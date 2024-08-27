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Законодательство РК

Каким организациям и коллективам могут присвоить статус "Национальный"

Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа, музей музыкальных инструментов, музыкальные инструменты, народные музыкальные инструменты, национальные музыкальные инструменты, казахские национальные музыкальные инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 15:58 Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект указа президента РК, которым вносится поправка в Правила присвоения статуса "Национальный" государственным организациям культуры, отдельным профессиональным художественным, творческим коллективам, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается присвоение статуса "Национальный" государственным организациям культуры, отдельным профессиональным художественным, творческим коллективам, осуществляющим стабильную и эффективную деятельность не менее 25 лет, за исключением случаев, когда имеется поручение президента РК.   

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 сентября.

Ранее мы рассказали, что новые требования установлены к руководителям и специалистам организаций соцзащиты и занятости.

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Открытые НПА Министерство культуры и информации Казахстан 2024 год
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