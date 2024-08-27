Каким организациям и коллективам могут присвоить статус "Национальный"

Подготовлен проект указа президента РК, которым вносится поправка в Правила присвоения статуса "Национальный" государственным организациям культуры, отдельным профессиональным художественным, творческим коллективам, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается присвоение статуса "Национальный" государственным организациям культуры, отдельным профессиональным художественным, творческим коллективам, осуществляющим стабильную и эффективную деятельность не менее 25 лет, за исключением случаев, когда имеется поручение президента РК.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 сентября.

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