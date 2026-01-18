За незаконное привлечение денег дольщиков и рекламу ЖК штрафы кратно возросли с 18 января

За нарушения правил о долевом участии в жилищном строительстве "отвечает" 320 статья КОАП, которая в результате недавней жилищной реформы значительно выросла в объеме. Однако санкция оставалась скромной – 300 МРП, причем единой для всех. Как отныне выросли штрафы, рассказывает Zakon.kz.

Вместо "универсального" штрафа в размере 300 МРП, который недобросовестные застройщики до сих пор уплачивали за любое нарушение правил о долевом участии в жилищном строительстве (согласно частям 1 и 2 статьи 320 КОАП), те отныне будут платить штраф в размере 2 тысяч МРП. Правда, в определенных случаях.

Но прежде чем переходить к подробностям, считаем уместной небольшую преамбулу.

В 2025 году в Казахстане прошла очередная жилищная реформа. Были приняты поправки в жилищное законодательство, в частности, в законы "О долевом участии в жилищном строительстве" и "О жилищных отношениях".

Надо ли объяснять, что порядок обеспечивается не только четкими установлениями. Никакие нормы не будут "работать", если нет наказания за их неисполнение. Поэтому параллельно с поправками в жилищное законодательство последовали изменения и дополнения в КОАП по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. А именно – в упомянутую статью 320 КОАП, добавив новые части (7,8,9,10) и отредактировав существующие.

Весь корпус изменений был введен в действие 15 сентября 2025 года. О реформе Zakon.kz не раз публиковал статьи, в том числе – и о новых штрафах.

Масштабное начинание. Но с одной существенной оговоркой. Ужесточив наказание для управдомов, не позаботились об аналогичной мере для застройщиков. Точнее, позаботились, и новые строгие меры с многократно выросшими штрафами даже были анонсированы, однако в окончательный свод они почему-то не попали...

Они вступили в силу только 18 января 2026 года, когда введен в действие следующий по счету Закон РК № 232-VIII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях", в корпусе которого эти новые санкции для застройщиков в конечном счете и оказались.

Итак, в не раз уже упомянутой статье 320 КОАП появились новые части. А именно часть 2-1:

"Привлечение денег физических, юридических лиц и (или) лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), без получения разрешения на привлечение денег дольщиков или гарантии Единого оператора жилищного строительства".

А также часть 2-2 – относительно "производства, распространения и (или) размещения рекламы строящихся многоквартирных жилых домов и (или) комплексов индивидуальных жилых домов", направленной на такое – без разрешения – привлечение средств дольщиков.

И если за остальные нарушения в сфере жилищного строительства с долевым участием штраф остался прежний – в размере 300 МРП, то за неправильное привлечение денег он кратно вырос и составит в зависимости от субъекта:

для малого бизнеса – 750 МРП,

для среднего предпринимательства – 1000 МРП,

для крупного бизнеса – 2000 МРП.

Градация предусмотрена и для нарушителей по "рекламной" части 2-2 статьи 320 КОАП: соответственно – 500, 750 и 1000 МРП.

Что касается случаев, когда строящиеся ЖК без соблюдения правил рекламируют физлица, например, блогеры, штраф составит 200 МРП.