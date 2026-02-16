Выдача разрешения иностранцам на ПМЖ и получение статуса кандаса: запущен пилот

Совместным приказом Минтруда, МВД и МИИ и цифрового развития запущен пилотный проект по оказанию государственных услуг "Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан" и "Присвоение или продление статуса кандаса", сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект по оказанию государственных услуг "Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в РК" и "Присвоение или продление статуса кандаса" для иммигрантов, прибывающих в Казахстан с целью постоянного проживания посредством проведения тестирования, анкетирования на платформе migration.enbek.kz Министерства труда и социальной защиты населения РК и собеседования по месту пребывания", – говорится в документе.

Также утверждены:

Правила проведения тестирования, анкетирования и собеседования иммигрантов, прибывающих для постоянного проживания в РК;

Правила присвоения статуса кандаса;

Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на постоянное проживание в РК.

Тестирование

Правила тестирования не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Казахстан с целью осуществления трудовой деятельности, бизнес-иммиграции, инвесторской и туристической деятельности, получения образования, по гуманитарным и политическим мотивам.

Тестирование на знание казахского языка иммигрантов, прибывающих для постоянного проживания в РК, в том числе для присвоения статуса кандаса, проводится через цифровую систему КАЗТЕСТ в онлайн-формате. Продолжительность тестирования – 1 час 10 минут.

Тестирование включает в себя следующие блоки, состоящие из 60 вопросов с одним вариантом правильного ответа:

Аудирование – 20 заданий (20 минут) ;

; Чтение – 40 заданий (50 минут).

Прием заявлений на тестирование КАЗТЕСТ осуществляется через интернет-ресурс app.testcenter.kz РГП "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК (НЦТ).

Ответственность за достоверность и корректность введенных персональных и иных данных несет тестируемое лицо.

Допуск к программе тестирования тестируемого осуществляется на основании поданного заявления. При подаче заявления необходимо прикрепление фотографии для идентификации тестируемого лица.

Иммигранты, прибывающие для постоянного проживания в Казахстан, допускаются к прохождению тестирования КАЗТЕСТ на основании поданного заявления и при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта иностранного гражданина либо иного документа, признаваемого в международной практике).

Оплата услуги за прохождение тестирования КАЗТЕСТ иммигрантами осуществляется исключительно в безналичной форме в онлайн-режиме посредством электронных платежных систем, предусмотренных в системе регистрации на тестирование.

Подтверждением оплаты является электронная квитанция, содержащая сведения о произведенном платеже (номер заказа и т.д.), формируемая после успешного завершения онлайн-оплаты.

Согласно требованиям прокторинга, при прохождении тестирования КАЗТЕСТ запрещается использование учебно-методической литературы, фотоаппарата, любых мобильных средств связи с функциями переноса информации (пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), SmartPhone (Смартфон), ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), использование любых видов радио-электронной связи (Wi-Fi (Вай-фай), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи), смартчасы, наушники проводные и беспроводные и прочее), шпаргалок.

При обнаружении вышеуказанных запрещенных предметов и других нарушениях Правил КАЗТЕСТ иммигрант, прибывающий для постоянного проживания в РК, отстраняется от сдачи тестирования на 30 календарных дней.

Лица с инвалидностью при подаче заявки на прохождение тестирования КАЗТЕСТ прикрепляют апостилированный подтверждающий документ и указывают необходимость использования услуг индивидуального помощника или специалиста жестового языка, им предоставляется дополнительное время – 40 минут.

При прохождении тестирования КАЗТЕСТ лицам с нарушениями слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, а также лицам с ограниченной мобильностью разрешается помощь индивидуального помощника либо специалиста жестового языка.

Результаты тестирования предоставляются в течение трех рабочих дней после даты тестирования и завершения проверки по системе прокторинга.

Для получения сертификата онлайн-диагностического тестирования определенного уровня необходимо набрать процентный пороговый балл по каждому блоку в пределах от 30% до 100% правильных ответов. При этом для получения сертификата онлайн-диагностического тестирования владения казахским языком на уровне А1 (элементарный) по каждому блоку необходимо набрать от 30% до 40% правильного ответа.

Лицам, преодолевшим пороговый балл, по каждому блоку в пределах от 30% до 100% правильных ответов предоставляется сертификат онлайн-диагностического тестирования. Лицам, не преодолевшим пороговые значения, выдается справка онлайн-диагностического тестирования с указанием количества баллов, набранных по каждому блоку.

Минимальный уровень владения казахским языком по итогам тестирования для иммигрантов составляет уровень A1 (элементарный).

В случае получения результата ниже порогового значения уровня A1 предоставляется возможность на повторное прохождение тестирования не более двух раз в течение 30 календарных дней, исчисляемых со дня последнего прохождения тестирования.

Условия прохождения тестирования на знание казахского языка распространяются на иммигрантов, претендующих на получение разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан.

Заявитель, имеющий сертификат о знании казахского языка, подтверждающий успешное прохождение тестирования КАЗТЕСТ, заполняет в онлайн-формате на портале анкету для въезжающих иммигрантов в Казахстан.

Заполнение анкеты осуществляется заявителем индивидуально на казахском либо русском языке по его выбору.

При заполнении анкеты заявитель прикрепляет подтверждающие документы (при наличии) к каждому соответствующему разделу (сведению), указанному в анкете, подтверждает корректность и достоверность внесенных данных и в электронном формате отправляет анкету.

Заявитель обязан указывать достоверные сведения и не допускать умышленного сокрытия необходимой информации и искажения фактов.

По результатам проверки анкете присваивается уникальный регистрационный номер, после которого она направляется на автоматизированную обработку в соответствии с системой критериальной оценки иммиграционного потенциала на портале.

В ходе обработки осуществляется расчет баллов по заявителю и членам его семьи (при их наличии), по итогам которого формируется предварительный результат рассмотрения заявки.

В случае недостижения проходного балла заявителю отображается уведомление об отказе "По результатам оценки проходной балл не достигнут. На данном этапе заявка не направляется на рассмотрение в уполномоченный орган" с указанием возможности и сроков повторной подачи анкеты.

Повторное заполнение анкеты допускается в следующие сроки:

через 1 месяц – первый повтор;

через 3 месяца – второй повтор;

Каждая последующая подача допускается не ранее чем через 6 месяцев с даты предыдущей подачи.

Получение статуса "Кандас"

После прохождения балльной оценки и принятия заявки в работу сведения о заявителе в автоматическом режиме передаются в автоматизированную информационную систему "Қандас" (АИС "Қандас") для проведения проверки на предмет наличия либо отсутствия совершенных правонарушений, возможной принадлежности заявителя и членов его семьи (при их наличии) к террористическим или экстремистским организациям, религиозным деструктивным течениям, наличие которых является основанием для ограничения въезда иммигрантов в РК.

Проверка осуществляется следующими государственными органами в пределах их компетенции посредством доступа к электронной анкете заявителя в АИС "Қандас":

территориальные подразделения органов внутренних дел;

территориальные подразделения органов национальной безопасности.

Территориальные подразделения органов внутренних дел, органов национальной безопасности посредством АИС "Қандас" в течение 20 рабочих дней со дня получения документов проверяют информацию о наличии либо отсутствии сведений о:

совершенных заявителем правонарушений на территории РК;

принадлежности заявителя к террористическим или экстремистским организациям и деструктивным религиозным течениям.

По результатам межведомственной проверки сведения о заявителе в АИС "Қандас" формируется уведомление о возможности либо невозможности допуска заявителя к собеседованию.

Указывается, что статус кандаса присваивается только при обязательном переселении в регионы расселения, определенные правительством РК, на срок пять лет без права продления.

Для подачи заявления на присвоение статуса кандаса этнические казахи и члены их семей (при наличии) допускаются после прохождения критериальной оценки иммиграционного потенциала и получения соответствующего уведомления о ее прохождении, выданного местными исполнительными органами регионов приема кандасов, определенных правительством РК.

Заявление о присвоении статуса кандаса подается через портал миграционных процессов "migration.enbek.kz" посредством объекта информатизации: мобильное приложение, загранучреждение РК, Государственную корпорацию либо веб-портал "электронного правительства" egov.kz, с приложением документов.

Предусматривается, что комиссия в течение трех рабочих дней после дня поступления заявления от услугодателя рассматривает его и выносит рекомендацию об отказе или присвоении заявителю статуса кандаса для расселения в регионы, определенные правительством РК.

Государственная услуга оказывается физическим лицам бесплатно.

В случае подачи электронного запроса на получение услуги по принципу "одного заявления" через портал услугополучателем на портале дополнительно выбираются наименование филиала Государственной корпорации для получения результата государственной услуги по принципу "одного заявления" в бумажной форме.

Срок оказания услуги по принципу "одного заявления" – 30 рабочих дней.

Получение разрешения иностранцам на ПМЖ

Прием и выдача результата государственной услуги осуществляется через филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по месту проживания иммигранта.

Срок оказания государственной услуги с момента сдачи пакета необходимых документов – 45 календарных дней.

Для получения государственной услуги обращаются следующие иностранцы либо лица без гражданства, временно пребывающие в РК:

с визой на постоянное проживание (B8);

инвесторской многократной визой, выданной по ходатайству уполномоченного органа по инвестициям (А5,А6);

визой, выданной согласно перечню востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в РК, утверждаемому уполномоченным органом по вопросам миграции населения (B9, В9-1);

прибывшие из государств, заключивших с РК соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания (данной категории иностранцев виза категории В8 оформляется после сдачи документов);

этнические казахи независимо от категории выданной им визы;

имеющие статус беженца в РК.

Иностранец обращается в филиалы государственной корпорации с приложением следующего перечня документов:

о прохождении критериальной оценки иммигрантов о допуске к дальнейшему получению государственной услуги "Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан", выдаваемого местным исполнительным органом по вопросам социальной защиты и занятости населения или загранучреждением РК (за исключением несовершеннолетних, недееспособных, инвесторов по ходатайству уполномоченного органа по инвестициям, иностранцев, обладающих востребованными профессиями, перечень которых утверждается уполномоченным органом по вопросам миграции населения);

заявление-анкета о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК;

копия и подлинник (для сверки) заграничного паспорта, документ лица без гражданства услугополучателя, срок действия которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней;

Для стран визового режима наличие в паспорте визы:

на постоянное проживание категории В8;

инвесторской многократной визы, выданной по ходатайству уполномоченного органа по инвестициям категориям А5, А6 (для инвесторов);

визы, выданной согласно перечню востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в РК;

этнические казахи независимо от категории выданной им визы.

Прибывшим из государств, заключивших с Казахстаном соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, виза категории В8 оформляется после сдачи документов.

Также необходимо:

документ о подтверждении своей платежеспособности (с наличием денежных средств на банковском счете не менее 1320 МРП на период рассмотрения ходатайства);

на период рассмотрения ходатайства); документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания (в случае смены установочных данных (ФИО, даты рождения) необходимо предоставить справку об отсутствии судимости как на текущую, так и на предыдущую фамилию), выданный компетентным органом соответствующего государства, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица (за исключением лиц, имеющих статус беженца в Республике Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами);

нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в РК;

нотариально заверенный договор с физическим или юридическим лицом (для услугополучателей, подтверждающих свою платежеспособность в период пребывания в РК) либо нотариально заверенное заявление физического или юридического лица (для услугополучателей, освобожденных от подтверждения платежеспособности) о предоставлении заявителю жилища для проживания и постановки на постоянный регистрационный учет. Срок действия указанного документа 180 календарных дней с момента составления. В случае наличия в собственности жилья – справка о наличии недвижимости;

с момента составления. В случае наличия в собственности жилья – справка о наличии недвижимости; справка о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в РК со сроком действия 3 месяца;

одна фотография размером 35х45 мм;

документ об уплате государственной пошлины (4 МРП);

ходатайство отраслевого государственного органа, с указанием группы занятий Национального классификатора РК (НКЗ), и соответствием требованиям НКЗ (профессия, уровень и специализация навыков, диплом, стаж работы по специализации, уровень квалификации) – предоставляется лицами, отвечающими требованиям перечня востребованных профессий, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок выдачи разрешения на постоянное жительство в РК;

справка о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства;

письменное согласие государства его гражданства, или листок убытия, либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж (за исключением лиц, имеющих статус беженца в Республике Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами);

заявление-согласие на обработку персональных данных и трансграничную передачу персональных данных на территории иностранных государств.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на казахский либо русский язык. Верность перевода с одного языка на другой свидетельствует нотариус.

После завершения интеграционных работ сотрудником Государственной корпорации формируется запрос в ИИС ЦОН и Государственную базу данных "Физические лица" (ГБД ФЛ) на наличие у услугополучателя индивидуального идентификационного номера (ИИН);

При наличии ИИН заполняется атрибутивный состав анкеты-заявления услугополучателя, в том числе действующий номер телефона мобильного оператора Республики Казахстан, формируется заявка ИИС ЦОН, с прикреплением электронных копий всех необходимых документов, для оказания государственной услуги.

Услугополучатель подписывает заполненную в ИИС ЦОН анкету-заявление посредством СМС-кода.

Оформленный запрос поступает в ИС МП с ИИС ЦОН посредством интеграционного взаимодействия через шлюз "электронного правительства" на рассмотрение услугодателю.

Сотрудник ОМС после поступления документов:

в течение двух календарных дней:

рассматривает заявления, осуществляет проверку по базам данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре РК сведений о судимости и розыске, наличии неисполненных обязательств за совершение уголовного или административного нарушения; органов внутренних дел о наличии у иностранца дактилоскопической регистрации; юстиции о наличии брака, рождения и подтверждения родственных связей; проверка по сведениям ЕИС "Беркут" информации о пересечении иностранцем или лицом без гражданства Государственной границы РК и осуществляет проверку иностранца или лица без гражданства на предмет законности пребывания в РК и соответствия категории визы для получения разрешения на постоянное проживание;

при приеме и рассмотрении документов, представленных заявителем, проводит их проверку с применением функционала считывания QR-кодов и иных технических возможностей, в том числе электронных баз данных и официальных онлайн-сервисов, обеспечивающих установление подлинности и достоверности представленных сведений и документов;

формирует принятые материалы в отдельное учетное дело на каждое лицо, со сроком постоянного хранения, которое регистрируется в журнале учета дел постоянно проживающих иностранцев и лиц без гражданства. Порядковый номер по журналу одновременно является порядковым номером дела;

при неполном перечне либо несоответствии документов установленным требованиям услугодатель возвращает материалы с указанием причины в Государственную корпорацию для приведения их в соответствие услугополучателем;

в течение пяти календарных дней:

услугодатель назначает дату, время и проводит персональное собеседование с претендентами на получение разрешения на постоянное проживание в РК с целью определения соответствия заявителя требованиям, установленным законом, уточнения сведений, указанных в заявлении – анкете;

по итогам формируется лист собеседования, который подписывается услугодателем и услугополучателем и прикрепляется в ИС МП;

Участковые инспекторы полиции в течение 10 календарных дней предоставляют рапорт о результатах проверки иностранца или лица без гражданства по месту жительства.

Предусмотрено, что в течение трех календарных дней после получения ответов от заинтересованных органов по результатам проверки сотрудник ОМС:

выносит заключение о выдаче разрешения на постоянное жительство в Республике Казахстан либо отказе в выдаче разрешения, вносит информацию о принятом решении в ИС МП;

направляет учетное дело на согласование в Управление миграционной службы Департамента полиции областей, городов республиканского значения и столицы (УМС ДП). УМС ДП в течение шести календарных дней согласовывает и утверждает рассмотренные заключения.

Перед вынесением заключения повторно направляется запрос в банковское учреждение на предмет подтверждения платежеспособности и осуществляется проверка на предмет наличия сведений о нарушениях (допущенных на период рассмотрения) по учетам органов внутренних дел, системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов, Единого реестра административных правонарушений.

В случае отказа повторное заявление о выдаче разрешения на постоянное жительство в РК подается не ранее, чем через один год после вынесения мотивированного заключения об отказе в выдаче РПП в Республике Казахстан.

При получении разрешения на постоянное проживание услугополучатель обращается в Государственную корпорацию для постановки на регистрационный учет и оформления ВНЖ.

Совместный приказ действует до 31 декабря 2026 года.