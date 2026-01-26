В Казахстане установят требования к работе саморегулирующих микрофинансовых и коллекторских организаций
Проект определяет требования к составлению бюджета саморегулируемой организацией в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организацией в сфере коллекторской деятельности, сведения о руководящих работниках саморегулируемой организации и порядок передачи саморегулируемой организацией, исключенной из реестра саморегулируемых организаций, документов и сведений, образовавшихся в ходе ее деятельности, а также касающихся деятельности ее членов (участников), другой саморегулируемой организации, или уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Как пояснили в агентстве, проект направлен на:
- установление требований к содержанию бюджета саморегулируемой организации, обеспечение способности саморегулируемых организаций исполнять функции саморегулирования;
- установление единых требований к представлению саморегулируемыми организациями сведений о руководящих работниках в уполномоченный орган;
- создание условий для непрерывного осуществления функций саморегулирования в сфере микрофинансовой и коллекторской деятельности в случае исключения саморегулируемой организации из реестра.
Как ожидается, правила будут утверждены в марте 2026 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 февраля.