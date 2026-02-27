Комитету промышленности расширили функции
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Приказом министра промышленности и строительства от 12 февраля 2026 года внесены дополнения в Положение Республиканского государственного учреждения "Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В частности, Комитету добавили новые функции:
- разрабатывает нормативные правовые акты в сфере заключения и расторжения специального инвестиционного контракта;
- осуществляет подготовку специального инвестиционного контракта;
- осуществляет процедуры по заключению, регистрации специального инвестиционного контракта и принимает решение о досрочном прекращении специального инвестиционного контракта.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
