Установлена предельная стоимость контрольного знака для маркировки пива

Приказом министра финансов от 9 января 2026 года определен предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемого в маркировке пива и пивных напитков, сообщает Zakon.kz.

"Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемого в маркировке пива и пивных напитков, в размере 3,06 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 1 февраля 2026 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане с 1 февраля 2026 года вводится цифровая маркировка на пиво и пивные напитки.