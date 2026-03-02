Присвоение национального статуса музеям и библиотекам: что изменилось в правилах
Токаев подписал указ от 24 февраля 2026 года, которым внесены поправки в Правила и условия присвоения статуса "Национальный" государственным организациям культуры, сообщает Zakon.kz.
Уточнено, что статус "Национальный" присваивается государственным организациям культуры, отдельным профессиональным художественным, творческим коллективам, деятельность которых имеет в области культуры особую государственную и общественную значимость и соответствующим следующим требованиям:
музеи:
- осуществляют стабильную и эффективную деятельность не менее двадцати пяти лет либо находящиеся в столице в республиканской собственности – не менее десяти лет;
- внедряют инновации в своей деятельности для повышения профессионализма, эффективности и качества работы;
- имеют отдельно стоящее здание;
- участвуют в международных программах и проектах;
- имеют в составе музейного фонда не менее десяти процентов культурных ценностей, являющихся национальным культурным достоянием;
библиотеки:
- осуществляют стабильную и эффективную деятельность не менее двадцати пяти лет;
- внедряют инновации в своей деятельности для повышения профессионализма, эффективности и качества работы;
- имеют отдельно стоящее здание;
- участвуют в международных программах и проектах;
- имеют в составе библиотечного фонда коллекции редких рукописей, старинных книг, документов и изданий, не менее десяти процентов которых являются национальным культурным достоянием.
Указ вводится в действие с 10 марта 2026 года.
