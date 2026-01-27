Реформу автошкол планируют в Казахстане: требования к подготовке водителей станут строже

В РК собираются упорядочить деятельность автошкол. Предлагается изменить действующий уведомительный порядок при открытии автошкол на разрешительный, усилить контроль за организациями, занимающимися подготовкой водителей. О поправках, которые сейчас рассматривают в Мажилисе, пишет Zakon.kz.

Авторы законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей" объясняют необходимость поправок (в сравнительной таблице к ним) следующими причинами:

сейчас деятельность автошкол не регулируется;

количество организаций, оказывающих услуги по обучению вождению, растет в ущерб качеству;

оборудование автошкол не соответствует требованиям учебного процесса;

после введения обязательного обучения водителей риски по увеличению сегмента недобросовестных учебных организаций возрастают.

В связи с чем и предлагается ввести т.н. гибридное регулирование учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств. Почему гибридное? Потому что оно совмещает элементы государственного контроля (через реестр) и саморегулирования (через профессиональные объединения).

Итак, разбираемся, что собираются сделать. Во-первых, о реестре. Сейчас действует уведомительный порядок при открытии автошколы (пункт 43-1 Приложения 3 к Закону РК "О разрешениях и уведомлениях). Юридические лица или индивидуальные предприниматели, вознамерившиеся обучать водителей ТС, просто подают уведомление в уполномоченный орган (МВД) о начале деятельности. Разумеется, в пакете с необходимыми документами, который содержит:

заявление;

правоустанавливающие документы на имущество, которое используется в качестве учебно-материальной базы: копии на недвижимость, оригиналы – на иное имущество;

списки преподавателей и мастеров обучения с номерами квалификационных свидетельств;

программы подготовки.

Пакет прилагаемых документов (пункт 2 статьи 77 Закона РК "О дорожном движении") оставляют прежним. Но сам порядок планируют изменить на разрешительный. В Приложение 2 к Закону РК "О разрешениях и уведомлениях", а именно, в Перечне разрешений второй категории (класс 1) появится новый пункт: "Включение в реестр учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств".

Т.е. уполномоченный орган не просто будет ставить на учет новую автошколу, а прежде рассматривать (в течение 10 дней) заявление с прилагаемыми документами -– и уже по результатам рассмотрения либо включить заявителя в Реестр учебных организаций по подготовке водителей ТС, либо отказать (новая редакция пункта 3 статьи 77 Закона РК "О дорожном движении"). Разумеется, обоснованно.

Какие же могут быть основания? А вот здесь подключается другая часть гибридного контроля – самоуправление. Планируется создать организационную пирамиду профессиональных объединений автошкол: по одной в каждой области, городе республиканского значения и столице, а над ними – республиканскую ассоциацию.

Как они будут функционировать, подробно рассказывается в новых предлагаемых статьях от 79-1 до 79-8 – и это вместо одной ныне существующей статьи 79 Закона РК "О дорожном движении", которая также кардинально обновляется.

Если коротко, профессиональные объединения автошкол получат совершенно другой уровень полномочий. Они будут не только вправе, но даже обязаны осуществлять контроль и внеплановые проверки автошкол, устанавливать стандарты подготовки водителей и аттестации преподавателей, и т.п. Приведем для примера текст предлагаемой статьи 79-3 Закона, посвященной т.н. "рабочим группам профессионального объединения по подготовке водителей транспортных средств". Помимо всего прочего они полномочны:

на основании информации уполномоченного органа в соответствии с системой оценки и управления рисками осуществлять внеплановые проверки деятельности учебных организаций по подготовке водителей ТС;

деятельности учебных организаций по подготовке водителей ТС; вносить в уполномоченный орган информацию о необходимости исключения учебных организаций из реестра учебных организаций по подготовке водителей ТС;

учебных организаций из реестра учебных организаций по подготовке водителей ТС; осуществлять проверку информации физических и юридических лиц, а также уполномоченных органов в отношении учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств;

информации физических и юридических лиц, а также уполномоченных органов в отношении учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств; образовывать состав квалификационной комиссии по аттестации кандидатов в преподаватели, мастеров производственного обучения и мастеров обучения вождению во время образовательного процесса;

в преподаватели, мастеров производственного обучения и мастеров обучения вождению во время образовательного процесса; осуществлять выдачу квалификационных свидетельств "преподаватель", "мастер производственного обучения", "мастер обучения вождению во время образовательного процесса";

"преподаватель", "мастер производственного обучения", "мастер обучения вождению во время образовательного процесса"; организовывать проведение курсов по повышению квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения и мастеров обучения вождению во время образовательного процесса;

преподавателей, мастеров производственного обучения и мастеров обучения вождению во время образовательного процесса; осуществлять выдачу сертификатов о прохождении курсов в порядке, установленном республиканской ассоциацией профессиональных объединений;

о прохождении курсов в порядке, установленном республиканской ассоциацией профессиональных объединений; составлять рейтинг учебных организаций по подготовке водителей ТС, входящих в профессиональное объединение по подготовке водителей ТС.

Как видим, профессиональные объединения автошкол будут уведомлять МВД о разного рода нарушениях и несоответствиях, а уже полиция на основании этой информации – исключать провинившиеся автошколы из реестра и, соответственно, закрывать их.

Понятно, что рабочие группы профессиональных объединений могут состоять лишь из самих представителей автошкол (в составе – не менее пяти человек). Поэтому в случае, если проверяют организацию, представитель которой входит в рабочую группу, его заменяют. Чтобы не было "конфликта интересов".

Ранее Zakon.kz публиковал статьи, что упомянутый законопроект содержит и другие важные поправки: запрет на передвижение электросамокатов по тротуарам и планы по установке систем фотовидеорегистрации нарушений ПДД на машины скорой помощи и общественный транспорт.