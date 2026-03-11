#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Право

Оценка работы госслужащих корпуса "Б" МНВО: внесены изменения

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 12:32 Фото: senate.parlam.kz
Приказом министра науки и высшего образования от 27 февраля 2026 года внесены изменения в Методику оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что оценка деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" проводится для определения эффективности и качества их работы посредством интегрированной цифровой системы "Е-қызмет".

Итоговая оценка формируется автоматически из средней оценки административного государственного служащего корпуса "Б" за отчетные кварталы календарного года в цифровой системе.

Организационное сопровождение оценки обеспечивается службой управления персоналом либо в случае ее отсутствия – структурным подразделением (лицом), на которое возложено исполнение обязанностей службы управления персоналом (кадровой службой), в том числе посредством цифровой системы.

Указывается, что оцениваемый служащий получает результаты своей оценки в цифровой системе, а также в мобильном приложении "Е-қызмет".

Документы, связанные с оценкой, хранятся в службе управления персоналом в течение трех лет со дня завершения оценки, а также в цифровой системе.

Оценивающему лицу оценочный лист направляется службой управления персоналом через цифровую систему.

Предусматривается, что итоговая оценка принимается большинством голосов членов калибровочной сессии и оформляется соответствующим протоколом. Служба управления персоналом обеспечивает размещение протокола в цифровой системе (при наличии технической возможности) в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Капремонт имущества кондоминиума: внесены изменения
14:14, 11 марта 2026
Капремонт имущества кондоминиума: внесены изменения
Обновлена методика оценки деятельности административных госслужащих корпуса "Б" Минэнерго
10:18, 19 декабря 2025
Обновлена методика оценки деятельности административных госслужащих корпуса "Б" Минэнерго
Минтуризма и спорта обновило методику оценки деятельности административных госслужащих
09:30, 10 февраля 2026
Минтуризма и спорта обновило методику оценки деятельности административных госслужащих
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: