Право

Установлена стоимость обслуживания национальной платформы искусственного интеллекта

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 09:26 Фото: freepik
Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 8 января 2026 года утверждены в новой редакции цены на услуги, реализуемые АО "Национальные информационные технологии", сообщает Zakon.kz.

Так, цены на услуги по предоставлению информационно-коммуникационной платформы по сопровождению информационной системы "Социальный кошелек" составили:

  • Расходы на услуги сервиса выдачи 1 рецепта – 21,60 тенге за единицу.
  • Расходы на услуги сервиса горячего питания 1 школьника – 153,14 тенге за единицу.
  • Услуга обеспечения функционирования национальной платформы искусственного интеллекта, сопровождения и системно-технического обслуживания национальной платформы искусственного интеллекта – 117 979 930 тенге (в месяц) за каждую платформу.

Услуги по предоставлению информационно-коммуникационных услуг "Облачный документооборот":

  • Стоимость за одного пользователя – 2637 тенге в месяц за единицу.

Приказ вводится в действие с 31 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
