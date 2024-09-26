В Казахстане изменились правила проведения мониторинга финансового состояния должников и банкротов

Приказом и.о. министра финансов от 13 сентября 2024 года внесены изменения в Правила и сроки проведения мониторинга финансового состояния должника, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменение внесено в название правил, а сами правила изложены в новой редакции.

Теперь оно звучит так: "Правила и сроков проведения мониторинга финансового состояния должника и банкрота".

Правила предусматривают проведение мониторинга финансового состояния должника, который осуществляется подразделениями департаментов государственных доходов. В их функцию которых входят задачи по восстановлению платежеспособности и банкротству граждан РК.

Мониторинг финансового состояния должника осуществляется путем изучения и анализа информации об имуществе, в том числе находящегося в общей совместной собственности на дату подачи заявления о применении процедуры внесудебного или судебного банкротства, из следующих источников:

формы налоговой отчетности (декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00), об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) и о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00), в том числе в части наличия имущества и имущественных прав за пределами РК);

сведения банков второго уровня;

базы данных регистрирующих государственных органов (в пределах компетенции);

базы данных судебных органов.

Мониторинг финансового состояния должника проводится в течение 20 календарных дней в следующей последовательности:

1 этап – по истечении 60 календарных дней со дня применения внесудебного банкротства или вступления в законную силу решения о применении процедуры судебного банкротства;

– по истечении 60 календарных дней со дня применения внесудебного банкротства или вступления в законную силу решения о применении процедуры судебного банкротства; 2 этап – не менее чем за 20 календарных дней до завершения процедуры внесудебного банкротства и (или) процедуры судебного банкротства.

При продлении процедуры судебного банкротства мониторинг финансового состояния должника проводится с учетом срока продления.

Факт совершения должником действий в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами подтверждается:

информацией о наличии имущества, в том числе зарегистрированного в иностранных государствах (согласно сведениям из форм налоговой отчетности (формы 240.00, 250.00, 270.00));

сведениями о наличии денег на банковских счетах;

наличием неисполненных судебных решений в пользу должника о возврате имущества, в том числе неоконченных исполнительных производств, за исключением прекращенных исполнительных производств;

информацией регистрирующего государственного органа о регистрации на должника имущества, в том числе:

- правоустанавливающих документов, связанных с имуществом или активами должника (недвижимость, земельный участок, транспорт, доля в уставном капитале);

- сведения о наличии свидетельств, лицензий и иных документов разрешительного характера;

- сведения о движении имущества или активов (договора купли-продажи, дарения, залога, аренды);

- сведения об интеллектуальной собственности (произведения искусства, творческие и научные разработки, ноу-хау);

- сведения о ценных бумагах, акциях, облигациях.

Подразделение ДГД в указанные выше сроки:

осуществляет сбор данных и документов;

проводит анализ полученных данных и информации;

составляет один из следующих документов:

Заключение о наличии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами – при установлении действий, совершенных должником в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами.

Справка об отсутствии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами – при не установлении действий, совершенных должником в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами.

Заключение или Справка подписываются работником и руководителем подразделения ДГД не менее чем за два календарных дня до истечения срока, предусмотренного пунктом 4 правил.



Информация о составленных Заключениях и Справках заносится в Журнал учета Заключений о наличии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами и Справок об отсутствии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами.

Один экземпляр Заключения и Справки хранится в номенклатурных делах подразделения ДГД, а второй экземпляр направляется должнику в течение трех рабочих дней со дня составления.

Подразделение ДГД в течение трех рабочих дней со дня составления Заключения прекращает процедуру или отказывает в прекращении обязательств, а также применяет меры, предусмотренные законодательством республики.

Правила также устанавливают порядок и сроки проведения мониторинга финансового состояния банкрота, который также осуществляется подразделениями ДГД.

Мониторинг финансового состояния банкрота осуществляется путем изучения и анализа информации об имуществе, в том числе находящимся в общей совместной собственности в течение трех лет после признания должника банкротом, из следующих источников:

формы налоговой отчетности (декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00), об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) и о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00), в том числе в части наличия имущества и имущественных прав за пределами РК);

базы данных регистрирующих государственных органов (в пределах компетенции);

по жалобам и сведениям кредиторов.

Мониторинг финансового состояния банкрота проводится в течение трех лет в следующей последовательности:

1 этап – в месяце, следующем за месяцем, в котором истекает полугодовой период со дня признания должника банкротом;

– в месяце, следующем за месяцем, в котором истекает полугодовой период со дня признания должника банкротом; 2 этап – по истечении одного года со дня проведения первого этапа мониторинга финансового состояния банкрота;

– по истечении одного года со дня проведения первого этапа мониторинга финансового состояния банкрота; 3 этап – за три месяца до завершения периода проведения мониторинга финансового состояния банкрота.

Факт приобретения банкротом имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества, подтверждается:

информацией о наличии имущества, в том числе зарегистрированного в иностранных государствах (согласно сведениям из форм налоговой отчетности (формы 240.00, 250.00, 270.00);

информацией регистрирующего государственного органа о регистрации на банкрота имущества, в том числе:

- правоустанавливающих документов, связанных с имуществом и (или) активами банкрота (недвижимость, земельный участок, транспорт, доля в уставном капитале);

- сведения о движении имущества и (или) активов (договора купли-продажи, дарения, залога, аренды);

- сведения об интеллектуальной собственности (произведения искусства, творческие и научные разработки, ноу-хау);

- сведения о ценных бумагах, акциях, облигациях.

При определении общего совместного имущества учитываются сведения регистрирующих органов по банкроту с указанием формы собственности такого имущества.

По итогам проверки подразделение ДГД также составляет Заключение или Справку.

Приказ вводится в действие с 6 октября 2024 года.