Право

Порядок вынесения исполнительной надписи нотариусом планируют изменить

Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, печать в документ, печать в документы, подписание документа, подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 09:20 Фото: freepik
Министерство юстиции разработало проект поправок в Правила совершения нотариальных действий нотариусами, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает, что при вынесении исполнительной надписи нотариус вправе направить по заявлению взыскателя посредством Единой нотариальной информационной системы в Государственную автоматизированную цифровую систему исполнительного производства для исполнения, либо выдать данную исполнительную надпись взыскателю.

Поправки разработаны для приведения правил в соответствие с действующим законодательством.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 февраля 2026 года.

Напомним, что в статью 97-2 закона "О нотариате" внесены изменения и с начала марта она будет действовать в следующей редакции:

При поступлении уведомления о вручении копии исполнительной надписи должнику и в случае, если в установленный срок от должника не поступит к нотариусу возражение, нотариус выдает взыскателю исполнительную надпись либо по его заявлению направляет ее для исполнения в государственную автоматизированную цифровую систему исполнительного производства.

Следует отметить, что в настоящее время нотариус выдает взыскателю исполнительную надпись либо по его заявлению направляет ее для исполнения в соответствующий орган юстиции либо в Региональную палату частных судебных исполнителей по территориальности или частному судебному исполнителю, выбранному взыскателем.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
