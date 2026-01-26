В Казахстане установят требования к работе саморегулирующих микрофинансовых и коллекторских организаций

Подготовлен проект постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка "Об утверждении Правил осуществления деятельности саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности", сообщает Zakon.kz

Проект определяет требования к составлению бюджета саморегулируемой организацией в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организацией в сфере коллекторской деятельности, сведения о руководящих работниках саморегулируемой организации и порядок передачи саморегулируемой организацией, исключенной из реестра саморегулируемых организаций, документов и сведений, образовавшихся в ходе ее деятельности, а также касающихся деятельности ее членов (участников), другой саморегулируемой организации, или уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Как пояснили в агентстве, проект направлен на:

установление требований к содержанию бюджета саморегулируемой организации, обеспечение способности саморегулируемых организаций исполнять функции саморегулирования;

установление единых требований к представлению саморегулируемыми организациями сведений о руководящих работниках в уполномоченный орган;

создание условий для непрерывного осуществления функций саморегулирования в сфере микрофинансовой и коллекторской деятельности в случае исключения саморегулируемой организации из реестра.

Как ожидается, правила будут утверждены в марте 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 февраля.