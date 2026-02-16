#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Право

Скорректирован порядок выдачи нотариусами исполнительной надписи

Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, печать в документ, печать в документы, подписание документа, подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 12:42 Фото: freepik
Министр юстиции РК приказом от 9 февраля 2026 года внес изменения в Правила совершения нотариальных действий нотариусами, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 6 марта 2026 года вводится следующая норма:

По истечении 10 рабочих дней со дня вручения копии исполнительной надписи, согласно почтовому уведомлению либо фиксации доставки при использовании иных средств связи и при отсутствии со стороны должника письменного заявления о возражениях на предъявленные требования, нотариус выдает исполнительную надпись взыскателю для предъявления ее в соответствующую региональную палату частных судебных исполнителей по территориальности согласно требованиям Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", либо по его заявлению направляет ее для исполнения в электронном виде, удостоверенную электронной цифровой подписью, посредством ЕНИС в государственную автоматизированную цифровую систему исполнительного производства.

Приказ вводится в действие с 24 февраля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского сумоиста Ерсина Балтагулa с успехами в Японии
13:04, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского сумоиста Ерсина Балтагулa с успехами в Японии
Изменился порядок совершения исполнительной надписи нотариусом
11:21, 05 июня 2023
Изменился порядок совершения исполнительной надписи нотариусом
Порядок вынесения исполнительной надписи нотариусом планируют изменить
09:20, 21 января 2026
Порядок вынесения исполнительной надписи нотариусом планируют изменить
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теннисист из Казахстана совершил камбэк в битве за основную сетку "Челленджера" в Индии
13:45, Сегодня
Теннисист из Казахстана совершил камбэк в битве за основную сетку "Челленджера" в Индии
Казахстанский теннисист остановился в шаге от основной сетки топ-турнира в Индии
13:33, Сегодня
Казахстанский теннисист остановился в шаге от основной сетки топ-турнира в Индии
Казахстанские пловцы завоевали шесть медалей на Кубке мира
13:24, Сегодня
Казахстанские пловцы завоевали шесть медалей на Кубке мира
"Ордабасы" готовится к передаче в руки казахстанского олигарха
13:00, Сегодня
"Ордабасы" готовится к передаче в руки казахстанского олигарха
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: