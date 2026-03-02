#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.56
586.92
6.44
Право

Присвоение национального статуса музеям и библиотекам: что изменилось в правилах

Национальный музей РК, культура, искусство, музейные экспонаты, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 09:39 Фото: akorda.kz
Токаев подписал указ от 24 февраля 2026 года, которым внесены поправки в Правила и условия присвоения статуса "Национальный" государственным организациям культуры, сообщает Zakon.kz.

Уточнено, что статус "Национальный" присваивается государственным организациям культуры, отдельным профессиональным художественным, творческим коллективам, деятельность которых имеет в области культуры особую государственную и общественную значимость и соответствующим следующим требованиям:

музеи:

  • осуществляют стабильную и эффективную деятельность не менее двадцати пяти лет либо находящиеся в столице в республиканской собственности – не менее десяти лет;
  • внедряют инновации в своей деятельности для повышения профессионализма, эффективности и качества работы;
  • имеют отдельно стоящее здание;
  • участвуют в международных программах и проектах;
  • имеют в составе музейного фонда не менее десяти процентов культурных ценностей, являющихся национальным культурным достоянием;

библиотеки:

  • осуществляют стабильную и эффективную деятельность не менее двадцати пяти лет;
  • внедряют инновации в своей деятельности для повышения профессионализма, эффективности и качества работы;
  • имеют отдельно стоящее здание;
  • участвуют в международных программах и проектах;
  • имеют в составе библиотечного фонда коллекции редких рукописей, старинных книг, документов и изданий, не менее десяти процентов которых являются национальным культурным достоянием.

Указ вводится в действие с 10 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Каким организациям и коллективам могут присвоить статус "Национальный"
15:58, 27 августа 2024
Каким организациям и коллективам могут присвоить статус "Национальный"
Что изменилось в правилах присвоения статуса кандаса
11:35, 19 августа 2024
Что изменилось в правилах присвоения статуса кандаса
Ведущим музеям Казахстана присвоен национальный статус: президент подписал указ
17:38, 30 января 2025
Ведущим музеям Казахстана присвоен национальный статус: президент подписал указ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Триллер в финале Суперкубка Беларуси: дебют экс-лидера "Кайрата"
09:46, Сегодня
Триллер в финале Суперкубка Беларуси: дебют экс-лидера "Кайрата"
Мощным разгромом завершился матч "Динамо" без Зайнутдинова в РПЛ
09:00, Сегодня
Мощным разгромом завершился матч "Динамо" без Зайнутдинова в РПЛ
Один гол решил исход поединка двух казахстанских клубов в товарищеском матче
08:21, Сегодня
Один гол решил исход поединка двух казахстанских клубов в товарищеском матче
"Ничего личного": Райан Гарсия назвал самого переоценённого боксёра
07:46, Сегодня
"Ничего личного": Райан Гарсия назвал самого переоценённого боксёра
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: