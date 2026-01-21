#Казахстан в сравнении
Право

В Казахстане планируют ввести 5-летний срок лицензирования медицинской деятельности

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 12:37 Фото: freepik
Министерство здравоохранения рассматривает поэтапное введение пятилетнего срока лицензирования медицинской деятельности с целью усиления государственного контроля за деятельностью медицинских организаций и повышения качества медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

В Минздраве сообщили, что в рамках утвержденного Плана мероприятий на 2026 год планируется введение пятилетнего срока действия лицензии на медицинскую деятельность взамен бессрочного с обязательной переоценкой соответствия установленным стандартам.

Эта мера направлена на регулярную оценку кадрового потенциала, материально-технической базы и качества оказываемых услуг.

"Одновременно с января 2026 года исключается запрет на проведение проверок субъектов малого предпринимательства в сфере здравоохранения в первые три года после их государственной регистрации. Данная мера позволит выровнять условия надзора и предотвратить накопление системных нарушений на ранних этапах работы медицинских организаций", – отметили в министерстве.

Кроме того, отмечается, что в рамках исполнения поручения президента министерство совместно с Агентством по финансовому мониторингу и другими уполномоченными органами проводит комплексную ревизию деятельности частных медицинских организаций, оказывающих услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, с оценкой целевого использования бюджетных средств.

На сегодня в РК зарегистрировано 22 905 субъектов здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, из них 8803 государственных медорганизаций, 14 102 частных субъекта здравоохранения.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
