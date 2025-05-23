Ответственность микрофинансовых организаций ужесточают в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка принят ряд мер для усиления административной ответственности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, сообщает Zakon.kz.
Соответствующие изменения внесены в Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" (КоАП), принятый 10 января текущего года:
- за недостоверное указание размера годовой эффективной ставки вознаграждения при распространении и размещении рекламы, содержащей информацию о величинах вознаграждения по микрокредиту, к микрофинансовой организации будет применен административный штраф в размере 50 МРП;
- за отсутствие уведомления либо несвоевременное оповещение Агентства о регистрации в качестве микрофинансовой организации, кредитного товарищества или ломбарда установлен штраф в размере от 20 до 40 МРП.
Ранее сообщалось, что за период с января по апрель этого года общий портфель микрокредитов МФО вырос на 6,34%, или почти на 100 млрд тенге, и достиг 1,64 трлн тенге к 1 апреля 2025 года согласно статистике Национального банка РК.
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