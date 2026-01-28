Установлен предельный размер стоимости маркировки моторных масел

Приказом министра энергетики от 19 января 2026 года определен предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке моторных масел, сообщает Zakon.kz.

"Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке моторных масел, в размере 4,7 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 1 февраля 2026 года.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане с 1 февраля 2026 года поэтапно вводится цифровая маркировка на пиво и пивные напитки.