Оценка работы госслужащих корпуса "Б" МНВО: внесены изменения

Приказом министра науки и высшего образования от 27 февраля 2026 года внесены изменения в Методику оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что оценка деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" проводится для определения эффективности и качества их работы посредством интегрированной цифровой системы "Е-қызмет".

Итоговая оценка формируется автоматически из средней оценки административного государственного служащего корпуса "Б" за отчетные кварталы календарного года в цифровой системе.

Организационное сопровождение оценки обеспечивается службой управления персоналом либо в случае ее отсутствия – структурным подразделением (лицом), на которое возложено исполнение обязанностей службы управления персоналом (кадровой службой), в том числе посредством цифровой системы.

Указывается, что оцениваемый служащий получает результаты своей оценки в цифровой системе, а также в мобильном приложении "Е-қызмет".

Документы, связанные с оценкой, хранятся в службе управления персоналом в течение трех лет со дня завершения оценки, а также в цифровой системе.

Оценивающему лицу оценочный лист направляется службой управления персоналом через цифровую систему.

Предусматривается, что итоговая оценка принимается большинством голосов членов калибровочной сессии и оформляется соответствующим протоколом. Служба управления персоналом обеспечивает размещение протокола в цифровой системе (при наличии технической возможности) в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.