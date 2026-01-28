Фонд социального медстрахования передан в ведение Министерства финансов
Постановлением правительства от 19 января 2026 года внесены изменения в постановление от 27 мая 1999 года "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности", сообщает Zakon.kz.
Так, в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам:
раздел "Министерству финансов Республики Казахстан" дополнен строкой следующего содержания:
- НАО "Фонд социального медицинского страхования".
При этом фонд исключен из раздела Министерства здравоохранения РК.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
