За незаконное привлечение денег дольщиков и рекламу ЖК штрафы кратно возросли с 18 января
Вместо "универсального" штрафа в размере 300 МРП, который недобросовестные застройщики до сих пор уплачивали за любое нарушение правил о долевом участии в жилищном строительстве (согласно частям 1 и 2 статьи 320 КОАП), те отныне будут платить штраф в размере 2 тысяч МРП. Правда, в определенных случаях.
Но прежде чем переходить к подробностям, считаем уместной небольшую преамбулу.
В 2025 году в Казахстане прошла очередная жилищная реформа. Были приняты поправки в жилищное законодательство, в частности, в законы "О долевом участии в жилищном строительстве" и "О жилищных отношениях".
Надо ли объяснять, что порядок обеспечивается не только четкими установлениями. Никакие нормы не будут "работать", если нет наказания за их неисполнение. Поэтому параллельно с поправками в жилищное законодательство последовали изменения и дополнения в КОАП по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. А именно – в упомянутую статью 320 КОАП, добавив новые части (7,8,9,10) и отредактировав существующие.
Весь корпус изменений был введен в действие 15 сентября 2025 года. О реформе Zakon.kz не раз публиковал статьи, в том числе – и о новых штрафах.
Масштабное начинание. Но с одной существенной оговоркой. Ужесточив наказание для управдомов, не позаботились об аналогичной мере для застройщиков. Точнее, позаботились, и новые строгие меры с многократно выросшими штрафами даже были анонсированы, однако в окончательный свод они почему-то не попали...
Они вступили в силу только 18 января 2026 года, когда введен в действие следующий по счету Закон РК № 232-VIII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях", в корпусе которого эти новые санкции для застройщиков в конечном счете и оказались.
Итак, в не раз уже упомянутой статье 320 КОАП появились новые части. А именно часть 2-1:
"Привлечение денег физических, юридических лиц и (или) лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), без получения разрешения на привлечение денег дольщиков или гарантии Единого оператора жилищного строительства".
А также часть 2-2 – относительно "производства, распространения и (или) размещения рекламы строящихся многоквартирных жилых домов и (или) комплексов индивидуальных жилых домов", направленной на такое – без разрешения – привлечение средств дольщиков.
И если за остальные нарушения в сфере жилищного строительства с долевым участием штраф остался прежний – в размере 300 МРП, то за неправильное привлечение денег он кратно вырос и составит в зависимости от субъекта:
- для малого бизнеса – 750 МРП,
- для среднего предпринимательства – 1000 МРП,
- для крупного бизнеса – 2000 МРП.
Градация предусмотрена и для нарушителей по "рекламной" части 2-2 статьи 320 КОАП: соответственно – 500, 750 и 1000 МРП.
Что касается случаев, когда строящиеся ЖК без соблюдения правил рекламируют физлица, например, блогеры, штраф составит 200 МРП.