Концепцию создания и развития наукоемких территорий на 10 лет утвердили в РК

Постановлением правительства РК от 24 декабря 2025 года утверждена Концепция создания и развития наукоемких территорий на 2026-2035 годы, сообщает Zakon.kz.

Создание наукоемких территорий является одной из ключевых стратегий инновационного развития. Вместе с тем для реализации подобных инициатив существует ряд системных барьеров, обусловленных институциональными, инфраструктурными, экономическими, кадровыми и социальными ограничениями.

Инфраструктурные и логистические барьеры. Наукоемкая территория требует наличия современной научной и инженерной инфраструктуры, включая лаборатории, центры прототипирования, технопарки, инженерные сети и другие. Однако, в большинстве регионов подобная инфраструктура либо отсутствует, либо находится в неудовлетворительном состоянии.

Кадровые и социальные барьеры связаны с оттоком талантливых специалистов за границу или в другие отрасли, не связанные с научной и исследовательской деятельностью.

Финансовые ограничения обусловлены капиталоемкостью проектов развития наукоемких территорий. В условиях нестабильности экономики наблюдается дефицит государственных и частных инвестиций, венчурного финансирования, необходимого для поддержки стартапов и трансфера инноваций. Незначительные объемы внутреннего рынка и высокая внешняя конкуренция создают порочный круг: технологии не развиваются из-за отсутствия спроса, а спрос не формируется из-за отсутствия конкурентоспособных разработок.

Институциональные барьеры обусловлены недостаточной готовностью нормативной правовой базы для развития наукоемких территорий. В частности, необходимы законодательные механизмы, способствующие созданию и функционированию наукоемких территорий.

Технологические барьеры. Разработка и внедрение наукоемких продуктов требуют постоянного доступа к современным технологиям, оборудованию и программному обеспечению. Однако в условиях высокой стоимости импортного оборудования и отсутствия собственного производства возможности для технического оснащения существенно ограничены.

Как отмечают авторы документа, для успешного создания и функционирования наукоемкой территорий требуется комплексное устранение вышеуказанных барьеров. Решения должны носить системный характер и опираться на сочетании государственной поддержки, частной инициативы, международного сотрудничества.

Развитие наукоемких территорий

Согласно концепции, до 2035 года будут созданы три наукоемкие территории, которые станут центрами научной и технологической активности страны, сосредоточив усилия на развитии высокотехнологичных отраслей.

Данные территории будут стимулировать научно-технологическое развитие и инновационную деятельность; способствовать: повышению конкурентоспособности казахстанской науки и экономики, созданию благоприятных условий для притока инвестиций в наукоемкие отрасли, развитию высокотехнологичных производств и экспортоориентированной продукции, формированию и развитию научного кадрового потенциала, привлечению и удержанию высококвалифицированных научных и инженерных специалистов, а также интеграции казахстанской науки в мировое научно-инновационное пространство.

Реализация Концепции будет способствовать повышению глобальной конкурентоспособности казахстанской науки и увеличению ее вклада в социально-экономическое и общественно-политическое развитие страны, росту инвестиций частного сектора в НИОКР и решению прикладных проблем национального и регионального уровней.

Основные принципы и подходы развития наукоемких территорий:

создание благоприятной среды для интеграции науки, производства и образования;

стимулирование коммерциализации технологий в приоритетных секторах экономики, а также поощрение и формирование условий для участия субъектов частного предпринимательства в развитии научной, научно-технической и инновационной деятельности;

развитие высокотехнологичных производств и экспортоориентированной продукции;

содействие развитию международного научного и научно-технического сотрудничества.

Планируется, что для развития наукоградов со стороны государства будут выделяться гранты на проведение исследований и развитие научной инфраструктуры в рамках общего конкурса. Местные исполнительные органы будут проводить конкурсы на грантовое финансирование. Гранты на коммерциализацию РННТД станут стимулирующим фактором реализации научно-технических проектов, совместных с частным сектором.

Для решения стратегически важных научно-технических задач продолжится программно-целевое финансирование. Также будет проработан вопрос выделения мегагрантов в рамках грантового и программно-целевого финансирования.

Для финансирования исследовательских проектов и инфраструктуры предполагается активное вовлечение частного капитала и международных доноров. Активное участие Казахстана в международных финансовых институтах и программах содействия устойчивому развитию, обеспечит доступ к долгосрочным и дешевым источникам капитала для крупных инфраструктурных и промышленных проектов.

Будет развиваться венчурное финансирование через фонды, фирмы, капитал крупных корпораций. Это позволит венчурным инвесторам контролировать весь цикл создания инноваций и осуществлять стратегическое руководство этим процессом. Их заинтересованность в финансировании стартапов будет обеспечиваться за счет прямого доступа ко вновь созданным продуктам и технологиям. Это даст им преимущество в развитии инновационного потенциала и росте конкурентоспособности.

Ожидаемые результаты

Налоговые поступления в бюджетную систему от участников наукоемких территорий составят:

2026 год – 2,35 млрд тенге;

2028 год – 2,5 млрд тенге;

2030 год – 3,5 млрд тенге;

2032 год – 4,7 млрд тенге;

2035 год – 8 млрд тенге.

Численность специалистов-исследователей, человек (без экспериментально-производственных заводов), работающих в наукоемких территориях, вырастет с 900 человек в 2026 году до 1600 человек в 2035 году.

Доля выпускаемой научно-технической продукции и наукоемкой продукции (выполнения работ, оказания услуг) наукоемкими территориями увеличится с 4 млрд тенге в 2026 году до 15 млрд тенге в 2035 году.

Число зарегистрированных патентов на изобретения в наукоемких территориях в год также вырастет с 10 единиц в 2026 году до 40 единиц в 2035 году.

Доля инновационной продукции (товаров, услуг) к ВВП к 2035 году составит 3%.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

В настоящее время в Казахстане в области науки работают 2050 докторов наук, 4727 кандидатов наук, 4156 докторов философии (PhD), 318 докторов по профилю. Кадровый состав науки относительно молодой (средний возраст около 38-39 лет).