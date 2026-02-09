#Казахстан в сравнении
Право

Алматинская молодежь поддержала проект новой Конституции

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 18:24 Фото: акимат Алматы
В комьюнити-центре Ауэзовского района Алматы прошел интеллектуальный Meet-up, посвященный обсуждению проекта новой Конституции Республики Казахстан.

Встреча объединила депутатов Мажилиса, членов Комиссии по конституционной реформе, экспертов и молодых активистов города и прошла в интерактивном формате с использованием инструментов искусственного интеллекта.

Фото: акимат Алматы

Мероприятие стало открытой диалоговой площадкой, где молодежь не только задавала вопросы и высказывала собственные мнения, но и сопоставляла их с аналитическими выводами искусственного интеллекта. Особым элементом программы стал конституционный батл среди молодежи Алматы.

Фото: акимат Алматы

В обсуждении приняли участие члены Комиссии по конституционной реформе, депутаты Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, Жанарбек Әшімжан, Үнзила Шапақ, представители молодежных организаций и экспертного сообщества, руководители комьюнити-центров, общественных объединений и медиа. Активная молодежь города поддержала проект новой Конституции, отметив особую значимость нововведений для будущего страны.

Фото: акимат Алматы

Основной целью встречи стало всестороннее обсуждение проекта новой Конституции, повышение гражданской активности молодежи, развитие правовой культуры и формирование навыков критического мышления с применением современных технологий.

Фото: акимат Алматы

Молодой ученый Әкежан Кеңесов подчеркнул значимость нового формата встречи:

"Разъяснительная работа с использованием инструментов искусственного интеллекта позволила молодежи глубже и доступнее понять суть конституционных реформ. Такие площадки повышают правовую грамотность и создают условия для открытого обсуждения актуальных общественных вопросов".

В свою очередь руководитель общественного фонда "Qamqor" Бағдат Анарбаева отметила ценностную основу проекта Конституции:

"В новом проекте четко отражены ориентиры "Справедливого Казахстана" и принцип "Закон и порядок". Закреплен приоритет прав и свобод граждан, что направлено на укрепление законности и повышение доверия общества к государственным институтам".

Руководитель фронт-офиса волонтеров города Алматы Кымбат Нурдаулет обратила внимание на изменения, касающиеся волонтерской деятельности:

"Любые изменения приносят хорошие плоды, если они правильно объясняются и реализуются. В новой Конституции предлагаются усиления в сфере волонтерства и благотворительных фондов, чтобы волонтерская деятельность поощрялась. Сегодня здесь собрались лидеры и руководители молодежных организаций Алматы, и я считаю, что мнение алматинской молодежи имеет вес и обязательно даст результат".

Молодой предприниматель Акарыс Торебеков отметил, что формат мероприятия отражает современные запросы молодежи:

"Искусственный интеллект сегодня занимает отдельное место в жизни молодежи – в учебе, в быту, в повседневных решениях. У нас есть вопрос участника, мнение участника и мнение искусственного интеллекта. Интересно увидеть, что скажет молодежь, что скажет ИИ и какое итоговое решение примут гости мероприятия. Через призму молодежного взгляда формируется обобщенное мнение – и это ценно".

Депутат Мажилиса Айдос Сарым принял участие в конституционном батле и высоко оценил формат встречи:

"Это очень хороший, молодежный и современный формат. Для меня самого это было интересно. На сегодня более четырех тысяч предложений поступило от граждан по проекту новой Конституции. Они размещаются в сравнительных таблицах Конституционного суда, и фактически люди становятся соавторами этих изменений".

По итогам мероприятия члены Комиссии по конституционной реформе высоко оценили активность молодежи Алматы, которая высказалась в поддержку нового Основного закона страны. Было подчеркнуто, что участники продемонстрировали глубокое понимание сути конституционных инициатив, а подобные интеллектуальные и открытые форматы способствуют формированию гражданской ответственности и поддержке правовых реформ в стране.

Айсулу Омарова
