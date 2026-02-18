#Референдум-2026
Право

Изменились правила кредитования проектов в сфере АПК

Кукурузное поле, кукуруза, сбор кукурузы, урожай, выращивание кукурузы, сбор урожая, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 12:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр сельского хозяйства приказом от 9 февраля 2026 года внес изменения и дополнения в Правила кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для кредитования проектов в сфере АПК на основании кредитного договора, заключаемого между кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком, местному исполнительному органу из республиканского бюджета предоставляется бюджетный кредит на принципах возвратности, обеспеченности, срочности и платности на следующих условиях:

  • на 10 лет по ставке вознаграждения 1% годовых;

целевое назначение бюджетного кредита – реализация проектов в сфере АПК, направленных на создание новых или расширение действующих:

  • молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов);
  • птицефабрик мясного направления (от 5000 тонн мяса птицы в год);
  • предприятий мясного животноводства (от 5000 голов);
  • откормочных площадок (от 5000 голов);
  • мясоперерабатывающих предприятий (мощностью от 8 условных голов в час);
  • скотных рынков вместимостью от 10 000 голов сельскохозяйственных животных;
  • овощехранилищ (от 1000 тонн);
  • фруктохранилищ (от 1000 тонн);
  • промышленных тепличных хозяйств;
  • предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, включая шерсти и шкуры, а также по производству комбикормов;
  • хозяйств по выращиванию объектов аквакультуры с производственной мощностью от 25 тонн в год;
  • племенных репродукторов в птицеводстве;
  • орошаемого земледелия (картофель и овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение);
  • овцеводческих ферм (от 5000 голов);
  • рефинансирование займов, использованных для реализации предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, включая шерсти и шкуры, а также по производству комбикормов;
  • птицефабрик яичного направления мощностью от 80 миллионов штук яиц в год;
  • убойных пунктов с переработкой животноводческой продукции;

Также говорится, что:

  • льготный период по погашению основного долга сроком не более 24 месяцев;
  • период освоения бюджетного кредита составляет 18 месяцев и исчисляется с момента перечисления бюджетного кредита местному исполнительному органу;

Для реализации данных положений администратор бюджетной программы после утверждения соответствующего бюджета вносит на утверждение проект решения кредитора об основных условиях и о категории заемщиков бюджетного кредита.

Указывается, что использование кредитных средств не распространяется на приобретение сельскохозяйственной техники, а также на закуп оборотных средств, в том числе приобретение (закуп) сельскохозяйственных животных на откорм.

Местный исполнительный орган через поверенного (агента) предоставляет кредиты претендентам с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на следующих условиях:

  • срок кредита – до 10 лет;
  • максимальная сумма кредита на один проект – не более 5 миллиардов тенге;
  • номинальная ставка вознаграждения – 2,5% годовых;
  • наличие залогового обеспечения;
  • льготный период по погашению основного долга составляет не более 24 месяцев.

Целевое назначение кредита – реализация проектов в сфере АПК, направленных на создание новых или расширение действующих:

  • молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов);
  • птицефабрик мясного направления (от 5000 тонн мяса птицы в год);
  • предприятий мясного животноводства (от 5000 голов);
  • откормочных площадок (от 5000 голов);
  • мясоперерабатывающих предприятий (мощностью от 8 условных голов в час);
  • скотных рынков вместимостью от 10000 голов сельскохозяйственных животных;
  • овощехранилищ (от 1000 тонн);
  • фруктохранилищ (от 1000 тонн);
  • промышленных тепличных хозяйств;
  • предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, включая шерсти и шкуры, а также по производству комбикормов;
  • хозяйств по выращиванию объектов аквакультуры с производственной мощностью от 25 тонн в год;
  • племенных репродукторов в птицеводстве;
  • орошаемого земледелия (картофель и овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение);
  • овцеводческих ферм (от 5000 голов);
  • рефинансирование займов, использованных для реализации предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, включая шерсти и шкуры, а также по производству комбикормов;
  • птицефабрик яичного направления мощностью от 80 миллионов штук яиц в год;
  • убойных пунктов с переработкой животноводческой продукции;

Способы приема заявок, критерии выдачи и обеспечения кредитов, категории претендентов, размер софинансирования, а также перечень документов для получения кредита указываются в договоре поручения заключенным между местным исполнительным органам и поверенным (агентом).

Использование кредитных средств не распространяется на приобретение сельскохозяйственной техники, а также на закуп оборотных средств, в том числе приобретение (закуп) сельскохозяйственных животных на откорм.

Приказ вводится в действие с 28 февраля 2026 года.

