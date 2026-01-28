#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Право

Фонд социального медстрахования передан в ведение Министерства финансов

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 11:04 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 19 января 2026 года внесены изменения в постановление от 27 мая 1999 года "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности", сообщает Zakon.kz.

Так, в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам:

раздел "Министерству финансов Республики Казахстан" дополнен строкой следующего содержания:

  • НАО "Фонд социального медицинского страхования".

При этом фонд исключен из раздела Министерства здравоохранения РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
"Байтерек" выплатит дивиденды на госпакет акций 15% от чистого дохода
09:24, 05 июня 2024
"Байтерек" выплатит дивиденды на госпакет акций 15% от чистого дохода
Акции каких вузов находятся в госсобственности и не подлежат отчуждению
10:01, 22 января 2026
Акции каких вузов находятся в госсобственности и не подлежат отчуждению
Что изменится в работе Министерства финансов
15:11, 02 октября 2024
Что изменится в работе Министерства финансов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Окжетпес" подписал экс-игрока "Вальядолида"
10:45, Сегодня
"Окжетпес" подписал экс-игрока "Вальядолида"
"Мы обе начали ужасно": Рыбакина удивила мировой теннис после разгрома над Швёнтек на AO
10:22, Сегодня
"Мы обе начали ужасно": Рыбакина удивила мировой теннис после разгрома над Швёнтек на AO
С кем сыграет лучшая казахстанская теннисистка за финал Australian Open
10:01, Сегодня
С кем сыграет лучшая казахстанская теннисистка за финал Australian Open
Мырзабосынов рассказал, смогут ли клубы КПЛ обойти Закон о спорте и финансировать легионеров
09:48, Сегодня
Мырзабосынов рассказал, смогут ли клубы КПЛ обойти Закон о спорте и финансировать легионеров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: