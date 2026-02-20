#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.17
576.63
6.38
Право

В Казахстане обновили перечень аудиторских организаций

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 09:40 Фото: freepik
Министр финансов приказом внес изменения в перечень аудиторских организаций, а также аудиторской организации с соблюдением принципов очередности и региональной представленности для участия в проверке и дачи заключения по соответствующим требованию или запросу органа прокуратуры и т.д.

В частности, в Алматы в перечень включены 172 аудиторских организации, в которых работают 583 аудитора. Ранее было 196 организаций с 699 аудиторами.

В Астане включена 131 организация с 319 аудиторами. Ранее было 337 аудиторов.

В Шымкенте 28 организаций с 73 аудиторами. Ранее было 97 аудиторов.

В Карагандинской области – 16 организаций с 42 аудиторами.

В Алматинской области – 5 организаций с 14 аудиторами.

В Западно-Казахстанской области – 6 организаций с 12 аудиторами.

В Павлодарской и Северо-Казахстанской областях – по 2 организации с 4 аудиторами.

В Акмолинской области – 6 организаций с 14 аудиторами.

В Костанайской области – 9 организаций с 24 аудиторами.

В Восточно-Казахстанской области – 7 организаций с 21 аудиторами.

В Актюбинской области – 10 организаций с 22 аудиторами.

В Мангистауской и Жамбылской областях – по 4 организации с 11 и 10 аудиторами, соответственно.

В Кызылординской области – 6 организаций с 15 аудиторами.

В Атырауской области – 7 организаций с 14 аудиторами.

В Туркестанской и области Жетысу – по 3 организации с 6 аудиторами.

В области Абай – 4 организации с 8 аудиторами.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Проверки аудиторских и профессиональных организаций: внесены изменения
09:33, 28 ноября 2025
Проверки аудиторских и профессиональных организаций: внесены изменения
Как будет оцениваться работа аудиторских организаций
10:08, 19 марта 2025
Как будет оцениваться работа аудиторских организаций
В Казахстане обновили номенклатуру видов организаций образования
10:59, 28 июня 2024
В Казахстане обновили номенклатуру видов организаций образования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Сломавший" карьеру Рахмонову ирландец не согласен с критикой Ислам Махачева
09:35, Сегодня
"Сломавший" карьеру Рахмонову ирландец не согласен с критикой Ислам Махачева
Спортсмен из Узбекистана болел за российскую фигуристку на Олимпиаде: видео
09:17, Сегодня
Спортсмен из Узбекистана болел за российскую фигуристку на Олимпиаде: видео
Как Шайдоров и Головкин поздравили Самоделкину после выступления на Олимпиаде: видео
08:47, Сегодня
Как Шайдоров и Головкин поздравили Самоделкину после выступления на Олимпиаде: видео
Почему увеличилось отставание "Барыса" от зоны плей-офф КХЛ перед матчем с "Драконами"
08:21, Сегодня
Почему увеличилось отставание "Барыса" от зоны плей-офф КХЛ перед матчем с "Драконами"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: