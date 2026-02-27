Форму сведений о распределенных цифровых активах утвердил Минфин
Форма представляется в органы государственных доходов посредством интернет-ресурса Qoldau.kz с применением API (Application Programming Interface – прикладной программный интерфейс) сервиса.
Указывается, что сведения о распределенных цифровым майнинговым пулом цифровых активах между лицами, осуществляющими деятельность по цифровому майнингу, передаются цифровым майнинговым пулом в автоматизированном режиме, в связи с чем не требуется определение ответственного должностного лица органа государственных доходов и уведомление цифрового майнингового пула о представлении указанных сведений.
В Форме отражаются следующие сведения:
- номер по порядку;
- индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер цифрового майнера;
- наименование цифрового майнера;
- номер лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;
- дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;
- реквизиты криптокошелька;
- дата распределения необеспеченного цифрового актива;
- наименование необеспеченного цифрового актива, распределенного цифровому майнеру;
- количество необеспеченного цифрового актива, распределенного цифровому майнеру;
- в какой общей сумме переведен цифровой актив майнеру;
- дата перевода цифрового актива майнеру;
- наименование необеспеченного цифрового актива, полученного майнинговым пулом в виде комиссии;
- количество необеспеченного цифрового актива, полученного майнинговым пулом в виде комиссии;
- наименование валюты, полученной майнинговым пулом в виде комиссии;
- количество валюты, полученной майнинговым пулом в виде комиссии.
Сведения представляются цифровым майнинговым пулом ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Приказ вводится в действие с 28 апреля 2026 года.