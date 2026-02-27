Форму сведений о распределенных цифровых активах утвердил Минфин

Приказом министра финансов от 20 февраля 2026 года утверждена форма сведений о распределенных цифровым майнинговым пулом цифровых активах между лицами, осуществляющими деятельность по цифровому майнингу, представляемых в орган государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Форма представляется в органы государственных доходов посредством интернет-ресурса Qoldau.kz с применением API (Application Programming Interface – прикладной программный интерфейс) сервиса.

Указывается, что сведения о распределенных цифровым майнинговым пулом цифровых активах между лицами, осуществляющими деятельность по цифровому майнингу, передаются цифровым майнинговым пулом в автоматизированном режиме, в связи с чем не требуется определение ответственного должностного лица органа государственных доходов и уведомление цифрового майнингового пула о представлении указанных сведений.

В Форме отражаются следующие сведения:

номер по порядку;

индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер цифрового майнера;

наименование цифрового майнера;

номер лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;

дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;

реквизиты криптокошелька;

дата распределения необеспеченного цифрового актива;

наименование необеспеченного цифрового актива, распределенного цифровому майнеру;

количество необеспеченного цифрового актива, распределенного цифровому майнеру;

в какой общей сумме переведен цифровой актив майнеру;

дата перевода цифрового актива майнеру;

наименование необеспеченного цифрового актива, полученного майнинговым пулом в виде комиссии;

количество необеспеченного цифрового актива, полученного майнинговым пулом в виде комиссии;

наименование валюты, полученной майнинговым пулом в виде комиссии;

количество валюты, полученной майнинговым пулом в виде комиссии.

Сведения представляются цифровым майнинговым пулом ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Приказ вводится в действие с 28 апреля 2026 года.