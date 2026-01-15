Установлена предельная стоимость контрольного знака для маркировки пива
Фото: pixabay
Приказом министра финансов от 9 января 2026 года определен предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемого в маркировке пива и пивных напитков, сообщает Zakon.kz.
"Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемого в маркировке пива и пивных напитков, в размере 3,06 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость", – говорится в документе.
Приказ вводится в действие с 1 февраля 2026 года.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане с 1 февраля 2026 года вводится цифровая маркировка на пиво и пивные напитки.
