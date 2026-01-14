Утверждена Концепция управления отходами в РК на пять лет

Постановлением правительства от 31 декабря 2025 года утверждена Концепция управления всеми видами отходов в Республике Казахстан на 2026-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время отрасль сталкивается с системными проблемами, сдерживающими ее развитие и переход к принципам циркулярной экономики. Нормативно-правовая база остается фрагментарной и неполной, что затрудняет единообразное регулирование. Статистическая отчетность предприятий о потоках отходов недостоверна и разрознена, а преобладающей практикой остается захоронение, сопровождающееся ростом объемов накопленных промышленных и опасных отходов.

Инфраструктура переработки и вторичного использования развита недостаточно, что усугубляется наличием стихийных свалок и низкой эффективностью механизма расширенной ответственности производителей. Недостаточная межведомственная координация и отсутствие национальной цифровой платформы лишают систему прозрачности и оперативного мониторинга, препятствуя формированию экологически и экономически устойчивого сектора.

Концепция охватывает различные виды отходов, в том числе промышленные, теплоэнергетического сектора, коммунальные, крупногабаритные, пищевые и растительные, сельскохозяйственные, строительные, медицинские, исторические загрязнения, бесхозяйные отходы и т.д.

Так, говорится, что по разным источникам в Казахстане ежегодно образуется 4,5-5 млн тонн коммунальных отходов. Согласно данным статистической отчетности, объем собранных ТБО в 2024 году составил более 3,8 млн тонн, объем собранных ТБО от домашних хозяйств страны в 2024 году составил 52,2% от всех собранных коммунальных отходов. Объем захороненных в РК отходов на объектах захоронения на начало 2025 года составил более 48,3 млн тонн отходов, в 2024 году захоронено около 3,2 млн тонн.

Анализ официальной статистической информации показывает проблемы не только в сфере управления ТБО, но и с предоставлением надлежащей статистической отчетности. Так, расчетная норма образуемых отходов от домохозяйств согласно официальной статистической информации только в трех городах (Атырау, Караганда, Туркестан) имеет близкие значения по отношению к утвержденным маслихатами показателям. Нормы образования отходов не совпадают с объемами фактически собранных.

Выборочное анкетирование операторов по вывозу, сортировке и захоронению ТБО показало расхождение с официальной статистической информацией.

В документе говорится, что представленный анализ ставит под сомнение объективность норм образования ТБО и справедливость тарифов на их сбор и утилизацию.

Проблемы в малых городах и сельской местности вызваны следующими причинами:

экономическая непривлекательность для специализированного предприятия населенных пунктов с маленькой плотностью населения;

нежелание населения заключать со специализированным предприятием договоры на сбор и транспортировку отходов;

отсутствие или недостаток пунктов накопления и сортировки отходов, объектов для их захоронения;

низкое качество логистики и недостаточное количество специализированной техники.

Как отмечается, система управления отходами в республике еще слабо ориентирована на соблюдение принципа приоритетности использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению и на вовлечение в оборот коммунальных отходов, относящихся к вторичным материальным ресурсам.

Проведенный анализ выявил ключевые структурные и организационные барьеры, мешающие эффективному функционированию системы управления ТБО:

Отсутствие системного и комплексного подхода в сфере управления отходами, включая развитие новых направлений по управлению ТБО, применение НДТ, мешает достичь целевых показателей.

в сфере управления отходами, включая развитие новых направлений по управлению ТБО, применение НДТ, мешает достичь целевых показателей. Недостаточный учет и сбор данных . Существующий сбор данных в стране не в полном объеме отражает фактические объемы образования и движения отходов, включая те, что собираются и перерабатываются частными сборщиками и специализированными предприятиями.

. Существующий сбор данных в стране не в полном объеме отражает фактические объемы образования и движения отходов, включая те, что собираются и перерабатываются частными сборщиками и специализированными предприятиями. Финансовые потери. Значительные бюджетные средства расходуются на ликвидацию несанкционированных свалок вместо их стратегического вложения в развитие инфраструктуры ТБО.

Значительные бюджетные средства расходуются на ликвидацию несанкционированных свалок вместо их стратегического вложения в развитие инфраструктуры ТБО. Неразделенный учет фракций отходов. Нормативы накопления не учитывают состав отходов по типам (пластик, бумага, пищевые остатки и другие), что затрудняет эффективную организацию контейнерных площадок, в том числе для организации раздельного сбора.

Нормативы накопления не учитывают состав отходов по типам (пластик, бумага, пищевые остатки и другие), что затрудняет эффективную организацию контейнерных площадок, в том числе для организации раздельного сбора. Нарушение стандартов захоронения. Отходы попадают на полигоны, не соответствующие нормативным требованиям и действующему законодательству, что сводит эти объекты к статусу санкционированных свалок.

Отходы попадают на полигоны, не соответствующие нормативным требованиям и действующему законодательству, что сводит эти объекты к статусу санкционированных свалок. Отсутствие законодательных требований к разработке региональных (областных и на территории агломерации) схем управления отходами, программ управления коммунальными отходами регионами препятствует привлечению инвестиций в объекты инфраструктуры управления отходами.

к разработке региональных (областных и на территории агломерации) схем управления отходами, программ управления коммунальными отходами регионами препятствует привлечению инвестиций в объекты инфраструктуры управления отходами. Низкий уровень координации МИО в части управления коммунальными отходами.

в части управления коммунальными отходами. Отсутствие ясных границ ответственности между МИО, МПС, МЗ и МЭПР нарушает целостность управления, создавая сбои в технологической цепочке управления отходами.

ответственности между МИО, МПС, МЗ и МЭПР нарушает целостность управления, создавая сбои в технологической цепочке управления отходами. Отсутствие законодательных требований о необходимости разработки и процедуры утверждения правил управления отходами на всех уровнях административно-территориального устройства.

о необходимости разработки и процедуры утверждения правил управления отходами на всех уровнях административно-территориального устройства. Недофинансирование региональных программ управления отходами.

Отсутствие ответственности у МИО за обязательное внедрение раздельного сбора и стимулирующих мер для населения.

Регионы не могут самостоятельно решать задачи переработки, необходимо участие крупных отраслевых субъектов, способных обеспечить переработку, логистику и сбыт.

Низкая эффективность GPS-мониторинга МЭПР. Система не решает проблемы стихийных свалок и не обеспечивает полноценный мониторинг управления отходами.

Отсутствие требований к раздельному сбору в градостроительных проектах. Нет рекомендаций по организации площадок раздельного сбора отходов, включая крупногабаритные.

Дефицит профессиональных кадров, а также отсутствие подготовки специалистов в сфере городского хозяйства в вузах и колледжах.

В сфере управления нефтяными отходами в Казахстане сохраняются системные проблемы, препятствующие их экологически безопасному обращению и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Отсутствует полная и достоверная информация о масштабах и характере загрязнения, а существующий мониторинг носит фрагментарный характер. Применение передовых технологий обезвреживания и утилизации ограничено, уровень инновационности отрасли остается низким.

Существующие механизмы соблюдения экологических требований недостаточно эффективны, а принцип "близости к источнику" при транспортировке и утилизации отходов часто не соблюдается, что увеличивает экологические и логистические риски.

В Концепции представлено видение развития отрасли управления отходами.

В частности, к 2030 году планируется сформировать экологически безопасную, экономически эффективную и технологически развитую систему, охватывающую весь жизненный цикл отходов – от предотвращения их образования до безопасного удаления остаточных потоков.

Такая система будет способствовать внедрению принципов циркулярной экономики, максимальному вовлечению отходов во вторичный оборот, снижению нагрузки на окружающую среду и повышению качества жизни населения. Управление отходами станет неотъемлемой частью экологической и промышленной политики страны, обеспечивая устойчивое развитие и ресурсную безопасность республики.

Основные принципы:

Переход к циркулярной экономике: создание условий для сокращения образования отходов, повторного использования материалов и максимального вовлечения отходов во вторичный оборот.

Современная инфраструктура: строительство и модернизация объектов сортировки, переработки, компостирования и утилизации отходов с использованием передовых технологий, соответствующих международным стандартам.

Минимизация захоронения отходов: к 2030 году – снижение доли отходов, направляемых на полигоны, за счет увеличения переработки и восстановления, энергетической утилизации.

Развитие "зеленого" бизнеса: поддержка малого и среднего бизнеса в сфере управления отходами, создание рабочих мест и привлечение инвестиций в экологически чистые технологии.

Цифровизация и прозрачность: внедрение цифровых платформ для мониторинга потоков отходов, оценки эффективности операторов объектов и повышения общественного контроля.

Образование и культура управления отходами: повышение уровня экологической грамотности населения, формирование ответственного потребительского поведения, широкое внедрение раздельного сбора.

Соответствие международным обязательствам: интеграция принципов устойчивого развития, Парижского соглашения по климату и требований Базельской конвенции в национальную политику в сфере отходов.

Основные задачи:

Совершенствование нормативно-правовой базы управления отходами и ежегодно в соответствии с планом уполномоченного органа в области охраны окружающей среды разработка национальных стандартов, типовых решений для каждого приоритетного вида отходов с целью унификации требований к их управлению и обеспечения экологической безопасности. Создание эффективной системы сбора и анализа актуальной и достоверной информации об отходах на базе государственного кадастра отходов, разработка системы мониторинга и цифрового учета за их образованием, перемещением, захоронением. Создание условий для развития инфраструктуры переработки, уменьшения образования всех видов отходов и повышения их инвестиционной привлекательности. Повышение экологической культуры, ответственности бизнеса и местных сообществ в области управления отходами путем организации регулярных информационно-просветительских кампаний и внедрения образовательных программ по устойчивому управлению отходами. Повышение эффективности мониторинга соблюдения экологических требований на всех этапах управления отходами. Совершенствование механизмов регулирования в отношении собственников отходов и полигонов за надлежащее и опасное накопление, хранение и захоронение отходов. Обеспечение интеграции науки и бизнеса путем создания механизмов государственной поддержки внедрения отечественных научных разработок в области уменьшения образования, полезного использования и переработки отходов путем разработки и внедрения Правил в соответствии с Экологическим кодексом РК. Совершенствование механизмов регулирования в отношении собственников и переработчиков отходов за загрязнение окружающей среды, вызванное ненадлежащим захоронением, размещением или длительным складированием отходов на производственных территориях, без вовлечения их в переработку либо надлежащей консервации.

Как отмечается, реализация Концепции позволит создать в Казахстане современную, прозрачную и экономически жизнеспособную систему управления отходами, в которой приоритет будет отдан предотвращению их образования и переработке.

Ожидаются значительное сокращение объемов захоронения, ликвидация стихийных свалок, рост доли вторичных ресурсов в экономике, снижение экологических и санитарных рисков в регионах, уменьшение выбросов парниковых газов.

Отрасль станет более инвестиционно привлекательной благодаря четким правилам, экономическим стимулам и развитой инфраструктуре, а цифровые инструменты обеспечат сбор достоверных данных, полный учет потоков отходов, укрепив доверие бизнеса, государства и общества.

При этом в разработке и реализации мер будут учтены и адаптированы лучшие международные практики, что обеспечит долгосрочный и устойчивый результат для системы управления отходами в РК.

Также утвержден План действий по реализации Концепции управления всеми видами отходов в Республике Казахстан на 2026-2030 годы.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.