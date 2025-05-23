#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
507.07
572.53
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
507.07
572.53
6.37
Право

Ответственность микрофинансовых организаций ужесточают в Казахстане

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 18:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка принят ряд мер для усиления административной ответственности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие изменения внесены в Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" (КоАП), принятый 10 января текущего года:

  • за недостоверное указание размера годовой эффективной ставки вознаграждения при распространении и размещении рекламы, содержащей информацию о величинах вознаграждения по микрокредиту, к микрофинансовой организации будет применен административный штраф в размере 50 МРП;
  • за отсутствие уведомления либо несвоевременное оповещение Агентства о регистрации в качестве микрофинансовой организации, кредитного товарищества или ломбарда установлен штраф в размере от 20 до 40 МРП.

Ранее сообщалось, что за период с января по апрель этого года общий портфель микрокредитов МФО вырос на 6,34%, или почти на 100 млрд тенге, и достиг 1,64 трлн тенге к 1 апреля 2025 года согласно статистике Национального банка РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Право
16:52, Сегодня
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
В Антикоррупционной службе появится новое управление
Право
15:59, Сегодня
В Антикоррупционной службе появится новое управление
Какие разрешительные документы нужны для работы станций техосмотра
Право
15:25, Сегодня
Какие разрешительные документы нужны для работы станций техосмотра
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: