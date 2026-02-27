#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Право

Форму сведений о распределенных цифровых активах утвердил Минфин

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 10:57 Фото: Zakon.kz
Приказом министра финансов от 20 февраля 2026 года утверждена форма сведений о распределенных цифровым майнинговым пулом цифровых активах между лицами, осуществляющими деятельность по цифровому майнингу, представляемых в орган государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Форма представляется в органы государственных доходов посредством интернет-ресурса Qoldau.kz с применением API (Application Programming Interface – прикладной программный интерфейс) сервиса.

Указывается, что сведения о распределенных цифровым майнинговым пулом цифровых активах между лицами, осуществляющими деятельность по цифровому майнингу, передаются цифровым майнинговым пулом в автоматизированном режиме, в связи с чем не требуется определение ответственного должностного лица органа государственных доходов и уведомление цифрового майнингового пула о представлении указанных сведений.

В Форме отражаются следующие сведения:

  • номер по порядку;
  • индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер цифрового майнера;
  • наименование цифрового майнера;
  • номер лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;
  • дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;
  • реквизиты криптокошелька;
  • дата распределения необеспеченного цифрового актива;
  • наименование необеспеченного цифрового актива, распределенного цифровому майнеру;
  • количество необеспеченного цифрового актива, распределенного цифровому майнеру;
  • в какой общей сумме переведен цифровой актив майнеру;
  • дата перевода цифрового актива майнеру;
  • наименование необеспеченного цифрового актива, полученного майнинговым пулом в виде комиссии;
  • количество необеспеченного цифрового актива, полученного майнинговым пулом в виде комиссии;
  • наименование валюты, полученной майнинговым пулом в виде комиссии;
  • количество валюты, полученной майнинговым пулом в виде комиссии.

Сведения представляются цифровым майнинговым пулом ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Приказ вводится в действие с 28 апреля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Комитету промышленности расширили функции
11:39, Сегодня
Комитету промышленности расширили функции
В какие сроки майнерам нужно представлять данные о распределении цифровых активов
16:48, 17 мая 2023
В какие сроки майнерам нужно представлять данные о распределении цифровых активов
В Казахстане утвердили правила предоставления информации о доходах цифровых майнеров
11:17, 04 мая 2023
В Казахстане утвердили правила предоставления информации о доходах цифровых майнеров
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
17:42, Сегодня
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
17:41, Сегодня
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: