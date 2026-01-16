16 января 2026 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию опубликовала Акорда.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". Текст закона публикуется в печати", – сказано в сообщении.

Кроме того, президент подписал сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства".

Детали новых законов раскрыли в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

"Законы разработаны агентством по поручению главы государства и учитывают технологические изменения, повышение роли банковского сектора в финансировании экономики, повышение конкуренции и привлечение на рынок новых участников, а также вопросы продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов", - отметили там.

Новый закон о банках стал логическим завершением пятилетней реформы банковского регулирования и надзора в Казахстане и закрепил переход к современным международным стандартам финансовой устойчивости, конкуренции, цифровизации и защиты прав потребителей.

В законе о банках предусмотрены шесть основных направлений.



Первое. Внедрение пропорционального регулирования банковской деятельности.

Для снижения концентрации и развития конкуренции предусматривается либерализация требований к лицензированию банковской деятельности путем введения базовой и универсальной лицензий. Целью такого подхода является формирование устойчивой и конкурентной среды, обеспечивающей развитие не только крупных банков, но и новых участников рынка.

Базовая лицензия отличается от универсальной по объему разрешенных операций и уровню регуляторных требований. Для банков с базовой банковской лицензией установлены ограничения по максимальному размеру активов и минимальному размеру собственного капитала.

Надзор за банками с базовой лицензией и пруденциальные требования упрощены. Предусматривается применение облегченного процесса ежегодной надзорной оценки, сокращение периодичности проведения инспекций и предоставляемой отчетности.

Второе. Стимулирование развития финтех-сектора и регулирование цифровых финансовых активов.

Ключевой новеллой является разрешение оборота на территории Казахстана и введение регулирования цифровых финансовых активов как нового класса активов. Вводятся три вида цифровых финансовых активов.

Во-первых, цифровые финансовые активы, базовым активом которых выступают деньги – стейблкоины. Требования к порядку, условиям выпуска, обращения и погашения стейблкоинов будут определяться Национальным Банком.

Во-вторых , цифровые финансовые активы, базовым активом которых выступают финансовые инструменты, финансовый актив, имущественные права, товары или иное имущество.

В-третьих, финансовые инструменты, выпускаемые в электронно-цифровой форме на цифровой платформе.

Агентство наделяется полномочиями по установлению требований к порядку, условиям выпуска, обращения и погашения цифровых финансовых активов, кроме стейблкоинов.

Выпуск цифровых финансовых активов будет осуществляться операторами цифровых платформ. Это новые субъекты финансового рынка, деятельность которых будет лицензироваться Национальным банком.

К цифровым финансовым активам будут применяться требования, аналогичные с установленными для традиционных финансовых инструментов, включая требования к управлению рисками, раскрытию информации и защите прав инвесторов.

Кроме того, в рамках закона предусмотрено регулирование другого вида цифровых активов. Это – необеспеченные цифровые активы, то есть криптовалюты. Предусматривается создание организаций по обмену криптовалют, деятельность которых будет лицензироваться и регулироваться Национальным Банком.

Для защиты инвесторов Национальный банк будет устанавливать перечень разрешенных к обращению криптовалют, а также лимиты и ограничения по операциям криптообменников.

В целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма криптообменники и инфраструктурные участники рынка цифровых активов включаются в перечень субъектов финансового мониторинга.

Расширяются возможности банков по инвестированию в капитал финтех-компаний для развития инновационных финансовых продуктов в рамках экосистем, внедрения передовых технологий в банковскую деятельность и повышения конкурентоспособности банков. Банкам предоставлено право создавать и приобретать дочерние компании в сферах цифровых технологий, электронной коммерции, кибербезопасности, биометрии, искусственного интеллекта и телекоммуникаций.

Дочерние организации банков смогут инвестировать в иностранные финансовые и лизинговые компании. Дочерним страховым организациям разрешается создавать зарубежных страховых брокеров, медицинские учреждения и участвовать в международных страховых синдикатах.

Значительный блок поправок направлен на модернизацию национальной цифровой финансовой инфраструктуры. Она включает систему открытого банкинга, системы мобильных платежей и платежных карточек, национальную платежную систему, центр обмена идентификационными данными и цифровой тенге.

Законодательно закрепляется статус цифрового тенге как новой формы национальной валюты. Порядок обращения и использования цифрового тенге будет определяться Национальным Банком.

Третье – развитие исламского банкинга.

Для развития альтернативных механизмов финансирования предусматривается предоставление универсальным банкам права осуществлять исламские банковские операции в рамках имеющейся лицензии.

Данные нормы позволят банкам создавать внутри своей структуры специализированные подразделения, предлагающие исламские продукты без необходимости создания отдельного банка.

Предусматривается организационное обособление исламского банкинга, раздельный учет и управление активами и обязательствами, выделение отдельного персонала, а также обязательное наличие совета по соответствию шариату, который утверждает финансовые продукты и проводит аудит.

Четвертое. Внедрение риск-ориентированной системы поведенческого надзора.

Предусмотрено внедрение полноценной модели поведенческого надзора на принципах риск-ориентированности.

Новая модель предусматривает создание системы управления поведенческими рисками и включает стратегию управления поведенческими рисками, создание независимых подразделений по оценке финансовых продуктов, требования к финансовым организациям по управлению финансовыми продуктами, по раскрытию полной и достоверной информации о них потребителям, а также анализ обратной связи от потребителей.

Закрепляется перечень недобросовестных практик, включая навязывание услуг, сокрытие реальной стоимости и распространение вводящей в заблуждение информации. Агентство наделяется полномочиями по приостановлению продажи продуктов, способных причинить ущерб интересам потребителей.

Предусматривается создание единого офиса финансового омбудсмана по банковским, страховым и микрофинансовым услугам. Решения омбудсмана будут обязательными для исполнения финансовыми организациями. Это позволит обеспечить единообразие и независимость рассмотрения обращений граждан.

Для эффективной защиты прав потребителей вводится трехуровневая система досудебного урегулирования споров. Первичное рассмотрение жалоб будет осуществляться финансовыми организациями с последующим обращением к финансовому омбудсману и Агентству.

Пятое. Введение нового механизма урегулирования неплатежеспособных банков.

Новый механизм приведен в соответствие с международной практикой, предусматривает комплексный подход к урегулированию неплатежеспособности банков и скоординированное межведомственное взаимодействие. Данный подход является международным стандартом и внедрен большинством ведущих финансовых регуляторов, включая ЕС, США, Великобританию.

Механизм урегулирования состоит из трех антикризисных режимов: усиленного надзора, восстановления финансовой устойчивости и урегулирования неплатежеспособного банка. Переход между режимами будет осуществляться по заранее установленным триггерам, что обеспечит своевременное реагирование и предсказуемость действий регулятора.

Для предотвращения ухудшения финансового состояния банков вводятся новые инструменты – планы восстановления и планы урегулирования. Эти документы определяют конкретные меры по выводу банка из кризисной ситуации и предотвращению неплатежеспособности. Разработка и ежегодное обновление планов станет обязанностью как банков, так и регулятора.

В случае признания банка неплатежеспособным устанавливается четкая процедура урегулирования и оценки его жизнеспособности.

Для несистемных банков предусмотрены инструменты продажи банка новому инвестору, передачи активов и обязательств, в том числе в стабилизационный банк, а также конвертации обязательств в капитал.

Для банков, которые имеют системную значимость, дополнительно предусматривается новый механизм поглощения убытков за счет их обязательств. В первую очередь списывается акционерный капитал, то есть акционер банка полностью утрачивает владение банком. Затем списываются все обязательства других кредиторов в рамках механизма поглощения убытков. Если этих мер недостаточно для восстановления финансовой устойчивости, то может быть рассмотрен вопрос вхождения в капитал со стороны государства.

Решение об этом будет приниматься Советом по финансовой стабильности с учетом влияния банка на финансовую стабильность, а также необходимости сохранности вкладов населения и бизнеса.

Государственное участие будет временным, возмездным и ограниченным по объему. Оно сопровождается сменой акционеров и руководства банка, запретом на выплату дивидендов и бонусов, ограничением рискованных операций и реализацией плана финансового оздоровления.

После восстановления устойчивости банк подлежит продаже новому инвестору, а вложенные государственные средства возвращаются в бюджет.

В случае возникновения убытков у государства их компенсация обеспечивается за счет банковской отрасли. Это отражает принцип справедливой и пропорциональной ответственности, согласно которому расходы на стабилизацию банковской системы несут сами участники рынка, а не государственный бюджет и налогоплательщики.

Шестое. Совершенствование банковского регулирования.

Предусмотрено усиление института независимых директоров для обеспечения объективности и независимости его решений. Вводятся дополнительные требования к их независимости, а также установление максимального срока пребывания в совете директоров 9 годами.

Одновременно расширяется перечень лиц, связанных с банком особыми отношениями, с учетом критериев, применяемых в международных стандартах финансовой отчетности.

Расширяется применение механизма мотивированного суждения. Устанавливаются требования к руководителям подразделений, курирующих риски, внутренний аудит и комплаенс.

Также исключены устаревшие и дублирующие нормы, а требования к акционерам и руководящим работникам всех финансовых организаций унифицируются и переносятся в Закон о государственном регулировании финансового рынка.

В ходе рассмотрения закона в Парламенте дополнительно усилены нормы, направленные на повышение прозрачности кредитования, защиту заемщиков и развитие электронных форм взаимодействия с финансовыми организациями.