Право

Установлен предельный размер стоимости маркировки моторных масел

проверяет моторное масло, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 09:42 Фото: pixabay
Приказом министра энергетики от 19 января 2026 года определен предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке моторных масел, сообщает Zakon.kz.

"Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке моторных масел, в размере 4,7 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 1 февраля 2026 года.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане с 1 февраля 2026 года поэтапно вводится цифровая маркировка на пиво и пивные напитки.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
