Право

Утверждена методика прогнозирования дефицита мест в студенческих общежитиях

Общежитие, студенческое жилье, студенты, комната студентов, комната студента, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 15:16 Фото: akorda.kz
Совместным приказом МНВО и Министерства просвещения утверждены Методические рекомендации по определению прогнозного дефицита мест в студенческих общежитиях организаций технического и профессионального, высшего и послевузовского образования до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Методические рекомендации разработаны для определения прогнозного дефицита мест при размещении государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях.

Для этого определения среднегодового темпа роста прогнозируемого контингента учитываются следующие показатели:

  • фактический контингент студентов ТиППО и ОВПО согласно данным официальной статистики;
  • контингент студентов ТиППО и ОВПО предыдущего года;
  • минимальный допустимый темп роста (-5% в год), чтобы сгладить резкие падения темпа роста;
  • максимально допустимый темп роста (+5% в год), чтобы исключить скачки темп роста.

Для определения прогнозного контингента студентов на плановый период учитывают:

  • контингент студентов в организациях ТиППО и ОВПО предыдущего года;
  • среднегодовой темп роста прогнозируемого контингента.

Прогнозный контингент иногородних студентов на период с 2025 по 2030 год определяется с учетом:

  • среднего значения между показателями доли контингента иногородних студентов ТиППО и ОВПО за период с 2019 по 2024 год, где учитывается:
  • фактический контингент иногородних студентов ОВПО и ТиППО согласно данным ТиППО и ОВПО за период 2020-2024 годы;

прогнозный контингент иногородних студентов ТиППО и ОВПО, нуждающихся в местах в общежитиях на период с 2025 по 2030 год, определяется с учетом:

  • коэффициента иногородних студентов из числа иногородних студентов за вычетом 30% студентов, не нуждающихся в местах в общежитиях (иногородние студенты, планирующие проживать в приобретаемых квартирах, у родственников, либо в арендуемых квартирах) (0,7);
  • коэффициент академической мобильности, предусматривающий исключение 5% студентов из числа иногородних студентов, отчисленных, обучающихся онлайн, проходящих международные учебные практики, стажировки и международные обменные программы (0,95).

Прогнозная потребность в местах в общежитиях на период с 2025 по 2030 год определяется с учетом:

  • коэффициента среднего исторического значения потребности, скорректированного с учетом роста контингента и доли иногородних студентов (для 2025 года – 0,6; для 2026-2030 годов – 0,765).

Прогнозный дефицит мест в общежитиях организаций ТиППО и ОВПО рассчитывается с учетом:

  • фактического пула мест в общежитиях организаций ТиППО и ОВПО;
  • прогнозного количества вводимых мест в общежитиях организаций ТиППО и ОВПО.

Совместный приказ применяется со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
