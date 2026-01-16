Правительство обновило правила мониторинга состояния продбезопасности
В частности, правила изложены в новой редакции.
Мониторинг состояния продовольственной безопасности проводится в отношении:
- объема производства продовольственных товаров, их товародвижения и наличия запасов;
- цен на социально значимые продовольственные товары.
Мониторинг состояния продовольственной безопасности проводится по перечню показателей мониторинга состояния продовольственной безопасности.
Перечень показателей мониторинга состояния продовольственной безопасности включает:
- Обеспеченность внутренним производством в разрезе социально значимых продовольственных товаров по итогам сформированного товарного баланса, %.
- Индекс цен предприятий-производителей на продукты питания, %.
- Индекс цен на социально значимые продовольственные товары, %.
- Объем запасов основных продовольственных товаров, тонн.
Предусмотрено, что уполномоченный орган ежегодно по итогам года до конца третьего квартала размещает на своем интернет-ресурсе данные:
- по показателям 2, 3 – на основании имеющейся официальной статистической информации ведомства уполномоченного органа в области государственной статистики;
- по показателю 1 – в части обеспеченности внутренним производством в разрезе социально значимых продовольственных товаров на основании данных уполномоченного органа, а в части товарного баланса в разрезе социально значимых продовольственных товаров – на основании данных уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности.
Уполномоченный орган в области государственной статистики ежегодно по итогам предыдущего года, не позднее чем за 15 календарных дней до конца третьего квартала, представляет в уполномоченный орган информацию или информирует ссылкой о публикации в открытых источниках по показателям 2 и 3.
Местные исполнительные органы районного уровня осуществляют сбор данных показателя 4 у сельскохозяйственных предприятий, крестьянских или фермерских хозяйств, хлебоприемных пунктов и элеваторов, торговых точек и ежегодно, по итогам года за 15 календарных дней до конца третьего квартала, представляют их в местные исполнительные органы областного уровня.
Местные исполнительные органы областного уровня представляют информацию об объеме запасов основных продовольственных товаров в области (столице, городе республиканского значения) за 10 календарных дней до конца третьего квартала в уполномоченный орган.
Мониторинг состояния продовольственной безопасности проводится уполномоченным органом на основе данных местных исполнительных органов, уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности и уполномоченного органа, осуществляющего руководство государственной статистикой, в том числе в режиме реального времени.
Уполномоченный орган ежегодно до конца третьего квартала после опубликования ведомством уполномоченного органа в области государственной статистики на своих интернет-ресурсах данных по перечню показателей, а также представления данных о наличии запасов продовольственных товаров местными исполнительными органами проводит мониторинг состояния продовольственной безопасности.
На основе мониторинга состояния продовольственной безопасности уполномоченный орган ежегодно до конца третьего квартала формирует государственные электронные информационные ресурсы в области продовольственной безопасности посредством размещения их на своем интернет-ресурсе.
Постановление вводится в действие с 26 января 2026 года.