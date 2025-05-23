Ответственность микрофинансовых организаций ужесточают в Казахстане

Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка принят ряд мер для усиления административной ответственности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие изменения внесены в Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" (КоАП), принятый 10 января текущего года:

за недостоверное указание размера годовой эффективной ставки вознаграждения при распространении и размещении рекламы, содержащей информацию о величинах вознаграждения по микрокредиту, к микрофинансовой организации будет применен административный штраф в размере 50 МРП; за отсутствие уведомления либо несвоевременное оповещение Агентства о регистрации в качестве микрофинансовой организации, кредитного товарищества или ломбарда установлен штраф в размере от 20 до 40 МРП.

Ранее сообщалось, что за период с января по апрель этого года общий портфель микрокредитов МФО вырос на 6,34%, или почти на 100 млрд тенге, и достиг 1,64 трлн тенге к 1 апреля 2025 года согласно статистике Национального банка РК.