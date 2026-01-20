Вправе ли родные хранить урны с прахом после кремации не на кладбище, а на своем земельном участке

Если позволяет религия, с 24 января 2026 года у казахстанцев появится альтернативный способ погребения своих умерших близких – кремация. До сих пор законодательство такой возможности не давало – лишь похороны тела в землю. Новый порядок вызывает вопросы, на которые отвечает Zakon.kz.

Закона о погребении в Казахстане, как известно, нет. Есть пункт 3 статьи 109 Земельного кодекса:

"Из земель общего пользования, занятых и предназначенных под кладбища, на каждого умершего жителя поселения или лицо без определенного места жительства, умершее в данном поселении, для захоронения бесплатно выделяется земельный участок не менее шести квадратных метров".

Вот и все, что сказано в законах. Остальные детали регламентируются почему-то лишь санитарными и типовыми правилами – весьма краткими. Хотя, например, в других близких юрисдикциях такие законы "О погребении и похоронном деле" есть: в России, Кыргызстане, Узбекистане, Беларуси.

Возможно, поэтому – из-за немногословности норм – и возникают вопросы. Вот сразу с них и начнем.

Итак, в РК есть два свода правил, регламентирующие порядок погребения. Это, во-первых, "Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения". А во-вторых, "Типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами". В них, соответственно, приказом министра здравоохранения от 21.04.2025 и приказом и.о. министра нацэкономики от 09.01.2026 были внесены изменения, которыми подробно определяют новый для РК способ погребения – кремацию, предание огню. Впрочем, насчет "подробно" – это и есть названная проблема.

Итак, как следует из обоих сводов, санитарных требований и типовых правил, погребение – это обрядовые действия:

или "по захоронению тела (останков) умершего в землю (могилу, склеп)";

или по "преданию огню (кремации) с захоронением урны с прахом (пеплом) в могилу, склеп".

Санитарно-эпидемиологические требования к кремации, крематориям и сотрудникам, которые будут кремацию проводить, сейчас обсуждать не будем. Там (в главе 4 санитарных требований) все достаточно прописано, да и людей больше интересует, что дальше.

Прах помещается в погребальную урну, а затем урна по воле умершего или близких может быть размещена как в специальном хранилище – колумбарии с ячейками, так и в индивидуальной могиле.

"Захоронение останков после кремации (праха) в урнах проводится в колумбариях или в могилах". Пункт 7 Типовых правил погребения и организации дела по уходу за могилами

Колумбарии так же, как и могилы, "размещаются на землях общего пользования, занятых и предназначенных под кладбища". Они могут располагаться внутри зданий на кладбище или под открытым небом (стены скорби).

Но есть не вполне ясный момент. В том же пункте 7 правил сказано, что:

"Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки, учреждений социального обеспечения населения".

Значит ли это, что родственники после кремации могут увезти погребальную урну за пределы кладбища, например, в свой дом? Точнее, расположить на обособленном участке принадлежащей им земли, соблюдая, разумеется, вышеперечисленные ограничения.

Почему нет, ведь это "допускается"? Но почему тогда это не прописано более четко? В частности, что представляет собой обособленный участок земли?

Ответ уже был дан в начале статьи. Чтобы предусмотреть многочисленные нюансы, необходим полновесный закон, всесторонне юридически осмысливший эту сферу жизни и смерти, а не куцые правила.

Среди таких нюансов есть и следующий. В отличие от традиционных похорон, когда предполагается, что бренное тело обрело в могиле на данном участке вечный покой, погребальная урна – объект по определению мобильный. Ее, например, можно перевезти при смене места жительства.

Отвлечемся. Кремация как способ погребения известен издавна. Предание тела умершего огню даже входит в качестве церемониального обряда в некоторые религиозные традиции. Однако кремация в современном мире широко используется по другим, сугубо прагматическим причинам. Нехватка земли и миграция – важнейшие из них.

Люди меняют не только города, но, бывает, и страны, и континенты. Опять же, если позволяет религия, они не прочь взять с собой в переезд и символы памяти об ушедших из жизни дорогих им людях.

Типовые правила погребения в новой редакции не требуют для этого даже разрешения от администрации кладбища или колумбария. Надо лишь уведомить ее и в присутствии уполномоченного лица забрать погребальную урну (пункт 14).

Но забрать – это одно дело. А каков статус объекта? Его необходимо определить, в частности, хотя бы для перевозки в транспорте или пересечения границы. Бренным останкам, которые лежат под землей, юридический статус уже не нужен, а тут, как ни крути, вещь, имущество. Или что?

Повторим еще раз: разложить по полочкам многочисленные нюансы сможет лишь полноценный закон.

В чем прямо сейчас (новые правила вступают в силу с 24 января 2026 года) кремация способна решить некоторые существующие проблемы – это создание что-то наподобие семейных склепов. Родственники хотят (в будущем) "лежать вместе". Но подзахоронение затруднено из-за небольших участков под могилы.

Хотя 6 квадратных метров – это гарантированный минимум; можно "договориться" и о большей площади. И все равно места мало. Тогда как погребальная урна не может, согласно правилам (пункт 16), превышать размеры 400*400*300 миллиметров.

Считайте.

Впрочем, все это имеет значение лишь для тех, кто не является последователем, например, ислама или христианства. И кстати, слова прах и пепел, в типовых правилах погребения употребляющиеся как синонимы, – это совсем не одно и то же. Слово прах – церковнославянское, и поэтому означает (в данном случае) останки человека, преданного земле по общему закону авраамических религий.

Ну а пепел – то, что осталось после сжигания.