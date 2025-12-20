Как вырастут штрафы за нарушения КОАП в новом 2026 году

С 1 января 2026 года размеры штрафов в Казахстане увеличатся. И не только из-за роста МРП на 10% – с 3932 до 4325 тенге в новом году. В уходящем году были приняты поправки во многие статьи КОАП с ужесточением санкции. Zakon.kz пересчитал размеры штрафов по самым "популярным" нарушениям.

Итак, сравниваем размеры штрафов с январем 2025 года: как они выросли за год? Начнем, пожалуй, с самых свежих изменений. В связи с принятием закона "Об искусственном интеллекте" поправками в КОАП вносится новая статья 641-1 "Нарушение законодательства РК в сфере искусственного интеллекта".

Любой контент, созданный с участием ИИ, надо будет маркировать.

"Пользователи должны быть проинформированы о том, что товары, работы и услуги произведены или оказываются с использованием систем искусственного интеллекта. Распространение синтетических результатов деятельности систем искусственного интеллекта допускается только при условии их маркировки в машиночитаемой форме и сопровождения визуальной либо иной формой предупреждения".

Раньше распространять дипфейки могли совершенно безнаказанно. С 18 января 2026 года, когда вступает в силу пакет НПА об ИИ, это грозит штрафом от 64 875 тенге (15 МРП) на физлиц до 432 500 на крупный бизнес.

Далее обращаем внимание на те статьи КОАП, взыскания по которым изменились в связи с Законом РК № 155-VIII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях".

Новая часть 2-1 статьи 344 КОАП призвана усилить ответственность за нарушение экологических требований по управлению отходами. В январе 2025 года за выброс отходов вне специально установленных мест на физических лиц был предусмотрен штраф в размере 50 МРП – 196 600 тенге. В 2026 году за образование стихийных свалок с использованием транспортных средств для их доставки штраф достигнет 432 500 (100 МРП).

Увеличены и штрафы за нарушение требований пожарной безопасности (статья 410 КОАП) субъектами среднего и крупного предпринимательства – соответственно в размере с 25 до 50 МРП и с 50 до 150 МРП, с 98 300 до 216 250 тенге, с 196 600 до 648 750 тенге.

Насчет охраны труда. Год назад отсутствие службы или хотя бы специалиста в области безопасности и охраны труда (статья 93 КОАП) или нарушение работодателем требований по проведению обязательных и периодических медицинских осмотров влекло лишь предупреждение.

С 1.01.2026 – штраф на должностных лиц, малый бизнес и некоммерческие организации в размере 86 500 тенге (20 МРП). В максимуме же штраф по этой статье достигает 1 038 000 тенге.

Штрафы за нарушение ПДД

Теперь о штрафах, с которыми казахстанцы сталкиваются, пожалуй, чаще всего, – за нарушение правил дорожного движения.

За пользование водителем телефоном во время движения (статья 591 КОАП), за езду без ремня безопасности (статья 593), парковку в неположенном месте (статья 597), а также за управление автомобилем без документов (часть 1 статьи 612 КОАП) год назад надо было заплатить 19 660 тенге (5 МРП). По-новому – 21 625 тенге.

Кстати, насчет парковки есть приятное исключение. В январе 2025 года за неуплату платной парковки (часть 4-1 статьи 597 КОАП) штраф составлял 11 796 тенге (3 МРП), в январе 2026 года будет 4325 тенге (1 МРП). Но это именно исключение.

За превышение скорости (статья 592 КОАП) штраф поднимется не только из-за роста МРП (минимальный – с 19 660 тенге до 21 625), но также из-за упомянутых поправок. Так, за превышение скорости на 60 и выше км/ч от разрешенной вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП. Т.е было – 117 960, стало – 173 000 тенге.

43 250 (вместо прежних 39 320) тенге водителю придется отдать, если он не пропустил пешехода (статья 600 КОАП). 216 250 (а не 196 600) тенге – за управление автомобилем при лишении прав (часть 3 статьи 612) и за оставление водителем места ДТП (часть 2 статьи 611 КОАП).

Для пешеходов, пассажиров и иных участников дорожного движения штрафы вообще поменьше. За переход дороги в неположенном месте или на красный свет (статья 615 КОАП), а равно за неуплату за проезд в общественном транспорте (статья 622) – штраф 2 МРП, 8650 (вместо 7864) тенге.

Штрафы за "хулиганское поведение"

Другая распространенная категория правонарушений – это мелкое хулиганство и тому подобное, юридически квалифицируемое иначе, но в житейском смысле также называемое хулиганским поведение.

Под понятием "мелкое хулиганство" (статья 434 КОАП) объединены много разных проступков: и нецензурная брань в общественных местах, и оскорбительное приставание к людям, и вообще нарушение общественного порядка и спокойствия граждан. За все эти действия (согласно части 1 статьи 434 КОАП) следует взыскание: административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток или штраф в размере 20 МРП – 86 500 (78 640 – в 2025 году) тенге.

Однако мелким хулиганством также является и "осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах (часть 4 статьи 434 КОАП). Поправками, которые введены в действие 5 сентября 2024 года, санкция за такого рода мелкое хулиганство, которое наносит материальный урон имуществу, увеличена до 50 МРП, что в 2026 году составит 216 250 тенге.

Или загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах. А хотя бы и плевок на тротуар (тоже ведь грязь, неизвестно, какие бациллы содержащая). Но юридически для таких правонарушений "выделили" отдельную статью (434-2 КОАП). За неуместно выброшенный окурок и прочий мусор в 2026 году полагается штраф 10 МРП, или 43 250 тенге.

За приставание в общественных местах с целью продажи вещей, гадания, попрошайничества, занятия проституцией – 5 МРП, 21 625 тенге (статья 449 КОАП). Как и за нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будни и с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни (статья 437 КОАП). А также за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440 КОАП).

А за применение пиротехнических изделий в населенных пунктах – что особенно актуально накануне Нового года – 20 МРП, или 86 500 тенге (статья 436 КОАП). С конфискацией этой самой пиротехники.

Нецензурная брань как угроза насилия

В завершение еще один интересный момент. Нецензурная брань – это, как уже говорилось, мелкое хулиганство. Наказывается штрафом в размере 20 МРП согласно части 1 статьи 434 КОАП. Однако нецензурная брань в адрес учителя или в отношении медицинских и фармацевтических работников (при исполнении) – это уже совсем другая квалификация.

В последнем случае нецензурная брань в 2026 году обойдется грубияну в 30 МРП (часть 2 статьи 80-1 КОАП), что составляет 129 750 тенге. В 2025 году это "стоило" 117 960 тенге. Однако сейчас в Мажилисе рассматривают законопроект, включающий новую статью 380-3 УК, предполагающий куда более серьезное наказание для угрозы насилия в отношении медиков. Например, штраф от 500 до 1000 МРП, т.е. до 4 325 000 тенге.

А ведь нецензурная брать по своей семантике зачастую как раз и представляет собой угрозу насилия (как правило, сексуального)... Так что будем следить, не вырастут ли штрафы за предстоящий год еще больше.