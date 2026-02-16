Скорректирован порядок выдачи нотариусами исполнительной надписи

В частности, с 6 марта 2026 года вводится следующая норма:

По истечении 10 рабочих дней со дня вручения копии исполнительной надписи, согласно почтовому уведомлению либо фиксации доставки при использовании иных средств связи и при отсутствии со стороны должника письменного заявления о возражениях на предъявленные требования, нотариус выдает исполнительную надпись взыскателю для предъявления ее в соответствующую региональную палату частных судебных исполнителей по территориальности согласно требованиям Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", либо по его заявлению направляет ее для исполнения в электронном виде, удостоверенную электронной цифровой подписью, посредством ЕНИС в государственную автоматизированную цифровую систему исполнительного производства.