В Казахстане изменились правила проведения мониторинга финансового состояния должников и банкротов
В частности, изменение внесено в название правил, а сами правила изложены в новой редакции.
Теперь оно звучит так: "Правила и сроков проведения мониторинга финансового состояния должника и банкрота".
Правила предусматривают проведение мониторинга финансового состояния должника, который осуществляется подразделениями департаментов государственных доходов. В их функцию которых входят задачи по восстановлению платежеспособности и банкротству граждан РК.
Мониторинг финансового состояния должника осуществляется путем изучения и анализа информации об имуществе, в том числе находящегося в общей совместной собственности на дату подачи заявления о применении процедуры внесудебного или судебного банкротства, из следующих источников:
- формы налоговой отчетности (декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00), об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) и о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00), в том числе в части наличия имущества и имущественных прав за пределами РК);
- сведения банков второго уровня;
- базы данных регистрирующих государственных органов (в пределах компетенции);
- базы данных судебных органов.
Мониторинг финансового состояния должника проводится в течение 20 календарных дней в следующей последовательности:
- 1 этап – по истечении 60 календарных дней со дня применения внесудебного банкротства или вступления в законную силу решения о применении процедуры судебного банкротства;
- 2 этап – не менее чем за 20 календарных дней до завершения процедуры внесудебного банкротства и (или) процедуры судебного банкротства.
При продлении процедуры судебного банкротства мониторинг финансового состояния должника проводится с учетом срока продления.
Факт совершения должником действий в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами подтверждается:
- информацией о наличии имущества, в том числе зарегистрированного в иностранных государствах (согласно сведениям из форм налоговой отчетности (формы 240.00, 250.00, 270.00));
- сведениями о наличии денег на банковских счетах;
- наличием неисполненных судебных решений в пользу должника о возврате имущества, в том числе неоконченных исполнительных производств, за исключением прекращенных исполнительных производств;
- информацией регистрирующего государственного органа о регистрации на должника имущества, в том числе:
- правоустанавливающих документов, связанных с имуществом или активами должника (недвижимость, земельный участок, транспорт, доля в уставном капитале);
- сведения о наличии свидетельств, лицензий и иных документов разрешительного характера;
- сведения о движении имущества или активов (договора купли-продажи, дарения, залога, аренды);
- сведения об интеллектуальной собственности (произведения искусства, творческие и научные разработки, ноу-хау);
- сведения о ценных бумагах, акциях, облигациях.
Подразделение ДГД в указанные выше сроки:
- осуществляет сбор данных и документов;
- проводит анализ полученных данных и информации;
- составляет один из следующих документов:
Заключение о наличии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами – при установлении действий, совершенных должником в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами.
Справка об отсутствии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами – при не установлении действий, совершенных должником в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами.
Заключение или Справка подписываются работником и руководителем подразделения ДГД не менее чем за два календарных дня до истечения срока, предусмотренного пунктом 4 правил.
Информация о составленных Заключениях и Справках заносится в Журнал учета Заключений о наличии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами и Справок об отсутствии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами.
Один экземпляр Заключения и Справки хранится в номенклатурных делах подразделения ДГД, а второй экземпляр направляется должнику в течение трех рабочих дней со дня составления.
Подразделение ДГД в течение трех рабочих дней со дня составления Заключения прекращает процедуру или отказывает в прекращении обязательств, а также применяет меры, предусмотренные законодательством республики.
Правила также устанавливают порядок и сроки проведения мониторинга финансового состояния банкрота, который также осуществляется подразделениями ДГД.
Мониторинг финансового состояния банкрота осуществляется путем изучения и анализа информации об имуществе, в том числе находящимся в общей совместной собственности в течение трех лет после признания должника банкротом, из следующих источников:
- формы налоговой отчетности (декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00), об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) и о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00), в том числе в части наличия имущества и имущественных прав за пределами РК);
- базы данных регистрирующих государственных органов (в пределах компетенции);
- по жалобам и сведениям кредиторов.
Мониторинг финансового состояния банкрота проводится в течение трех лет в следующей последовательности:
- 1 этап – в месяце, следующем за месяцем, в котором истекает полугодовой период со дня признания должника банкротом;
- 2 этап – по истечении одного года со дня проведения первого этапа мониторинга финансового состояния банкрота;
- 3 этап – за три месяца до завершения периода проведения мониторинга финансового состояния банкрота.
Факт приобретения банкротом имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества, подтверждается:
- информацией о наличии имущества, в том числе зарегистрированного в иностранных государствах (согласно сведениям из форм налоговой отчетности (формы 240.00, 250.00, 270.00);
- информацией регистрирующего государственного органа о регистрации на банкрота имущества, в том числе:
- правоустанавливающих документов, связанных с имуществом и (или) активами банкрота (недвижимость, земельный участок, транспорт, доля в уставном капитале);
- сведения о движении имущества и (или) активов (договора купли-продажи, дарения, залога, аренды);
- сведения об интеллектуальной собственности (произведения искусства, творческие и научные разработки, ноу-хау);
- сведения о ценных бумагах, акциях, облигациях.
При определении общего совместного имущества учитываются сведения регистрирующих органов по банкроту с указанием формы собственности такого имущества.
По итогам проверки подразделение ДГД также составляет Заключение или Справку.
Приказ вводится в действие с 6 октября 2024 года.