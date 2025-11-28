#АЭС в Казахстане
Право

Проверки аудиторских и профессиональных организаций: внесены изменения

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 09:33 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 24 ноября 2025 года внес изменения в Типовые правила проведения внешнего контроля качества аудиторских организаций, в том числе критериев проверок аудиторских и профессиональных организаций, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что сроки проведения планового или внепланового внешнего контроля качества по каждой аудиторской организации определяются комитетом по контролю качества профессионального совета или соответствующей профессиональной организацией в соответствии с утвержденным внутренним планом.

При этом сроки проведения внешнего контроля качества комитетом по контролю качества профессионального совета и профессиональной организацией не превышают более 10 рабочих дней, а для определения оценки по результатам внешнего контроля качества – не более двух месяцев.

В случае запроса уполномоченного органа сроки проведения внешнего контроля качества не превышают семи рабочих дней, а для определения оценки по результатам внешнего контроля качества – не более 15 рабочих дней.

Порядок проведения внешнего контроля качества аудиторских организаций включает:

  • вопросы по организации процедуры внешнего контроля качества;
  • основания отвода (самоотвода) контролера либо других лиц, участвующих в процедуре внешнего контроля качества;
  • программу и этапы проведения внешнего контроля качества;
  • перечень документов аудиторской организации, подлежащих внешнему контролю качества, который включает учредительные и правоустанавливающие документы, лицензии, квалификационные свидетельства аудиторов, документы по повышению квалификации аудиторов, документы по кадровому составу, внутрифирменные документы по контролю качества аудита, рабочую документацию по выполненным аудиторским заданиям;
  • критерии отбора проектов по аудиту, подвергающихся внешнему контролю качества, а также отбора контролеров, исключающие конфликт интересов (обеспечение независимости);
  • достаточности ресурсов, направленных аудиторской организацией на выполнение договора оказания аудиторских услуг;
  • вопросы проверки системы внутреннего контроля качества аудиторской организации, соблюдения требований Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для не финансового сектора", а также соблюдения требований законодательства об аудиторской деятельности;
  • вопросы внешнего контроля качества отдельных аудиторских заданий;
  • меры по обеспечению защиты информации, доступ к которой получен комитетом по контролю качества профессионального совета и профессиональной организацией в ходе проведения внешнего контроля качества;
  • отчетность контролеров и оформление результатов прохождения аудиторской организацией внешнего контроля качества;
  • меры по реализации аудиторской организацией результатов прохождения внешнего контроля качества.

По результатам проведенного внешнего контроля качества в порядке проведения внешнего контроля качества предусматриваются критерии оценки качества услуг по аудиту аудиторской организации и цифровой эквивалент оценки, которые определяются по формулировке оценки, согласно приложению к настоящим Типовым правилам.

Приказ вводится в действие с 8 декабря 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
