В Казахстане обновили перечень аудиторских организаций
В частности, в Алматы в перечень включены 172 аудиторских организации, в которых работают 583 аудитора. Ранее было 196 организаций с 699 аудиторами.
В Астане включена 131 организация с 319 аудиторами. Ранее было 337 аудиторов.
В Шымкенте 28 организаций с 73 аудиторами. Ранее было 97 аудиторов.
В Карагандинской области – 16 организаций с 42 аудиторами.
В Алматинской области – 5 организаций с 14 аудиторами.
В Западно-Казахстанской области – 6 организаций с 12 аудиторами.
В Павлодарской и Северо-Казахстанской областях – по 2 организации с 4 аудиторами.
В Акмолинской области – 6 организаций с 14 аудиторами.
В Костанайской области – 9 организаций с 24 аудиторами.
В Восточно-Казахстанской области – 7 организаций с 21 аудиторами.
В Актюбинской области – 10 организаций с 22 аудиторами.
В Мангистауской и Жамбылской областях – по 4 организации с 11 и 10 аудиторами, соответственно.
В Кызылординской области – 6 организаций с 15 аудиторами.
В Атырауской области – 7 организаций с 14 аудиторами.
В Туркестанской и области Жетысу – по 3 организации с 6 аудиторами.
В области Абай – 4 организации с 8 аудиторами.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.