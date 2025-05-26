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Право

Возмещение затрат при перевозке отечественных товаров: внесены изменения

Грузовые вагоны, перевозка груза, цистерны, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 12:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом МТИ от 20 мая 2025 года внесены изменения в Правила возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен пункт, в котором говорится, что заявителю на основании решения оператора возмещаются затраты в следующем порядке:

  • субъектам крупного предпринимательства в размере 30% от суммы документально подтвержденных затрат;
  • субъектам среднего предпринимательства в размере 50% от суммы документально подтвержденных затрат;
  • субъектам малого предпринимательства в размере 60% от суммы документально подтвержденных затрат.

Речь идет и следующих затратах:

  • затраты, связанные с рекламой информационно-коммуникационных услуг за рубежом:

- на рекламу за рубежом через социальные сети, средства массовой информации (печатные, телевидение, радио, интернет-ресурсы), специализированные и рекламные журналы и каталоги;

- на рекламу за рубежом в общественных местах (баннеры, растяжки, лайт-боксы, трансляция аудиовидеороликов, реклама на наружных поверхностях транспортных средств), реклама в салонах общественного транспорта;

- на изготовление предназначенных на эти цели аудиовидеороликов и рекламных материалов, аренду рекламных конструкций и поверхностей;

  • затраты на прямое участие в зарубежных мероприятиях, связанных с продвижением товара, включая выставки, форумы, ярмарки, конкурсы, конгрессы, саммиты и конференции:

- на оплату регистрационного взноса и взносов за участие в отдельных закрытых сессиях в рамках мероприятия;

- на аренду выставочных площадей;

- на изготовление (аренду), монтаж, демонтаж выставочных стендов, оборудования;

- на разработку, дизайн и оформление выставочных площадей;

- на разработку, дизайн, перевод и изготовление рекламно-раздаточных материалов.

  • затраты на содержание филиалов, представительств, торговых площадей, склада и торговых полок за рубежом:

- на оплату аренды, субаренды офисных помещений;

- на оплату аренды, субаренды торговых площадей и склада;

- на оплату аренды торговых полок;

  • затраты, связанные с организацией и проведением за рубежом демонстрации отечественных информационно-коммуникационных услуг и разработок в сфере информационно-коммуникационных технологий для потенциальных покупателей.

Кроме того, заявителю на основании решения оператора возмещаются затраты в следующем порядке:

  • товары верхнего передела в размере 80% от суммы документально подтвержденных затрат;
  • товары среднего передела в размере 50% от суммы документально подтвержденных затрат;
  • товары нижнего передела в размере 30% от суммы документально подтвержденных затрат.

Речь идет о следующих затратах:

  • затраты на проведение мероприятий, связанных с процедурами оценки соответствия товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами, включая стандарты организации, или условиям договоров или подтверждением права на осуществление деятельности по реализации товаров за рубежом (документы об оценке соответствия), а также затраты, понесенные при доставке до пункта испытания и обратно пробных образцов продукции для прохождения процедуры оценки соответствия (при положительном прохождении процедур и наличии документа об оценке соответствия);
  • затраты, связанные с организацией доставки товаров и оплатой услуг по перевозке автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским транспортом (при наличии контрактных обязательств по доставке товаров согласно условиям поставки в рамках заключенного договора поставки) (подпункт 9).

Сумма затрат, возмещаемая заявителю, увеличивается на 5% от суммы документально подтвержденных затрат, указанных в подпункте 9, при привлечении отечественных грузоперевозчиков.

Также говорится, что сумма затрат, возмещаемая заявителю, увеличивается на 5% от суммы документально подтвержденных затрат, указанных в подпункте 9, при транспортировке товаров через морские порты Казахстана.

Вместе с тем указывается, что размер возмещения части затрат по видам, указанным в подпункте 9, не может превышать сумму уплаченных налогов в году, предшествующем году подачи заявки.

Также уточняется, что заявитель при направлении заявки для получения возмещения части затрат, указанных в подпункте 9, прилагает следующие подтверждающие документы в электронном формате PDF в зависимости от вида транспорта:

  • при перевозке автомобильным транспортом – международная товарно-транспортная накладная;
  • при перевозке железнодорожным транспортом – железнодорожная транспортная накладная, а также перечень выполненных работ, оказанных услуг к договору о перевозке (если в акте выполненных работ/оказанных услуг не отражена полная информация о них);
  • при перевозке воздушным транспортом – грузовая авианакладная;
  • при перевозке морским транспортом – коносамент или морская накладная.

Оператор в течение семи рабочих дней со дня принятия решения о возможности возмещения части затрат заключает с заявителем соглашение.

Указывается, что при отказе от подписания или неподписания соглашения заявителем в течение указанного срока оператором возмещение части затрат заявителю не производится.

Приказ вводится в действие с 3 июня 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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