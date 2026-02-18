Изменились правила кредитования проектов в сфере АПК
Так, уточняется, что для кредитования проектов в сфере АПК на основании кредитного договора, заключаемого между кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком, местному исполнительному органу из республиканского бюджета предоставляется бюджетный кредит на принципах возвратности, обеспеченности, срочности и платности на следующих условиях:
- на 10 лет по ставке вознаграждения 1% годовых;
целевое назначение бюджетного кредита – реализация проектов в сфере АПК, направленных на создание новых или расширение действующих:
- молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов);
- птицефабрик мясного направления (от 5000 тонн мяса птицы в год);
- предприятий мясного животноводства (от 5000 голов);
- откормочных площадок (от 5000 голов);
- мясоперерабатывающих предприятий (мощностью от 8 условных голов в час);
- скотных рынков вместимостью от 10 000 голов сельскохозяйственных животных;
- овощехранилищ (от 1000 тонн);
- фруктохранилищ (от 1000 тонн);
- промышленных тепличных хозяйств;
- предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, включая шерсти и шкуры, а также по производству комбикормов;
- хозяйств по выращиванию объектов аквакультуры с производственной мощностью от 25 тонн в год;
- племенных репродукторов в птицеводстве;
- орошаемого земледелия (картофель и овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение);
- овцеводческих ферм (от 5000 голов);
- рефинансирование займов, использованных для реализации предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, включая шерсти и шкуры, а также по производству комбикормов;
- птицефабрик яичного направления мощностью от 80 миллионов штук яиц в год;
- убойных пунктов с переработкой животноводческой продукции;
Также говорится, что:
- льготный период по погашению основного долга сроком не более 24 месяцев;
- период освоения бюджетного кредита составляет 18 месяцев и исчисляется с момента перечисления бюджетного кредита местному исполнительному органу;
Для реализации данных положений администратор бюджетной программы после утверждения соответствующего бюджета вносит на утверждение проект решения кредитора об основных условиях и о категории заемщиков бюджетного кредита.
Указывается, что использование кредитных средств не распространяется на приобретение сельскохозяйственной техники, а также на закуп оборотных средств, в том числе приобретение (закуп) сельскохозяйственных животных на откорм.
Местный исполнительный орган через поверенного (агента) предоставляет кредиты претендентам с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на следующих условиях:
- срок кредита – до 10 лет;
- максимальная сумма кредита на один проект – не более 5 миллиардов тенге;
- номинальная ставка вознаграждения – 2,5% годовых;
- наличие залогового обеспечения;
- льготный период по погашению основного долга составляет не более 24 месяцев.
Способы приема заявок, критерии выдачи и обеспечения кредитов, категории претендентов, размер софинансирования, а также перечень документов для получения кредита указываются в договоре поручения заключенным между местным исполнительным органам и поверенным (агентом).
Использование кредитных средств не распространяется на приобретение сельскохозяйственной техники, а также на закуп оборотных средств, в том числе приобретение (закуп) сельскохозяйственных животных на откорм.
Приказ вводится в действие с 28 февраля 2026 года.