содержания:

НАО "Фонд социального медицинского страхования".

При этом фонд исключен из раздела Министерства здравоохранения РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.