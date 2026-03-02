В Казахстане установлены новые размеры оплаты регистрации документов
Приказом МИИ и цифрового развития от 17 февраля 2026 года внесены изменения в размеры оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния, сообщает Zakon.kz.
Утверждены следующие размеры оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния:
- Государственная регистрация рождения ребенка – бесплатно;
- Государственная регистрация ребенка, родившегося мертвым, и ребенка, умершего на первой неделе жизни – бесплатно;
- Государственная регистрации рождения ребенка, достигшего одного года и более (с пропуском срока) – бесплатно;
- Государственная регистрация рождения несовершеннолетнего ребенка, родившегося за пределами Казахстана – бесплатно;
- Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния о государственной регистрации рождения, в том числе в связи с переменой имени, отчества, фамилии – 1725 тенге (за один документ);
- Внесение изменений, дополнений в запись акта о государственной регистрации рождения в связи с установлением отцовства (материнства) на основании совместного заявления родителей – бесплатно;
- Внесение изменений, дополнений в запись акта о государственной регистрации рождения в связи с установлением отцовства (материнства) лица, признающего себя отцом ребенка в случаях смерти матери, объявления матери умершей, признания матери безвестно отсутствующей, признания матери недееспособной, лишения либо ограничения матери в родительских правах, невозможности установления места жительства матери – бесплатно;
- Внесение изменений, дополнений в запись акта о государственной регистрации рождения в связи с установлением отцовства (материнства) лица по решению суда об установлении отцовства, а также установлении факта признания отцовства и факта отцовства – бесплатно;
- Внесение изменений, дополнений в запись акта о государственной регистрации рождения при получении определения (постановления) суда об отмене ранее вынесенного решения суда об установлении отцовства, а также вступившего в законную силу решения суда об аннулировании записи акта об установлении отцовства, о признании записи недействительной – бесплатно;
- Внесение изменений, дополнений в запись акта о государственной регистрации рождения в связи с усыновлением (удочерением) ребенка – бесплатно;
- Внесение изменений, дополнений в запись акта о государственной регистрации рождения в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в случае вынесения судом в дополнение к ранее вынесенному решению об усыновлении (удочерении) нового дополнительного решения – бесплатно;
- Внесение изменений, дополнений в запись акта о государственной регистрации рождения или за государственную регистрацию рождения в связи с изменением персональных данных при усыновлении (удочерении) иностранными гражданами – 6900 тенге за один документ;
- Государственная регистрация заключения брака (супружества) – 3450 тенге (один документ);
- Внесение изменений, дополнений и исправлений в запись акта о государственной регистрации заключения брака (супружества), в том числе в связи с переменой имени, фамилии, отчества – 1725 тенге;
- Государственная регистрация заключения брака при необходимости снижения брачного возраста – 3450 тенге;
- Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию – 6900 тенге (один документ);
- Государственная регистрация расторжения брака на основании решения суда о признании супруга безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, а также приговора суда об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет, а также постановления органа уголовного преследования об объявлении супруга в международный розыск, при условии его нахождения в розыске не менее трех лет со дня санкционирования данного постановления судом – 345 тенге;
- Государственная регистрация расторжения брака на основании решения суда о расторжения брака (супружества), вынесенного до 10 декабря 2019 года – согласно решению суда;
- Государственная регистрация расторжения брака на основании решения суда о расторжения брака (супружества), вынесенного до 10 декабря 2019 года в случае дополнения существующей актовой записи о расторжении брака (супружества) – согласно решению суда;
- Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния о государственной регистрации расторжения брака (супружества), в том числе в связи с переменой имени, фамилии, отчества – 1725 тенге;
- Аннулирование записей актов гражданского состояния, на основании заявления заинтересованных лиц – бесплатно;
- Аннулирование записей актов гражданского состояния, на основании решения суда – бесплатно;
- Восстановление записей актов гражданского состояния на основании заявления заинтересованных лиц – 1725 тенге;
- Восстановление записей актов гражданского состояния на основании решения суда – 1725 тенге;
- Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, за исключением выдачи повторных свидетельств о смерти, – 3450 тенге;
- Выдача справок о государственной регистрации актов гражданского состояния на бумажном носителе, за исключением выдачи справок о смерти, – 1035 тенге;
- Выдача справок о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме через веб-портал "электронного правительства", в том числе уведомлений о смерти – бесплатно;
- Истребование свидетельств о регистрации актов гражданского состояния из стран Содружества Независимых Государств – 1725 тенге;
- Истребование свидетельств о регистрации актов гражданского состояния из иностранных государств, за исключением стран Содружества Независимых Государств – 3450 тенге;
- Государственная регистрация смерти – бесплатно;
- Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи акта о государственной регистрации смерти – 1725 тенге;
- Актуализация (корректировка) сведений о регистрации акта гражданского состояния через Государственную корпорацию "Правительство для граждан" или веб-портал "электронного правительства" – бесплатно.
Приказ вводится в действие с 10 марта 2026 года.
