#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
512.16
594.72
6.57
Право

За незаконное привлечение денег дольщиков и рекламу ЖК штрафы кратно возросли с 18 января

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 14:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За нарушения правил о долевом участии в жилищном строительстве "отвечает" 320 статья КОАП, которая в результате недавней жилищной реформы значительно выросла в объеме. Однако санкция оставалась скромной – 300 МРП, причем единой для всех. Как отныне выросли штрафы, рассказывает Zakon.kz.

Вместо "универсального" штрафа в размере 300 МРП, который недобросовестные застройщики до сих пор уплачивали за любое нарушение правил о долевом участии в жилищном строительстве (согласно частям 1 и 2 статьи 320 КОАП), те отныне будут платить штраф в размере 2 тысяч МРП. Правда, в определенных случаях.

Но прежде чем переходить к подробностям, считаем уместной небольшую преамбулу.

В 2025 году в Казахстане прошла очередная жилищная реформа. Были приняты поправки в жилищное законодательство, в частности, в законы "О долевом участии в жилищном строительстве" и "О жилищных отношениях".

Надо ли объяснять, что порядок обеспечивается не только четкими установлениями. Никакие нормы не будут "работать", если нет наказания за их неисполнение. Поэтому параллельно с поправками в жилищное законодательство последовали изменения и дополнения в КОАП по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. А именно – в упомянутую статью 320 КОАП, добавив новые части (7,8,9,10) и отредактировав существующие.

Весь корпус изменений был введен в действие 15 сентября 2025 года. О реформе Zakon.kz не раз публиковал статьи, в том числе – и о новых штрафах.

Масштабное начинание. Но с одной существенной оговоркой. Ужесточив наказание для управдомов, не позаботились об аналогичной мере для застройщиков. Точнее, позаботились, и новые строгие меры с многократно выросшими штрафами даже были анонсированы, однако в окончательный свод они почему-то не попали...

Они вступили в силу только 18 января 2026 года, когда введен в действие следующий по счету Закон РК № 232-VIII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях", в корпусе которого эти новые санкции для застройщиков в конечном счете и оказались.

Итак, в не раз уже упомянутой статье 320 КОАП появились новые части. А именно часть 2-1:

"Привлечение денег физических, юридических лиц и (или) лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), без получения разрешения на привлечение денег дольщиков или гарантии Единого оператора жилищного строительства".

А также часть 2-2 – относительно "производства, распространения и (или) размещения рекламы строящихся многоквартирных жилых домов и (или) комплексов индивидуальных жилых домов", направленной на такое – без разрешения – привлечение средств дольщиков.

И если за остальные нарушения в сфере жилищного строительства с долевым участием штраф остался прежний – в размере 300 МРП, то за неправильное привлечение денег он кратно вырос и составит в зависимости от субъекта:

  • для малого бизнеса – 750 МРП,
  • для среднего предпринимательства – 1000 МРП,
  • для крупного бизнеса – 2000 МРП.

Градация предусмотрена и для нарушителей по "рекламной" части 2-2 статьи 320 КОАП: соответственно – 500, 750 и 1000 МРП.

Что касается случаев, когда строящиеся ЖК без соблюдения правил рекламируют физлица, например, блогеры, штраф составит 200 МРП.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
Читайте также
В Астане более 600 тыс. тенге заплатит компания за привлечение денег дольщиков
18:33, 16 февраля 2023
В Астане более 600 тыс. тенге заплатит компания за привлечение денег дольщиков
Как вырастут штрафы за нарушения КОАП в новом 2026 году
17:23, 20 декабря 2025
Как вырастут штрафы за нарушения КОАП в новом 2026 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: