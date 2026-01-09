#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Право

Установлены цены на услуги национального суперкомпьютерного центра по проектам ИИ

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 11:30 Фото: pixabay
Приказом заместителя премьер-министра – министра ИИ и цифрового развития утверждены цены на услуги по предоставлению инфраструктурных и цифровых ресурсов Национального суперкомпьютерного центра alem.cloud для реализации проектов в области искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Установлены следующие цены на услуги по предоставлению инфраструктурных и цифровых ресурсов Национального суперкомпьютерного центра alem.cloud для реализации проектов в области искусственного интеллекта, реализуемые АО "Национальные информационные технологии".

Услуги по предоставлению информационно-коммуникационной инфраструктуры, выполняемые в рамках функций оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства":

  • GPU H200 – 1 666 637 тенге в месяц (без НДС);
  • GPU H200 – 53 762 тенге в сутки;
  • аренда дискового пространства SSD – 49 тенге в месяц.

Приказ вводится в действие с 18 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Чем будет заниматься Комитет телекоммуникаций: утверждено положение
15:11, 29 октября 2025
Чем будет заниматься Комитет телекоммуникаций: утверждено положение
Круглосуточное наблюдение: в Казахстане появится национальная система видеомониторинга с ИИ
12:37, 20 октября 2025
Круглосуточное наблюдение: в Казахстане появится национальная система видеомониторинга с ИИ
Установлена стоимость оплаты за регистрацию расторжения брака в ряде случаев
10:19, 26 ноября 2025
Установлена стоимость оплаты за регистрацию расторжения брака в ряде случаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: