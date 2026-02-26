Утверждена методика прогнозирования дефицита мест в студенческих общежитиях

Совместным приказом МНВО и Министерства просвещения утверждены Методические рекомендации по определению прогнозного дефицита мест в студенческих общежитиях организаций технического и профессионального, высшего и послевузовского образования до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Методические рекомендации разработаны для определения прогнозного дефицита мест при размещении государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях.

Для этого определения среднегодового темпа роста прогнозируемого контингента учитываются следующие показатели:

фактический контингент студентов ТиППО и ОВПО согласно данным официальной статистики;

контингент студентов ТиППО и ОВПО предыдущего года;

минимальный допустимый темп роста (-5% в год), чтобы сгладить резкие падения темпа роста;

максимально допустимый темп роста (+5% в год), чтобы исключить скачки темп роста.

Для определения прогнозного контингента студентов на плановый период учитывают:

контингент студентов в организациях ТиППО и ОВПО предыдущего года;

среднегодовой темп роста прогнозируемого контингента.

Прогнозный контингент иногородних студентов на период с 2025 по 2030 год определяется с учетом:

среднего значения между показателями доли контингента иногородних студентов ТиППО и ОВПО за период с 2019 по 2024 год, где учитывается:

фактический контингент иногородних студентов ОВПО и ТиППО согласно данным ТиППО и ОВПО за период 2020-2024 годы;

прогнозный контингент иногородних студентов ТиППО и ОВПО, нуждающихся в местах в общежитиях на период с 2025 по 2030 год, определяется с учетом:

коэффициента иногородних студентов из числа иногородних студентов за вычетом 30% студентов, не нуждающихся в местах в общежитиях (иногородние студенты, планирующие проживать в приобретаемых квартирах, у родственников, либо в арендуемых квартирах) (0,7);

коэффициент академической мобильности, предусматривающий исключение 5% студентов из числа иногородних студентов, отчисленных, обучающихся онлайн, проходящих международные учебные практики, стажировки и международные обменные программы (0,95).

Прогнозная потребность в местах в общежитиях на период с 2025 по 2030 год определяется с учетом:

коэффициента среднего исторического значения потребности, скорректированного с учетом роста контингента и доли иногородних студентов (для 2025 года – 0,6; для 2026-2030 годов – 0,765).

Прогнозный дефицит мест в общежитиях организаций ТиППО и ОВПО рассчитывается с учетом:

фактического пула мест в общежитиях организаций ТиППО и ОВПО;

прогнозного количества вводимых мест в общежитиях организаций ТиППО и ОВПО.

Совместный приказ применяется со дня его подписания.