Утверждена методика прогнозирования дефицита мест в студенческих общежитиях
Методические рекомендации разработаны для определения прогнозного дефицита мест при размещении государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях.
Для этого определения среднегодового темпа роста прогнозируемого контингента учитываются следующие показатели:
- фактический контингент студентов ТиППО и ОВПО согласно данным официальной статистики;
- контингент студентов ТиППО и ОВПО предыдущего года;
- минимальный допустимый темп роста (-5% в год), чтобы сгладить резкие падения темпа роста;
- максимально допустимый темп роста (+5% в год), чтобы исключить скачки темп роста.
Для определения прогнозного контингента студентов на плановый период учитывают:
- контингент студентов в организациях ТиППО и ОВПО предыдущего года;
- среднегодовой темп роста прогнозируемого контингента.
Прогнозный контингент иногородних студентов на период с 2025 по 2030 год определяется с учетом:
- среднего значения между показателями доли контингента иногородних студентов ТиППО и ОВПО за период с 2019 по 2024 год, где учитывается:
- фактический контингент иногородних студентов ОВПО и ТиППО согласно данным ТиППО и ОВПО за период 2020-2024 годы;
прогнозный контингент иногородних студентов ТиППО и ОВПО, нуждающихся в местах в общежитиях на период с 2025 по 2030 год, определяется с учетом:
- коэффициента иногородних студентов из числа иногородних студентов за вычетом 30% студентов, не нуждающихся в местах в общежитиях (иногородние студенты, планирующие проживать в приобретаемых квартирах, у родственников, либо в арендуемых квартирах) (0,7);
- коэффициент академической мобильности, предусматривающий исключение 5% студентов из числа иногородних студентов, отчисленных, обучающихся онлайн, проходящих международные учебные практики, стажировки и международные обменные программы (0,95).
Прогнозная потребность в местах в общежитиях на период с 2025 по 2030 год определяется с учетом:
- коэффициента среднего исторического значения потребности, скорректированного с учетом роста контингента и доли иногородних студентов (для 2025 года – 0,6; для 2026-2030 годов – 0,765).
Прогнозный дефицит мест в общежитиях организаций ТиППО и ОВПО рассчитывается с учетом:
- фактического пула мест в общежитиях организаций ТиППО и ОВПО;
- прогнозного количества вводимых мест в общежитиях организаций ТиППО и ОВПО.
Совместный приказ применяется со дня его подписания.