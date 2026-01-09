Установлены цены на услуги национального суперкомпьютерного центра по проектам ИИ
Фото: pixabay
Приказом заместителя премьер-министра – министра ИИ и цифрового развития утверждены цены на услуги по предоставлению инфраструктурных и цифровых ресурсов Национального суперкомпьютерного центра alem.cloud для реализации проектов в области искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.
Установлены следующие цены на услуги по предоставлению инфраструктурных и цифровых ресурсов Национального суперкомпьютерного центра alem.cloud для реализации проектов в области искусственного интеллекта, реализуемые АО "Национальные информационные технологии".
Услуги по предоставлению информационно-коммуникационной инфраструктуры, выполняемые в рамках функций оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства":
- GPU H200 – 1 666 637 тенге в месяц (без НДС);
- GPU H200 – 53 762 тенге в сутки;
- аренда дискового пространства SSD – 49 тенге в месяц.
Приказ вводится в действие с 18 января 2026 года.
