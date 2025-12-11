Трудовые мигранты смогут получить разрешение на работу через портал электронного правительства

Принят совместный приказ Министерства ИИ и цифрового развития и Минтруда о проведении пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту" посредством портала "электронного правительства", сообщает Zakon.kz.

Также утвержден алгоритм оказания госуслуги.

Так, говорится, что при обращении за получением государственной услуги "Выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту" работник сектора консультации государственной корпорации разъясняет заявителю порядок получения услуги посредством ПЭП и при необходимости направляет его в сектор самообслуживания для получения государственной услуги на ПЭП.

Услугополучатель заполняет необходимые поля электронного заявления и сканирует необходимые для получения государственной услуги документы, прикрепляет их к электронному заявлению, после чего подписывает ее собственной ЭЦП.

Указывается, что при отсутствии у услугополучателя ЭЦП консультант сектора самообслуживания поясняет, как можно получить ЭЦП посредством ПЭП.

При отсутствии возможности подачи электронного заявления на получение государственной услуги посредством ПЭП по причине сбоев или иных технических неисправностей услугополучатель обращается в сектор консультации государственной корпорации для получения талона электронной очереди в операционный зал для подачи документов в бумажной форме.

Предусмотрено, что услугодатели и АО "Национальные информационные технологии" обеспечивают безопасность хранения и защиту персональных данных, электронных информационных ресурсов и информационных систем, размещенных на принадлежащих им объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также своевременное оказание государственных услуг.

Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития и АО "Национальные информационные технологии" поручено завершить работу по модификации портала "электронного правительства" по государственной услуге "Выдача, продление и отзыв разрешений трудовому иммигранту" до конца декабря 2025 года.

Приказ вводится в действие с 21 декабря 2025 года и действует до 31 мая 2026 года.