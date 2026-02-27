#Референдум-2026
Право

Комитету промышленности расширили функции

Приказом министра промышленности и строительства от 12 февраля 2026 года внесены дополнения в Положение Республиканского государственного учреждения "Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, Комитету добавили новые функции:

  • разрабатывает нормативные правовые акты в сфере заключения и расторжения специального инвестиционного контракта;
  • осуществляет подготовку специального инвестиционного контракта;
  • осуществляет процедуры по заключению, регистрации специального инвестиционного контракта и принимает решение о досрочном прекращении специального инвестиционного контракта. 

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
