Установлены цены на услуги национального суперкомпьютерного центра по проектам ИИ

Приказом заместителя премьер-министра – министра ИИ и цифрового развития утверждены цены на услуги по предоставлению инфраструктурных и цифровых ресурсов Национального суперкомпьютерного центра alem.cloud для реализации проектов в области искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Установлены следующие цены на услуги по предоставлению инфраструктурных и цифровых ресурсов Национального суперкомпьютерного центра alem.cloud для реализации проектов в области искусственного интеллекта, реализуемые АО "Национальные информационные технологии". Услуги по предоставлению информационно-коммуникационной инфраструктуры, выполняемые в рамках функций оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства": GPU H200 – 1 666 637 тенге в месяц (без НДС);

в месяц (без НДС); GPU H200 – 53 762 тенге в сутки;

в сутки; аренда дискового пространства SSD – 49 тенге в месяц. Приказ вводится в действие с 18 января 2026 года.

