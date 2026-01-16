Правительство обновило правила мониторинга состояния продбезопасности

Постановлением правительства от 13 января 2026 года внесены изменения в Правила проведения мониторинга состояния продовольственной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Мониторинг состояния продовольственной безопасности проводится в отношении:

объема производства продовольственных товаров, их товародвижения и наличия запасов;

цен на социально значимые продовольственные товары.

Мониторинг состояния продовольственной безопасности проводится по перечню показателей мониторинга состояния продовольственной безопасности.

Перечень показателей мониторинга состояния продовольственной безопасности включает:

Обеспеченность внутренним производством в разрезе социально значимых продовольственных товаров по итогам сформированного товарного баланса, %.

Индекс цен предприятий-производителей на продукты питания, %.

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары, %.

Объем запасов основных продовольственных товаров, тонн.

Предусмотрено, что уполномоченный орган ежегодно по итогам года до конца третьего квартала размещает на своем интернет-ресурсе данные:

по показателям 2, 3 – на основании имеющейся официальной статистической информации ведомства уполномоченного органа в области государственной статистики;

по показателю 1 – в части обеспеченности внутренним производством в разрезе социально значимых продовольственных товаров на основании данных уполномоченного органа, а в части товарного баланса в разрезе социально значимых продовольственных товаров – на основании данных уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности.

Уполномоченный орган в области государственной статистики ежегодно по итогам предыдущего года, не позднее чем за 15 календарных дней до конца третьего квартала, представляет в уполномоченный орган информацию или информирует ссылкой о публикации в открытых источниках по показателям 2 и 3.

Местные исполнительные органы районного уровня осуществляют сбор данных показателя 4 у сельскохозяйственных предприятий, крестьянских или фермерских хозяйств, хлебоприемных пунктов и элеваторов, торговых точек и ежегодно, по итогам года за 15 календарных дней до конца третьего квартала, представляют их в местные исполнительные органы областного уровня.

Местные исполнительные органы областного уровня представляют информацию об объеме запасов основных продовольственных товаров в области (столице, городе республиканского значения) за 10 календарных дней до конца третьего квартала в уполномоченный орган.

Мониторинг состояния продовольственной безопасности проводится уполномоченным органом на основе данных местных исполнительных органов, уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности и уполномоченного органа, осуществляющего руководство государственной статистикой, в том числе в режиме реального времени.

Уполномоченный орган ежегодно до конца третьего квартала после опубликования ведомством уполномоченного органа в области государственной статистики на своих интернет-ресурсах данных по перечню показателей, а также представления данных о наличии запасов продовольственных товаров местными исполнительными органами проводит мониторинг состояния продовольственной безопасности.

На основе мониторинга состояния продовольственной безопасности уполномоченный орган ежегодно до конца третьего квартала формирует государственные электронные информационные ресурсы в области продовольственной безопасности посредством размещения их на своем интернет-ресурсе.

Постановление вводится в действие с 26 января 2026 года.